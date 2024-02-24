Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3129

Neuer Kommentar
 
Maxim Dmitrievsky #:
Sie können jedes Individuum auf diese Weise messen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es ist nur Matstat und MO, also bekommst du, was du bekommst.

Versuch es mit Anomalien, das ist einfacher. Ich werde denjenigen, die nichts gelesen haben, nicht mehr über Kozul erklären.

Ich denke, es ist nicht deine Aufgabe, mir Ratschläge zu geben.

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Ich glaube nicht, dass es deine Aufgabe ist, mir Ratschläge zu geben.

Es gibt so einen Park in youtube, in dem sie zuerst einen Passanten fragen, wie man zu McDonald's kommt, und ihn dann bitten, ihnen nicht zu sagen, was sie tun sollen.

Ein trainiertes Modell mit und ohne das Merkmal wird verglichen. Die Differenz wird als ATE definiert. Die Karten müssen neu gemischt werden, um die Verzerrung des Ergebnisses zu beseitigen. Klingt wie eine Art Mantra, wenn man die Theorie nicht liest.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Es gibt so einen Parknk in youtube, wo sie zuerst einen Passanten fragen, wie man zu McDonald's kommt, und ihn dann bitten, ihnen nicht zu sagen, was sie tun sollen.

Ein trainiertes Modell mit und ohne das Merkmal wird verglichen. Die Differenz wird als ATE definiert. Die Karten müssen neu gemischt werden, um die Verzerrung der Ergebnisse zu beseitigen. Klingt wie eine Art Mantra, wenn man die Theorie nicht gelesen hat.

Das ist der Punkt - Sie sprechen über Dinge, die jeder seit langem kennt und vorschreibt. Ich sage, warum es nicht optimal ist und warum es nicht funktioniert, aber Sie hören oder verstehen es nicht.

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Das ist es ja - Sie sprechen über Dinge, die seit langem bekannt und vorgeschrieben sind. Ich sage, warum es nicht optimal ist und warum es nicht funktioniert, aber Sie hören nicht zu und verstehen es nicht.

Es funktioniert und ist optimal, das Theorem ist bewiesen, was bereits erwähnt wurde. + Artikel.

Aber es ist nicht an mir, Ihnen zu sagen
 
Maxim Dmitrievsky #:
Funktioniert und ist optimal, das Theorem ist bewiesen, was bereits erwähnt wurde. + Artikel.

Aber es steht mir nicht zu, Ihnen zu sagen, was Sie tun sollen.

Und Sie müssen auch nicht darauf hinweisen - Sie können einfach einen vernünftigen Dialog führen und Ihren Standpunkt darlegen.

Ich schrieb, dass solche Methoden auf der Verwendung eines Modells beruhen, so dass alle Messungen für das Modell relevant sind, nicht für einen einzelnen Prädiktor - das ist der Nachteil.

Wenn Sie ein Ergebnis haben, das die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Methode belegt, lassen Sie es mich bitte wissen - es wäre interessant und konstruktiv für die Diskussion.

 

Ich empfehle Ihnen dringend, den Ansatz zur Konstruktion von Merkmalen zu überdenken. Funktionale Transformationen funktionieren hier nicht, der Markt ist KEINE Zeitreihe!

Hier ist der M1-Einstiegspunkt.


Hier ist der Grund für den Einstieg und der H1-Einstiegskurs.

=========================================

Und alles, was Ihre Zeichen tun, ist, nach Mustern/Kurven in den letzten 5-10 Kerzen zu suchen.


Es ist viel komplizierter als das.

[Gelöscht]  
Aleksey Vyazmikin #:

Und Sie müssen nicht darauf hinweisen - Sie können einfach einen vernünftigen Dialog führen und Ihren Standpunkt darlegen.

Ich schrieb, dass solche Methoden auf der Verwendung eines Modells beruhen, so dass alle Messungen für das Modell relevant sind, nicht für einen einzelnen Prädiktor - das ist der Nachteil.

Wenn Sie ein Ergebnis haben, das die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Methode belegt, lassen Sie es mich bitte wissen - es wäre interessant und konstruktiv für die Diskussion.

Wodurch wird ein einzelner Prädiktor bewertet?

Wenn es einen Prädiktor gibt, hat er dann eine Funktion und eine Zielfunktion? )
 
mytarmailS #:

Ich empfehle Ihnen dringend, den Ansatz zur Konstruktion von Merkmalen zu überdenken. Funktionale Transformationen funktionieren hier nicht, der Markt ist KEINE Zeitreihe!

Hier ist der Einstiegspunkt M1


hier ist der Einstiegsgrund und Einstiegskurs H1

=========================================

Und alles, was Ihre Zeichen tun, ist die Suche nach Mustern/Kurven in den letzten 5-10 Kerzen.


Es ist viel komplizierter als das.

Es ist nur fraktale Logik.
 
spiderman8811 #:
Die übliche fraktale Logik.

Können Sie mir so etwas zeigen?

Wenn es so üblich ist.

 
mytarmailS #:

Ich empfehle Ihnen dringend, den Ansatz zur Konstruktion von Merkmalen zu überdenken. Funktionale Transformationen funktionieren hier nicht, der Markt ist KEINE Zeitreihe!

Hier ist der Einstiegspunkt M1


hier ist der Einstiegsgrund und Einstiegskurs H1

=========================================

Und alles, was Ihre Zeichen tun, ist die Suche nach Mustern/Kurven in den letzten 5-10 Kerzen.


Es ist viel komplizierter als das.

Woher wollen Sie wissen, was jemand tut? Das ist ein bisschen hochtrabend. Ich habe Zeichen, die die Bewegungen der letzten drei Monate berücksichtigen.

1...312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136...3399
Neuer Kommentar