Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 147
IsInf() und IsNaN() funktionieren,
IsEqual() und IsZerro() sind fragwürdig, von einigen Quellen als "Trick für Double" gegoogelt.
IsNan() funktioniert, aber IsInf() nicht
Seit wann sind denormalisierte Zahlen unendlich?
Und all diese Vergleiche mit epsilon - epsilon sollte proportional zu den Operanden erhöht werden. Im Allgemeinen gibt es kein allgemeingültiges Rezept, ich verwende Point als Epsilon (mit gerundeten Operanden) und ich möchte (und muss) die Differenz nicht mit DBL_EPSILON vergleichen.
Ich habe einen Artikel von TVhttps://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/ gefunden, den ich gestern gelesen habe.
Ja, Sie müssen ein anderes Beispiel verwenden, bei dem Sie die Vergleichsgenauigkeit angeben müssen
MQL scheint auf die 8. Stelle zu normalisieren, d.h. wenn NormalizeDouble() zu IsInf() hinzugefügt wird, ist das Ergebnis immer noch nicht besser.
Normalisierung in MQL ist überhaupt nicht dasselbe, ich weiß nicht, warum sie die Funktion so benannt haben. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
Zeigt an, wie viele erfolgreiche synchrone Handelsaufträge (OrderSend) und asynchrone Aufträge im Terminal insgesamt generiert wurden (seit Start).
Ich verwende es im Tester (am Ende), um zu sehen, wie oft die Aufträge geändert wurden.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
OnTick() funktioniert nicht in einer Klasseninstanz?
fxsaber, 2019.10.31 23:45
Von BASE erben, dann werden die OnTick-Methoden in den Klassen automatisch aufgerufen.
Ein Beispiel für die Verwendung von X-Makro (achten Sie nicht auf die obskuren Typen, ich habe sie aus dem Arbeitscode herausgerissen. Vector ist ein dynamisches Array):
Zum Beispiel:
1. Wir wollen Vektoren hinter einer Schleife definieren, um konstante Zuweisungen zu verhindern.
2. Jeder der Tests kann ausgeschaltet werden (es gibt sogar mehrere).
3. restore_image() und restore_subimages(), eine schwere und sehr zeitaufwändige Funktion (Lesen von Graph-Objekten aus dem Graph).
4. Wenn keiner der Tests z.B. seg2 verwendet, würde ich gerne sowohl die Definition als auch die entsprechende restore...() in einer Aktion entfernen, um zu verhindern, dass der Vektor zwar definiert, aber aufgrund der kommentierten restore...() leer ist, was zu fehlerhaften Ergebnissen führen würde.
Was ist zu tun?
Kommentieren Sie einfach die unnötigen Segx in DEFSEG_LIST aus. Dies führt zu den gleichen Ergebnissen wie im ersten Code. Eigentlich ist es schade, dass der Compiler nicht in der Lage ist, die Ausgabe des Prozessors anzuzeigen (der gcc -E analog).
Bei der genetischen Optimierung reichen manchmal schon die ersten paar tausend Durchläufe aus, um das Ergebnis mehr oder weniger zu verstehen.
Wenn Sie automatisch viele Optimierungen durchführen, möchten Sie, dass alles schneller läuft. Deshalb brauchen wir einen Mechanismus zur Unterbrechung der Optimierung.
Verwendung.
Anweisungen zum Öffnen eines Diagramms mit einem Nullzeichen.
Wenn bei der Definition einer Klasse sofort eine Klasse mit statischen Feldern erstellt wird, kommt es zu einem Kompilierfehler.