Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2756
Ich habe eine Funktion, die nach einem Muster/einer Sequenz in einer anderen großen Zeichenfolge sucht, wenn sie gefunden wird, dann ITINA, sonst False
Abbildung
Ich habe eine Funktion in Rk, aber sie ist langsam für große Berechnungen, oder besser gesagt, es gibt sogar mehrere Funktionen in verschiedenen Stilen geschrieben....
So sehen die Eingabedaten aus, übrigens können beide Zeichenketten beliebig lang sein.
Hier ist die erste s1-Funktion im Standardstil geschrieben, klar, aber umständlich.
oder die elegantere s2.
beide machen das Gleiche.
Ich habe eine Frage/Bitte - können Sie diese einfache Funktion in rcpp für mich schreiben?
wie es Reshetov vor ein paar Dutzend Seiten getan hat.
(und es geht nicht um die Bibliothek)
Ich bin nicht bereit, es zu tun, weil ich keine freie Zeit habe, und ich mag Programmieren und Debuggen nicht besonders. Und es wird für Sie nützlicher sein, wenn Sie es selbst herausfinden. Ich werde einige spezifische technische Fragen beantworten, wenn ich kann.
Danke, dass Sie mir nicht geholfen haben. Ich habe es selbst herausgefunden, und das ist großartig.)
R-Code
Rcpp-Code
Ich habe eine Frage: wie kann man erreichen, dass die pat dat Eingabevariablen sowohl numerische Vektoren (wie jetzt) als auch String-Vektoren akzeptieren?
p.s. Die Funktion hat sich als nur 6 mal schneller herausgestellt (( Ich dachte, sie wäre mindestens 100 mal schneller ((((
Sie können den Code mit R kompilieren (compile). Ich habe eine fast 3-fache Beschleunigung des Codes erreicht.
Anstelle von for verwenden Sie foreach, um alle Kerne zu laden.
seit R 3.4 ist die cmpfun-Kompilierung standardmäßig in jedem R-Code enthaltenhttps://stackoverflow.com/questions/41502721/could-someone-explain-what-compiling-in-r-is-and-why-it-would-speed-up-this-c
Dieser Beitrag Ich verstehe, dass jetzt scheint es immer kompilieren Pakete, die durch die Art und Weise gesehen werden kann, wenn Pakete aktualisieren , Zeile Byte-Kompilierung und bereiten Paket für Lazy Loading.
Aber ich denke, dass Benutzer-Code NICHT kompiliert wird. Wir laden Funktionen durch die Quelle und ich habe nicht in der Beschreibung der Quelle zu sehen, dass die Funktion geladen werden kompiliert ist
hmm, ich werde es versuchen
Es gibt eine Frage: Wie kann man erreichen, dass die Eingabevariablen von pat dat sowohl numerische Vektoren (wie jetzt) als auch String-Vektoren akzeptieren?
Die erste Idee zum Überladen ist, eine andere Funktion mit demselben Namen, aber mit anderen Argumenten zu schreiben. Ich habe das noch nie in Rcpp gemacht, also weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. Wahrscheinlich muss ich den C-Code in einer separaten Datei erstellen und sourceCpp() anstelle von cppFunction() verwenden.