Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 197

Neuer Kommentar
 
fxsaber:

Dies ist ALT+D auf dem Diagramm.

Wow... Und es wird nicht im Dokumentationsindex angezeigt


 

Warum und wie man es behebt, der Pfad braucht einen Schrägstrich

#define    path      "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:

Warum und wie man es behebt, der Pfad braucht einen Schrägstrich



//
 
Vladislav Andruschenko:

// 

#define    path      "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:


Lassen Sie mich raten ...

///

 
Vladimir Karputov:

Lassen Sie mich raten ...

///

Wow!)

Ich danke Ihnen!

 
Vitaly Muzichenko:

Wow!)

Ich danke Ihnen!

Was ist eine echte 3 ///
 
Valeriy Yastremskiy:
Che wirklich 3 ///

Es wurde zwar kompiliert, aber die Ausgabe bestand aus 3 Schrägstrichen, während für die Ausgabe nur ein Schrägstrich erforderlich war. Das Problem wurde auf andere Weise gelöst.

 

Wer kann mir sagen, wie ich die Hardware-ID bekomme, vorzugsweise CPU oder Festplatte.

Dieser Code erhält etwas, aber es ist nicht klar, was

#property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   long              lpMinimumApplicationAddress;
   long              lpMaximumApplicationAddress;
   ulong             dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
  Print(sys.dwOemId);
  Print(sys.dwPageSize);
  Print(sys.dwActiveProcessorMask);
  Print(sys.dwNumberOfProcessors);
  Print(sys.dwProcessorType);
  Print(sys.dwAllocationGranularity);
  Print(sys.wProcessorLevel);
  Print(sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 9
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 4096
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 281474976719320
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 705101830
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0

mt5

FF      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  9
PR      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4096
CO      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  15
EG      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4
QQ      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  8664
FM      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  65536
EH      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  6
MS      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  10759

---

Ich konnte keine Informationen im Netz finden, aber ich vermute, dass es durch eine andere .dll verursacht wird

 
Vitaly Muzichenko:

Wer kann mir sagen, wie ich die Hardware-ID bekomme, vorzugsweise CPU oder Festplatte.

Dieser Code erhält etwas, aber es ist nicht klar, was

mt4

mt5

---

Ich konnte keine Informationen im Netz finden, aber ich denke, dass eine andere .dll dafür verantwortlich ist.

#ifdef __MQL5__
   #define  LPVOID long
#else
   #define  LPVOID int
#endif
#define  DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
upd: auf x86 Architektur - cpuid prsessor Anweisung. Die msvs hat __cpuid(int[4],int) und __cpuidex(int[4],int,int). Beispiele sind online verfügbar.
1...190191192193194195196197198199200201202203204...247
Neuer Kommentar