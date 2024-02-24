Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 810
Ich bin schon müde vom Schreiben. Das Delta-Volumen und das offene Interesse sind der Grund für den Preis. Dort werden zunächst die Voraussetzungen für die Bewegung geschaffen, und dann beginnt diese Bewegung .....
Klassischerweise steigt der Preis, wenn das Delta steigt (das Marktvolumen der Käufe ist höher als das der Verkäufe). Aber manchmal gibt es Bereiche, in denen das Delta steigt und der Preis fällt und umgekehrt. Wer viel Geld hat, handelt nicht mit Marktaufträgen, sondern mit schwebenden Aufträgen.
Ein solches unterschiedliches Delta-Verhalten wird die NS nicht vorhersagen, sondern nur verwirren.
Zu unserem Leidwesen manipulieren die Puppenspieler nicht nur den Preis, sondern auch das Delta.
Zumal Futures ein Teil des Marktes der CME sind und diese Volumina nur die Abweichung der Kontraktpreise zum größten Teil beeinflussen können.
Nicht nur Verträge. Die Devisen- und CME-Preise sind, obwohl sie verschoben sind, synchron. Ich denke, es gibt eine gegenseitige Umverteilung von Geld zwischen ihnen, nach dem Prinzip der Arbitrage zwischen Maklern.
Dort gibt es keine Ausschüttung, die Notierung wird wie beim Brokerage aus dem Forfait genommen und vom Market Maker kontrolliert.
Futures sind ein Derivat, sie haben keine Auswirkungen auf irgendetwas, genau wie eine Option.
warum geht es immer gegen das Delta? (Das ist nicht immer der Fall, die Verschwörungstheoretiker haben das erfunden). Weil es den Markt überhaupt nicht interessiert :)
oder glauben wir immer noch naiv, dass die Futures von moscow bzhi irgendwie die Devisennotierungen beeinflussen :D
ein Futures ist ein Derivat, es hat keine Auswirkungen auf irgendetwas, genau wie eine Option
Eine mutige Aussage. Sie hat sogar eine Wirkung. Beispiel Kommoden: Der Preis von Kommoden ist an Futures gebunden. Die Preisentwicklung von Futures ist stark an die OI von Optionen gebunden.
Ich weiß nicht, wie man das auf ATS anwenden kann, aber der Zusammenhang ist offensichtlich.
Rohstoffe sind Waren, deren Preis sich an der Börse bildet (obwohl auch das nicht ganz stimmt, der Markt ist manipuliert).
Wie viel Prozent der Devisenströme fließen über die Börse? 1%? wie viele Suchen konnte ich keine adäquaten Informationen finden, selbst von OM-Fans und anderem Bullshit))
Ich habe noch nie etwas über den OTC-Markt für unbare Währungen gehört - der OTC-Markt sind die Börsen.
Der Devisenmarkt sieht folgendermaßen aus:
Die Währung ist die gleiche wie bei der Kommode. Ich weiß nicht, wie viel % an der Börse gehandelt werden, aber die Banken handeln Währungen zu Börsenkursen + Provision. Unsere einheimische Zentralbank legt den Rubelkurs auch zu Wechselkurspreisen fest.
Ich habe noch nie von einem OTC-Markt für unbare Währungen gehört - OTC steht für Exchange Houses.
der Kursanbieter für Devisentermingeschäfte für die russische Börse Goldman Sachs, wenn ich mich nicht irre
heißt es irgendwo auf ihrer Website.
d.h. es wird eine Benchmark-Quotierung vorgenommen und der Preis wird vom Market Maker angepasst (ich weiß nicht, wie die Technologie im Detail funktioniert)