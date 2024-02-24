Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2305
Während ich mit Fourier herumtüftle, habe ich ein Beispiel skizziert
Oben:
Unten:
Können Sie entschlüsseln, was das bedeutet?Absoluter Nullpunkt in DSP, Kosinus und Sinus
Interessantes Bild
Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll. Im oberen Bild sind die Inkremente und deren Kumulus zu sehen, im unteren Bild ihre Spektren. Die 3 Sinuskurven auf dem Spektrum sind deutlich zu erkennen.
Wie kann man also davon profitieren?
Auf dem inkrementellen Spektrum sehen wir 3 Spitzen, wenden einen Filter auf sie an, extrapolieren sie und gewinnen
die Periode der Spitzen zeigt nicht, wovon man ausgehen soll.
gibt es welche für Python?
Bei 1024 Abtastungen der ursprünglichen Reihe liegt die Periode von 64 bei 1024/64+1=17 Punkten, am 1. Punkt gibt es eine konstante Komponente. Die Frequenzen sind an 1024/2 gespiegelt, d. h. es gibt zwei Spitzen (am Anfang und am Ende)
Ich weiß es nicht. Es gibt nur eine Fourier-Transformation und das war's. Generierte Sequenz, führte die Transformation durch und zeichnete sie auf.
Ich habe den Code nicht getestet:
Welches sind die Klassen auf diesem Bild?
In der linken Spalte befinden sich zwei Klassen (blau und rot)