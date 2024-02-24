Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2432
6 Gewerke
Ich habe etwas über Baskaks hinzugefügt, um es klarer zu machen
Baskak ist ein Vertreter desmongolischenKhans in den eroberten Ländern, ein Steuereintreiber(Gerichtsvollzieher [1]).
Du hast nicht einmal das, kaue dein Fett:)
Ein Affe ist ein besserer Händler ))))) Ich würde mich schämen, das zu zeigen.
Wer nicht einmal weiß, was NMR ist, den kann man getrost in den MPC schicken, oder das ganze Thema von der ersten Seite an lesen, indem man die verbalen Ergüsse von Rena und den fliegenden Baskaks zimperlich durchblättert. Denn sie werden die Philosophie des Themas nie verstehen :)
Wissen Sie, was ein PLM ist?
Wissen Sie, was PLM ist?
Sie schlagen auch vor, dass sie mit Carnot-Karten pokern ))))
es funktioniert nicht, zumindest das Schreiben auf dem Forum über die Qualität der Produkte auf dem Markt ist sinnlos.
Nach Angaben des Administrators tendiert die Teilnahme der Kunden am Forum gegen Null, sie werden nur auf der Hauptseite markiert
Sie schlagen auch vor, dass sie mit Carnot-Karten pokern )))))
)))
Ich bevorzuge Preferance).
Implementierung eines Algorithmus, der auf den Prinzipien der "Wissensbasis" Version 1.0.0 basiert :)
Unterschiede zu den "Klassikern" der Klassifizierung...
1) Der Algorithmus wird nicht auf Klassenbezeichnungen trainiert, er hat überhaupt keine Bezeichnungen, sondern einen "Speicher" (Wissensbasis).
2) Es besteht der starke Verdacht, dass es im Prinzip keine Umschulung gibt...
3) Der Algorithmus sagt nicht den nächsten Zeitpunkt voraus (er sagt nicht den aktuellen Trend voraus), sondern prognostiziert Marktumkehrzonen
4) Es wurden keine Klassifikatoren und Regressoren verwendet, sondern Datenreduktion (Dimensionsreduktion) und Clustering
Die Abbildung zeigt die vom Algorithmus eingezeichneten Unterstützungs- und Widerstandszonen. Die gedämpfte Farbe zeigt einen pd/p mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von +- 50% an.
Die helle Farbe steht für Bereiche, in denen der Algorithmus zu 75 % und mehr sicher ist.
Der Moment, in dem die Zone auf dem Diagramm erscheint, wird durch einen Punkt auf dem Diagramm angezeigt, oder auch der Beginn der Zone selbst...
Der Algorithmus hat seit mehr als 2 Monaten keine neuen Daten gesehen, die Entscheidungen basieren auf ziemlich veralteten Daten, aber für mich ziemlich angemessen ...
Hier ist das heutige 5-Minuten-Chart des EUR.
Ich weiß nicht, warum ich einen so starken Roboter in meinem Handelsroboter behalten sollte, aber ich denke nicht, dass er sehr genau ist, ich denke, es sieht so aus, als ob der Markt sich verbessert ...
Ich plane, einen wirklich starken Roboter auf einer leistungsfähigen "Wissensbasis" zu machen, aber es ist schwer, ich denke über seine Umsetzung, meine Vermutung ist, dass ein solcher Roboter Dutzende von Gigabyte wiegen kann, aber es sollte gut handeln ...
Das ist alles für den Moment...
Warum haben Sie das Diagramm so übermalt, dass man es nicht sehen kann, selbst wenn Sie der Autor sind?
mindestens die Ein-und Ausstiegspfeile für das Handelssystem zeichnen, idealerweise wird dies vom Prüfer getestet
Zumindest funktioniert der umgekehrte TS (Kaufsignal endet mit einem Verkaufssignal und umgekehrt) nicht,
aber vielleicht kleine Starts wird funktionieren, obwohl, warum ist es besser als gewöhnliche Indikatoren, ich werde schweigen über Drawdowns, denn es ist nicht die Hauptsache, oder? ))))
ZS: wenn du die Pfeile "umdrehst", wird sich nichts ändern ;)
Wer nicht einmal weiß, was NMR ist, den kann man getrost in den MPC schicken, oder das ganze Thema von der ersten Seite an lesen, indem man die verbalen Ergüsse von Rena und den fliegenden Baskaks zimperlich durchblättert. Denn sie werden die Philosophie des Themas nie begreifen :)
Sie befinden sich bereits auf Seite 10 des Neuron's mind-blowing plummer.
etwas dagegen tun.