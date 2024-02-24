Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 530
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Angenommen, wir haben einen mehr oder weniger stationären BP und seine Frequenzzerlegung. Frage: Was ist besser für das Modell - 1 Merkmal oder 5, und warum?
Nun, wenn Sie eine solche Zerlegung haben und sie korrekt und umkehrbar ist, dann ist die Erhöhung der Anzahl der Merkmale für das Modell nur von Vorteil und erhöht seine Flexibilität, die Hauptsache ist, dass MO-Tools nicht versagen, übrigens gibt es neue, fortschrittliche neuronale Netze, die Deep Learning-Leistungen in der Geschwindigkeit um Größenordnungen machen.
Nun + die lautesten Elemente entfernt. Was sind die ns, wie heißen sie? und was ist mit xgboost, machen sie es auch? )
es gibt ein Wassertraining ....., das sich das Wasser "merkt" und es von selbst auslaufen lässt
Nun + die lautesten Elemente sind entfernt worden. Was sind die ns, wie heißen sie? und was ist mit xgboost, stellen sie das auch her? )
Es handelt sich um eine neue, noch wenig bekannte n-Netz-Architektur, ohne Gradientenabstieg, alles ist primitiv einfach, wie das Gehirn des oben genannten Kameraden).
Wo lese ich das? Ich kann nicht einmal etwas zum Googeln finden.
Hier sind alle Optionen https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
Wo lese ich das? Ich kann nicht einmal etwas zum Googeln finden.
Hier sind alle Optionen https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
In der Öffentlichkeit wird nicht viel darüber geschrieben, aber die Forschung wird fortgesetzt https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
Ich nehme an, dass es tagsüber noch besser sein wird. Nach dem Modell und den ersten Fehlersuchläufen zu urteilen. Aber es ist natürlich noch zu früh, um etwas zu sagen.
Wie läuft's denn so?
In der Öffentlichkeit wird nicht viel darüber geschrieben, aber die Forschung wird fortgesetzt https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
In der Öffentlichkeit wird nicht viel darüber geschrieben, aber die Forschung wird fortgesetzt https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
ah, na ja, es gibt noch keine Bibliotheken... man kann sie nicht selbst schreiben )