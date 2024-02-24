Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2753
Punkte in der Geschichte, die über die klassische SB hinausgehen, verdienen besondere Aufmerksamkeit
einschließlich, aber es ist notwendig, ihre Natur zu bestimmen und sie irgendwie allgemein zu beschreiben, um eine angemessene Methode einschließlich MO zu verwenden
meiner Meinung nach ist die Fraktaltheorie in diesem Fall näher am Körper
Was wird der Fraktalismus bieten?
Die Eigenschaften von fraktalen Reihen können Einblicke geben
Nach der Lektüre von Mandelbrot, die im Allgemeinen nicht schlecht ist, kann man die "Muster" erkennen, die durch diese Theorie beschrieben werden
Diese Muster sind unterschiedlich, haben aber gemeinsame Eigenschaften
Die Vorhersagekraft ist natürlich unbewiesen.
und er ist bereits fraktal, selbstähnlich...
genau derselbe Graph auf der Skala von Minuten:
und zwar in beide Richtungen, von jedem Ausgangspunkt aus :-))
der Preis tendiert dazu, die Abweichungen zu minimieren (der Markt handelt schließlich auf allen Ebenen und Zeithorizonten), also achten Sie darauf, wo diese Abweichungen maximal sind
Sie wissen, was Sie tun, Sie haben sogar einen Indikator erfunden.
Mich würde interessieren, wie man das im Rahmen der MO verarbeitet. Und andere Eigenschaften. Vielleicht mache ich später mal was.OK, ich bin weg, ich werde später etwas mit Beispielen schreiben.
Kleiner Zusatz: Die SB unterscheidet sich von der klassischen SB im Allgemeinen dadurch, dass Flatts verboten sind. Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine lange Bewegung entlang des Horizonts unmöglich.
Die Eigenschaften fraktaler Reihen können Aufschluss geben über
Ich habe Mandelbrot gelesen, im Allgemeinen nicht schlecht, man kann anfangen, die "Muster" zu erkennen, die durch diese Theorie beschrieben werden
Diese Muster sind unterschiedlich, haben aber gemeinsame Eigenschaften
Die Vorhersagekraft ist natürlich unbewiesen.
Die Eigenschaften sind in unserem Fall sehr schwierig oder sogar unmöglich zu formalisieren. Obwohl es notwendig ist, in dieser Richtung zu forschen, gibt es noch keine Antwort, ob es in unserem Fall funktioniert oder nicht. Für andere, einschließlich des Wetters, funktioniert es.
eine andere Art der Bestimmung der Bezugspunkte durch Polynome vom Grad 7-9 (nicht 2-3, aber auch nicht übermäßig, sonst glätten wir nur ungewollt):
- Nehmen Sie eine ziemlich große Geschichte (viele, viele Balken)
- Definieren oder spezifizieren Sie irgendwie die Parität des Grades des Polynoms
- Weisen Sie den Balken Gewichte zu - vom kleinsten für alte Balken bis zum größten für neue. Linear oder exponentiell, solange sie nicht gleich sind.
- den ISC anwenden
voila - wir suchen nach gültigen Balken in der Nähe spezieller Punkte (Scheitelpunkte und Knickpunkte).
Diese Repertoires werden Bifurkationsrepertoires sein, und nach ihnen sollten wir nach Attraktoren suchen und das Fenster bis zur nächsten Bifurkation an sie anpassen.
im Sinne der nichtlinearen Dynamik oder was auch immer.
dieses Fenster in die MO zu setzen und für die nahe Zukunft zu prognostizieren.
Attraktoren werden erst irgendwo nach der Mitte dieses selbst-affinen Stücks des Graphen deutlich, vorher wird nichts deutlich, oder ein größerer oder kleinerer wird wirken.
Es gibt wahrscheinlich eine algorithmisch einfache Möglichkeit, alles in den Trainingsbeispielen zu berücksichtigen, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen.
Ich weiß nicht, warum Sie so besessen von Windows sind. Über Fenster - das ist zu microsoft :-)
Sie haben sich einen Bezugspunkt ausgesucht, von dem aus Sie rechnen sollten. Du kümmerst dich um das persönliche Schicksal deines persönlichen Kontos/Serie/Transaktion. Das ist die Hauptsache.
Je länger ein Konto lebt, desto tiefer muss man graben. Sie selbst, als Sie noch kurze Hosen trugen, dachten, eine Woche sei eine Ewigkeit; jetzt sind Wochen wie ein Wimpernschlag;