Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1110
die wichtigste Frage ist, WIE es geschieht
imho nicht wie, sondern wann es interessanter ist ))))
ich schrieb es hier und nicht hier, und es gab ähnliche Berichte: der Preis bewegt sich innerhalb eines Tages und schließt die nächsten historischen Höchst-/Tiefstwerte (Hoch/Tief), dies erzeugt den Effekt einer Normalverteilung, und dann passiert ein Knall und der Preis, anstatt die Bewegung zu wiederholen, die er während der nächsten Stunde (oder eines anderen Zeitintervalls) gemacht hat, geht in eine Richtung und zerstört so die zuvor erzeugte Normalverteilung
Ich werde ein Statistikprogramm suchen, es hat dort ein schönes Bild gemacht
Die Hauptfrage ist, WIE das geschieht, wie die Veränderungen in den Statistiken funktionieren, insbesondere wie regelmäßig die Veränderungsfunktionen sind, denn wenn sich die Statistiken nicht kontinuierlich (zumindest stückweise) und auch nicht regelmäßig verändern, dann gibt es Ärger, dann können nur noch Insider den Markt genießen.
Solche "Kurven" werden in allen Marktpreisen vorkommen, das Instrument ist nicht wichtig, die TF ist nicht wichtig, die Verarbeitungsprinzipien sind nicht wichtig, wenn man eine Preisreihe umkehren kann (ich habe Logarithmen und Inkremente verwendet... nicht wichtig)
Es gibt irgendwo im Forum einen Artikel "über Münztrends", imho gibt es kein adäquateres mathematisches Modell der Märkte :)
Ich habe eine Methode zur sofortigen Optimierung und sofortigen Vorhersage gefunden
Vergangene Preise sind eine beliebige Menge von 1 bis 9 Ziffern und zukünftige Preise sind eine beliebige Menge von 1 bis 9 Ziffern.
Die Preise selbst, werden durch mathematisch unmögliche Preise gebildet.
Und ja, Pi ist gleich 1.
Könnten Sie die Philosophie dieser Idee näher erläutern?
Könnten Sie die Philosophie, die hinter dieser Idee steht, etwas genauer erläutern?
er wird nicht antworten, er ist bereits gesperrt ))))
Ich möchte mir nicht einmal den Quellcode ansehen, dem Namen und dem "curvilinearen" Bild nach zu urteilen handelt es sich um eine weitere Version der Fourier-Serienzerlegung in Oberschwingungen (man muss festlegen, von welchem Balken aus man sie aufbauen will), die dann mit neuen Daten (neuen Balken) wieder aufgebaut werden
die Originalversion liegt seit 6-7 Jahren in der kodobase; der Indikator selbst ist raffiniert konstruiert, er löscht seine "Kurven" sogar im Strategy Tester und zeichnet ständig neue
Ich habe eine Version dieses Indikators vor ein paar Monaten zu bestellen, so dass es nicht neu zeichnen alten Daten in der Tester, ich habe sogar einen Berater mit einem festen Lot ... Der Prozentsatz der Vorhersage eines Treffers ist wirklich gleich null!
SZS: Wenn ich es finde, gebe ich die Version für den Tester ohne Nachzeichnung ab, oder tausche sie selbst aus ...
Aber es sieht nicht wie ein harmonisches Signal aus, vielleicht ist es nicht so einfach ...
Solange sich der Schmied nicht als ein... Ökonometriker.
Erzeugen wir einige Kurven und setzen sie in eine vr.
Versuchen wir es mit einer klassischen Zersetzung.
.........
Das ist lustig, daran habe ich noch nie gedacht.
Fa, lassen Sie uns über die praktische Anwendung von GARCH sprechen... Lasst uns lachen...
Ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, aber das Schwierigste habe ich schon hinter mir: die Wahl des Modells. Ich denke, das ist eine ganz andere Richtung als MO. Auf jeden Fall ist GARCH im Gegensatz zu MO ein gängiger Expert Advisor.
Ich habe die Arbeit an GARCH noch nicht abgeschlossen, da ich einen hochwertigen Expert Advisor in MO erstellt habe, aber seit Juni hatte ich nicht genug Zeit und Energie, um alles bis zur kommerziellen Ebene zu vervollständigen.
Es ist eine natürliche Neigung, nachzuschauen, woraus ein Kinderbett besteht. Bevor Sie dies tun, ist es durchaus
Es ist logisch, zu versuchen, sie zu montieren (Thema SB) und den Kotflügel zu überprüfen. Erzeugen, Abschrauben,
Der Blick aus einem anderen Blickwinkel ist auf verschiedene Weise möglich. Nachstehend eine weitere Zerlegung...