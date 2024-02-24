Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 873
Es sieht großartig aus! Aber wie übersetzt man das in einen Code, den Sterbliche verstehen können?
Genauso einfach ist es, zu übersetzen
Der Variationsbereich des Arguments X wird in die erforderlichen Teilbereiche unterteilt und die entsprechende Variation der Funktion K wird in ihnen festgelegt.
Es sieht schön aus, wie in der Abbildung oben, für einen bestimmten Bereich, der im Problem angegeben ist
Xmin= 0,0;
Xmax= 10,0;
Wenn Sie diese Grenzen ändern, wird die Schönheit zerstört.
Es kann aber auch auf eine allgemeine Art und Weise geschehen, bei der die Bereichsgrenzen geändert werden können und die Ausgabe der gewünschte Funktionswert ist.
Nun, ich hoffe, das Prinzip der Konstruktion ist klar und verständlich.
Es ist besser so, wir entfernen die unnötigen
.
.
.
Ich danke Ihnen!
Es ist noch zu früh, um von klar und verständlich zu sprechen - darüber müssen wir erst einmal gründlich nachdenken!
Ich bitte die Moderatoren, alle Themen über Koeffizienten in dieses Themahttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 zu verschieben, damit sie hier nicht verloren gehen.
Ich habe eine Frage: Warum ist Ihre Herausforderung in diesem Thread erschienen?
Das stört mich natürlich nicht, es wird ja schon viel geflunkert, aber es ist einfach interessant. Nein, ich bin nicht einmal dagegen, nur interessiert, mehr nicht.
Meiner Beobachtung nach posten die Leute aus diesem Thread selten in anderen Threads, was bedeuten könnte, dass sie sie nicht lesen.
Dieses Problem muss für das maschinelle Lernen gelöst werden, da ich davon ausgehe, dass seine Lösung für das Verstärkungslernen notwendig ist, und daher ist es für dieses Thema relevant.
Sind die Standard-Sigmoide usw. nicht geeignet? Davon gibt es jede Menge, in jedem Lehrbuch.
In welchem Bundesland sollte ich nach ihnen suchen und prüfen, ob sie passen? Ich habe kein Wissen, bin ein Narr, also frage ich intelligente Leute.
Woher wissen wir, ob sie passen? Haben Sie mit NS (neuronalen Netzen) zu tun?
Und wenn nicht, was tun Sie dann? Und dies wird näher am Thema der MO sein).