Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 170
Wenn der EA Daten von einem anderen Symbol/TF empfängt und dieses seit anderthalb Minuten nicht mehr getickt hat, wird die nächste Anfrage des Indikators von diesem Instrument TF Unsinn zurückgeben, obwohl der CopyBuffer fehlerfrei funktioniert und die Zeile über iTime und iOpen ebenfalls die richtigen Werte zurückgibt.
Über die "Zeitreihen-Cache-Lebensdauer" weiß ich Bescheid (obwohl es dort anscheinend 3 Minuten waren), aber warum sie "abfällt", wenn es keine Ticks gibt, verstehe ich überhaupt nicht. Regelmäßiges Ruckeln von CopyClose durch Timer gemacht.
Alle zwei Minuten müssen Sie die Zeitreihe eines anderen abrufen. Nicht weniger.
Es waren 150 Sekunden, in denen ich die Ticks dieses sehr fremden Instruments abrief. Es hat gut funktioniert. Nur wenn solche Pausen in den Ticks auftraten, schlug es fehl.
Ich habe es 50 Sekunden geschafft und die Zeit gemessen. Ich hoffe, es wird funktionieren. Es ist schwierig, solche "Eigenheiten" zu erfassen.
Bei einem Hedge kann eine Position aus mehreren IN-Geschäften bestehen. Dies geschieht durch Teilausführung.
In diesem Fall ändert der teilweise ausgeführte Auftrag seine ORDER_TIME_SETUP(_MSC) auf den Zeitpunkt des ersten (möglicherweise vorletzten) Abschlusses. Mit anderen Worten, es wäre unmöglich, aus der Historie zu ermitteln, wann z. B. BuyLimit platziert wurde.
Infolgedessen kann die Position in der Absicherung einen Bruchteil des offenen Preises haben, wie es oft auf dem Netting zu sehen ist.
Könnten Sie dies näher erläutern?
Ich kämpfe schon seit langem mit dem Netzwerktool. Ich verwende Stop- und Limit-Orderpreise, um die Rasterstufe intakt zu halten. Ich möchte verstehen, dass Sie sagen, dass sich der Zeitpunkt der Auftragserteilung ändert, wenn der Auftrag teilweise ausgeführt wird? Ist das möglich? Wie können sich mehrere IN-Geschäfte auf einen Auftrag auswirken?
Vielen Dank für den hervorgehobenen Beitrag. Ich werde einen Scheck ausstellen. Es ist der Eröffnungskurs des Auftrags, bei dem manchmal etwas passiert und das Raster durchbrochen wird.
Können Sie das näher erläutern?
Hier ist der Eröffnungskurs einer Live-Position, die noch abgesichert ist.
Der Zeitpunkt der Bestellung ändert sich genau in der Geschichte. Die Live-Bestellung für das verbleibende Volumen - ich weiß es nicht.
Ist es der Preis des Auftrags oder die Position? Ich kann natürlich davon ausgehen, dass sich der Zeitpunkt des Auftrages für das restliche Volumen geändert haben kann, schließlich ist ein Teil davon ausgeführt worden, und der andere Teil kann auf einen separaten Auftrag gelegt worden sein. Aber wenn wir die Historie nach Positions-ID wählen, sollte sich die Zeit des Auftrags mit Index 0 in der Liste der Aufträge nicht ändern, denke ich. Aber ich habe den Preis per Druck überprüft werden.
Handelt es sich um den Preis eines Auftrags oder einer Position?
Positionen.
Natürlich kann ich zugeben, dass sich der Zeitpunkt des Auftrags für das verbleibende Volumen ändern kann, schließlich ist ein Teil davon bereits ausgeführt worden, und für den zweiten Teil könnte ein Einzelauftrag erteilt werden. Aber wenn Sie die Historie nach Positions-ID auswählen, sollte sich der Zeitpunkt des Auftrags mit Index 0 in der Liste der Aufträge nicht ändern, so scheint es mir.
Der Eröffnungsbefehl ändert seine Zeit in der Geschichte.
Der Zeitpunkt der Bestellung ist auf dem Bild nicht vermerkt, aber es war definitiv gestern, wie in der Historie angegeben. Und sie wurde heute aktiviert. Aber es ist die Eröffnung des gesamten Bandes. Aber ich habe noch keine Teileröffnung gehabt. Ich werde weiter beobachten.
Im grünen Rahmen bei Teilausführung bin ich gleich dem unteren roten Rahmen geworden. Teilweise wurden zwei Geschäfte getätigt.