Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 973
Sie sollten es julia.mqh statt julia.h machen :)
Unmittelbar unwahrscheinlich, denke ich. Wahrscheinlich müsste ein DLL-Wrapper erstellt werden. MQL ist nicht wie C++, sie sind nicht austauschbar.
Ich gehe jetzt, denn ich bin nicht in der Lage, es zu tun :)
An dieser Stelle verabschiede ich mich und gehe in den Schatten, denn ich weiß nicht wie :)
Ich kann noch nicht garantieren, dass ich Julia machen werde, aber ich werde sie auf jeden Fall im Auge behalten).
Der beste Weg ist, komplett in Python oder Julia zu schreiben, und das Terminal wird einfach die
Ich werde Python oder Julia zu verwenden, aber das Terminal wird einfach Handel, natürlich, wird der Tester nicht gut sein, aber wenn nicht hft ist es nicht entscheidend. Aber dann wird es einfacher sein, auf andere Börsen zu verbinden, wenn alle mt5 Broker wird mein Gral kaufen
Natürlich werde ich kein gutes Prüfgerät haben, aber wenn es nicht hft ist, dann ist es nicht kritisch. Aber dann wird es einfacher sein, sich mit anderen Börsen zu verbinden, wenn alle mt5-Broker meinen Gral kaufen werden
Ja, jeder muss sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Das Terminal sollte handeln, und der Händler sollte Programme erstellen und nutzen, was er will, und nicht, was ihm gegeben wird.
Es scheint, dass wir bereits vor einem halben Jahr darüber gesprochen haben.) Es scheint, dass wir zu dieser Entscheidung gekommen sind.
An dieser Ideologie halte ich seit 2008 fest. Und es ist mir schon lange egal, welches Terminal. Keine Präferenz). Wenn ich zum Beispiel mit einem asiatischen Händler in einem ausländischen Währungspaar handeln wollte, würde ich viele Fibonacci-Patterns kaufen, aber ich würde sie gar nicht kaufen.
Was den Tester betrifft, so handelt es sich nur um einen Zyklus. Es hat einen sehr kleinen Zusatz zum System, und die Zecken können entfernt werden). Wenn es notwendig ist.
Übrigens, es gibt Tester für Python mit Visualisierung und eingebauten Beispielstrategien
Für Julia anscheinend nicht.
Nun, ich habe nicht wirklich mit Python gearbeitet. Ich meine, mit Modulen - noch keine Aufgabe für sie. Bislang wird alles mit den altbewährten Mitteln gelöst.
Die Pakete von SZ Julia, nun ja, die meisten von ihnen sind ungetestet und sogar kaputt.( Das Paket von XGBoost Julia ist übrigens kaputt, und es ist 2 Jahre alt. Nach den Daten zu urteilen, beschäftigt sich im Allgemeinen niemand systematisch damit, Julia.
Ich stimme zu, deshalb habe ich vor einem halben Jahr aufgehört, an dem Wettbewerb teilzunehmen :(
Aber jetzt haben sie endlich das getan, was sie 2017 versprochen haben - reputationsbasierte Auszahlungen. Im gleitenden Fenster für die letzten 20 Turniere gibt es einen Punkt für jedes Live<0,693. Die Anzahl der Punkte ist bekannt, max=20. Aktueller Rekord meiner Meinung nach = 9. Die Teilnehmer mit dem höchsten Ansehen erhalten auch ohne Stapeln ein Preisgeld.
Kurz gesagt: Diejenigen, die sich mit Forex auskennen, haben irgendwie gelernt, stabile Modelle zu erstellen, bei denen der Schwerpunkt nicht auf einer 100%igen Genauigkeit liegt, sondern auf der Tatsache, dass das Modell in der Zukunft nicht schlechter funktioniert als das des Händlers. Und dieses Wissen kann nun dort zu Geld gemacht werden.
Jemand will Python, also nutzt er jedes Mittel, um seinen Wunsch durchzusetzen, und gibt ihn als eine Art Wahrheit aus.
Es gibt verschiedene Bewertungen von Programmiersprachen, und ich habe solche Bewertungen in meinem Blog zweimal abgegeben.
Hier ist eine weitere, eine der maßgeblichen TIOBE
Anders als bei der R-Einstufung gibt es bei der Python-Einstufung einige Feinheiten:
Ich füge hinzu: nicht zur Diskussion
https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html