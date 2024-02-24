Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2429

spiderman8811:
Haben Sie Links zu Quellen und Literatur? Denn die Suche ergibt folgendes ......
Das war's also...
Aber sie ist so dumm, dass sie mehr Training braucht.
 
spiderman8811:
Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Dies ist nur ein Beispiel, es gibt bessere und schnellere Werkzeuge.
 
elibrarius:
Denken Sie nicht zu viel darüber nach. Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass es bessere und schnellere Werkzeuge gibt.
Gut
 
mytarmailS:
😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣🤣🤣
 
spiderman8811:
https://www.mql5.com/ru/users/reshetov

Vladimir Baskakov:
Noch einmal, für diejenigen, die es nicht verstehen: Was hat Forex damit zu tun?

Ich freue mich, dass Sie es verstehen. Sie haben eine Forex-Strategie, die Kauf- oder Verkaufssignale gibt, aber wie alle Strategien funktionieren diese Signale 50/50. Mit Hilfe eines neuronalen Netzes können Sie diese Signale als richtig oder falsch klassifizieren. Beispiel: Das Basissignal gab ein Kaufsignal, und der NS sagte "NEIN", dann ist dieses Kaufsignal falsch und Sie sollten verkaufen. Ist das klar?

Die Tatsache, dass das Eingangsnetz mit einer ziemlich großen Datenmenge gefüttert wird, die in sehr kurzer Zeit manuell analysiert wird, ist nicht möglich, wenn nicht sogar prinzipiell unmöglich.

 

Hier ist ein Link zu seiner Beschreibung. Ich werde nicht lügen, ich habe es bereits in Bezug auf zusätzliche Metriken und dergleichen optimiert, aber die neueste Version ist auch robust

https://sites.google.com/site/libvmr/home

Mihail Marchukajtes:

hat er es aufgegeben:


Mihail Marchukajtes:

Ich bin froh, dass Sie verstehen, dass Sie nicht klar sind. Sie haben eine Forex-Strategie, die Kauf- oder Verkaufssignale erzeugt, aber wie alle Strategien funktionieren diese Signale 50/50. Mit Hilfe eines neuronalen Netzes können Sie diese Signale als richtig oder falsch klassifizieren. Beispiel: Das Basissignal gab ein Kaufsignal, und der NS sagte "NEIN", dann ist dieses Kaufsignal falsch und Sie sollten verkaufen. Ist das klar?

Der Grund dafür ist, dass die Eingabe des Netzwerks eine ziemlich große Menge an Daten ist, die nicht manuell in sehr kurzer Zeit analysiert werden kann, wenn es nicht möglich ist, es im Prinzip zu tun.

Ich habe eine 100%ige Genauigkeit, kein Bedarf an einem neuronalen Netz
Vladimir Baskakov:
Ich habe 100% genau, keine Notwendigkeit für ein neuronales Netz

Sie sind keine Händler - sie sind nur Theoretiker.

So wie ich mir das vorstelle - man wirft eine Münze und TP nimmt nur, und sie merken den Drawdown nicht.

