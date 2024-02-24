Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2310
Nichts, jedem das Seine.
Ich habe also eine Frage an die Tsosniks. Inwiefern ist bpf besser als acf, um Zyklen/Abhängigkeiten zu finden?
PF zeigt bestimmte Frequenznummern an?
Wenn man die Ergebnisse an den Ohren zieht, kann die Münzeingabe 1000% anzeigen, wenn man es ehrlich macht, dann wird jede Methode -+Rutsch anzeigen.
Das Ziel ist es, einen Gewinn zu erzielen, und es interessiert niemanden, ob Sie das ehrlich tun oder nicht. Das Ziel ist es, Gewinn zu machen, und das interessiert niemanden sonderlich.aber wenn sie den unbereinigten Test von 5-10 Jahren oder mindestens 2 Jahren besteht, ist sie bereits normal
Es gibt keine nicht tötbaren TS in Forex, das ist ein guter Anfang, denke ich.
Was ist der Unterschied zwischen Tsos und Ökonometrie?
Keine Ahnung, aber in letzter Zeit gibt es einen großen Hype um csos
Meiner Meinung nach lassen sich technische Analyse, Ökonometrie und alle möglichen anderen Dinge leicht mit Tsos erklären, warum also nicht auch Tsos?
Nur meine Meinung - tsos haben bisher nichts erklären können, außer dass der Markt ein Pfenniggeschäft ist und alles Unsinn ist.Ganz zu schweigen von neugierigen Kameraden wie Oleg, dem Traktorfahrer, und Rena
Denn Tsosniks jonglieren nicht mit Formeln, um sich von etwas zu überzeugen.Mathematiker werden sich gar nicht erst damit befassen, weil sie sofort merken, dass es nichts zu tun gibt.
Dann ist ihre Anwesenheit hier überhaupt seltsam, da sie alle vor langer Zeit das Tao gelernt haben.
alles ist imho, alle Zufälle sind zufällig