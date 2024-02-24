Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3136

Evgeni Gavrilovi #:

Wie interpretieren Sie solche Bänder?

Es handelt sich wahrscheinlich um eine Art Oszillator.

Eigentlich, was Sie getan haben, entscheiden Sie selbst, warum))))


Momentum-Oszillator


Forester #:

Glauben Sie, dass es Gründe für die Geschichten in Form von Takten und Wiederholungen von ihnen gibt? Im 1., 7. oder 39. Takt. Teilstücke werden auf ihnen gemacht werden, weil wir nichts anderes haben.
Gründe in den Nachrichten, Entscheidungen der Regierungen, der Zentralbank, der Wale.
In den Retouren nicht einmal Assoziationen, sondern nur einige Hinweise, dass etwas zu geschehen begann.

Wenn statistisch signifikant, eine Ursache. Wenn nicht signifikant, eine Assoziation. So wird es interpretiert.

Die Menschen können im Leben oft nicht zwischen Gründen und Aberglauben unterscheiden, und Sie bringen uns in solch starre Verhältnisse :))
 
mytarmailS #:

Wir reden über unterschiedliche Dinge, ich spreche im Grunde von der Idee eines Automaten, der sehr komplexe qualitative Merkmale für ein Modell erzeugt, die durch nichts begrenzt sind


Es kann eine komplexe Regel sein ==> auf die eine Sequenz trainiert wird, ==> aus der nur funktionierende Muster (Regeln) ausgewählt werden ==> auf die das Modell trainiert wird.


und es kann nur ein Merkmal aus Hunderten von Merkmalen für das Basismodell sein.

Sie werden es nicht glauben.

Es ist ganz einfach.

und ich habe schon viele Male im Forum darüber geschrieben.

A+B+C=0

das ist alles

Wie jedoch oben (irgendwo in diesem Thread) richtig festgestellt wurde, hat diese Gleichung eine unendliche Anzahl von Lösungen

aber das Muster ist genau dasselbe, denn sonst verliert der Markt seine Knete und nimmt weder Spread noch Provisionen an.

und nur der Quoter kann diese Gleichung in der für ihn günstigsten Variante erfüllen, und die Gleichung hat nun für jeden Zeitpunkt die einzige und einzigartige Lösung.

----

es scheint (oben gelb), IMHO

und doch gibt es eine Lösung und die gleicht einem Ei, denn sie kombiniert verschiedene Ergebnisse des Preisverhaltens, jetzt aber schon zu Gunsten des Traders, das heißt hier ist es auch die einzige!

ahahahahaha
 
Renat Akhtyamov #:

Sie werden es nicht glauben

es ist ganz einfach.

und ich habe schon viele Male im Forum darüber geschrieben.

A+B+C=0

Erklären Sie ganz normal, was Sie meinen, was was ist, nennen Sie die Dinge bei ihrem Namen und nicht bei abstrakten Buchstaben...
Ich mache einen Code, prüfe ihn, teile ihn...

Wenn du ihn nicht hier teilen willst, kannst du es privat tun...

Wenn du es nicht erklären willst, brauchst du deine Zeit nicht zu verschwenden.
 
mytarmailS #:
Erklären Sie normalerweise, was Sie meinen, was was ist, nennen Sie die Dinge bei ihrem richtigen Namen, nicht mit abstrakten Buchstaben....
Ich mache den Code, teste ihn, teile ihn...

Wenn du es nicht hier machen willst, kannst du mir schreiben...

Wenn du es nicht erklären willst, brauchst du deine Zeit nicht zu verschwenden.

Habe ich nach dem Gralscode gefragt?

Ich habe nur gesagt, dass Neuro wieder einmal nicht helfen wird, weil SanSanych Recht hat:

Schönes Wochenende Herr Moderator...

R

 
Habe ich nach dem Gralscode gefragt?

Die Praxis trennt das Plappermaul vom Wissenden...

Du kannst sagen, was du willst, es gibt hier viele, die alles einfach haben, aber wenn du eine richtige Frage stellst, wird alles gut werden.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Moderator...

R

Was sind Ihre MO-Ziele?

In letzter Zeit - auf der Suche nach Mustern, richtig oder falsch ?

Keine Ergebnisse.

Das Auto wird nicht funktionieren, verstehst du nicht?

Ich habe Ihnen bereits die Formel für 100%ige Regelmäßigkeit auf dem Markt gegeben.

Warum wollen Sie mir weiterhin den Kopf verdrehen?

 
Maxim Dmitrievsky #:

Wenn statistisch signifikant, Ursache. Wenn nicht signifikant, Assoziation. So wird es interpretiert.

Die Menschen können im Leben oft nicht zwischen Gründen und Aberglauben unterscheiden, und Sie setzen uns in so strenge Bedingungen :))
Was ist der Sinn einer Kozula für den Handel? Wir werden nie Gründe am Eingang haben. Ich fürchte, dass es auch keine Assoziationen geben wird.
Und das Mischen der Spalten war auch in der Permutation.
Renat Akhtyamov #:

Was sind die Ziele des Verteidigungsministeriums?

In letzter Zeit - auf der Suche nach Mustern, richtig oder falsch?

Keine Ergebnisse.

Es wird nicht funktionieren, siehst du das nicht?

Ich habe bereits die Formel von 100% Regelmäßigkeit auf dem Markt gegeben.

Warum müssen Sie weiter mit meinem Geist verwirren?


...

