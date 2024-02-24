Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 529
Es ist keine Hybris, es ist ein normaler Wunsch zu teilen, es gibt keine neidischen Menschen hier, nicht mehr diese Ebene des Bewusstseins :) Schreiben Sie also mehr.
Ich kann nicht - heute gibt es keinen Handel)). Gestern Abend machte der TS etwa 100 Pence, was für den Abend hervorragend ist. Ich fing an, sie gegen Ende des Tages zu testen. Bis jetzt läuft alles wie auf dem Diagramm (siehe oben).
Erster Lauf. Ich bin noch nicht tagsüber gelaufen.
Gestern war ein flacher Tag, im Allgemeinen auf allen Märkten und Instrumenten.
Hier geht es um Neuronik - Romantik und Profit.
Wir werden die Dynamik abwarten, die Handelsergebnisse einschätzen und erst dann eine Schlussfolgerung ziehen können.
Frage an R-Experten.
Wie kann eine Matrix mit absoluten Werten in eine Matrix der Klasse Softmax umgewandelt werden?
D.h. von
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
zu erhalten
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Ich kann natürlich die Schleife durchlaufen und alles vergleichen, aber mir scheint, es sollte eine Funktion in R eingebaut sein.
Wenn ich einen Fehler gemacht habe, korrigieren Sie bitte die folgende Funktion
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Es sieht so aus:
wobei "a" eine Matrix beliebiger Dimension ist.
Im Allgemeinen ist Ihr Code mit Schleifen nicht für Vektor- (Matrix-) Sprachen geeignet, die R
Wird es für mehrere Klassen funktionieren?
Variationen von 3 Klassen
0.3 0.4 0.3
wird sie nicht korrekt berechnet.
Wenn nach Softmax die mittlere Spalte 1 sein sollte, sind nach deiner Formel alle Spalten = 0
Für 3 Klassen brauchen Sie einen eigenen f-fi, für 4 einen weiteren und für 10 einen dritten.
Es wäre gut, wenn es ein universelles Werkzeug gäbe.
Außerdem sollten Sie nicht mit einem bestimmten Wert (bei Ihnen 0,5) vergleichen, sondern auf der Suche nach dem Maximum miteinander. Bei 10 Klassen kann der Maximalwert nur 0,11 sein. Andererseits kann man bei 10 Klassen mehrere Spalten >0,11 haben. Welche davon maximal ist, kann man mit dieser Formel nicht sagen. Man muss sie miteinander vergleichen.
Angenommen, wir haben einen mehr oder weniger stationären BP und seine Frequenzzerlegung. Frage: Was ist besser für das Modell - 1 Merkmal oder 5, und warum?
0,5 ist die mir bekannte Klassengrenze.
Wenn weder Klassengrenzen noch Klassennummern bekannt sind, stehen andere Algorithmen zur Verfügung - lehrerloses Lernen. Sehr berühmt - Gruppierung nach nächstgelegenen Nachbarn.