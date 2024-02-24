Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3136
Wie interpretieren Sie solche Bänder?
Es handelt sich wahrscheinlich um eine Art Oszillator.
Eigentlich, was Sie getan haben, entscheiden Sie selbst, warum))))
Momentum-Oszillator
Glauben Sie, dass es Gründe für die Geschichten in Form von Takten und Wiederholungen von ihnen gibt? Im 1., 7. oder 39. Takt. Teilstücke werden auf ihnen gemacht werden, weil wir nichts anderes haben.
Gründe in den Nachrichten, Entscheidungen der Regierungen, der Zentralbank, der Wale.
In den Retouren nicht einmal Assoziationen, sondern nur einige Hinweise, dass etwas zu geschehen begann.
Wenn statistisch signifikant, eine Ursache. Wenn nicht signifikant, eine Assoziation. So wird es interpretiert.Die Menschen können im Leben oft nicht zwischen Gründen und Aberglauben unterscheiden, und Sie bringen uns in solch starre Verhältnisse :))
Wir reden über unterschiedliche Dinge, ich spreche im Grunde von der Idee eines Automaten, der sehr komplexe qualitative Merkmale für ein Modell erzeugt, die durch nichts begrenzt sind
Es kann eine komplexe Regel sein ==> auf die eine Sequenz trainiert wird, ==> aus der nur funktionierende Muster (Regeln) ausgewählt werden ==> auf die das Modell trainiert wird.
und es kann nur ein Merkmal aus Hunderten von Merkmalen für das Basismodell sein.
Sie werden es nicht glauben.
Es ist ganz einfach.
und ich habe schon viele Male im Forum darüber geschrieben.
A+B+C=0
das ist alles
Wie jedoch oben (irgendwo in diesem Thread) richtig festgestellt wurde, hat diese Gleichung eine unendliche Anzahl von Lösungen
aber das Muster ist genau dasselbe, denn sonst verliert der Markt seine Knete und nimmt weder Spread noch Provisionen an.
und nur der Quoter kann diese Gleichung in der für ihn günstigsten Variante erfüllen, und die Gleichung hat nun für jeden Zeitpunkt die einzige und einzigartige Lösung.
----
es scheint (oben gelb), IMHO
und doch gibt es eine Lösung und die gleicht einem Ei, denn sie kombiniert verschiedene Ergebnisse des Preisverhaltens, jetzt aber schon zu Gunsten des Traders, das heißt hier ist es auch die einzige!ahahahahaha
Schönes Wochenende Herr Moderator...
R
Die Praxis trennt das Plappermaul vom Wissenden...
Du kannst sagen, was du willst, es gibt hier viele, die alles einfach haben, aber wenn du eine richtige Frage stellst, wird alles gut werden.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Moderator...
R
Was sind Ihre MO-Ziele?
In letzter Zeit - auf der Suche nach Mustern, richtig oder falsch ?
Keine Ergebnisse.
Das Auto wird nicht funktionieren, verstehst du nicht?
Wenn statistisch signifikant, Ursache. Wenn nicht signifikant, Assoziation. So wird es interpretiert.Die Menschen können im Leben oft nicht zwischen Gründen und Aberglauben unterscheiden, und Sie setzen uns in so strenge Bedingungen :))
Und das Mischen der Spalten war auch in der Permutation.
Was sind die Ziele des Verteidigungsministeriums?
In letzter Zeit - auf der Suche nach Mustern, richtig oder falsch?
Keine Ergebnisse.
Es wird nicht funktionieren, siehst du das nicht?
Ich habe bereits die Formel von 100% Regelmäßigkeit auf dem Markt gegeben.
Warum müssen Sie weiter mit meinem Geist verwirren?
