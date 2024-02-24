Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2211
Wenn man ein Neuron trainiert, um einen Gewinn zu erzielen, muss es lernen, nicht zu verlieren)))), aber es gibt ein Problem: das Gitter hört auf, Positionen zu eröffnen, um die Einlage zu behalten. ich habe es versucht. ich habe es mit verschiedenen Methoden mit und ohne Stopps versucht, das Ergebnis ist das gleiche: das Gitter entscheidet schließlich, dass der beste Weg, einen Gewinn zu erzielen, darin besteht, die Einlage zu behalten
Wissen Sie nicht, was multikriterielle Optimierung ist?
Mach keinen Scheiß... es werden nur die Ergebnisse von mehreren zusammengerechnet.
Machen Sie keinen Scheiß, wenn Sie nicht wissen, was und warum
Sie trainieren sofort nach Sharpe Ratio oder r2, aber das macht keinen Sinn. Es wird fast dasselbe sein wie bei den Standardmetriken, da sie ähnlich sind.
Was ist r2?
Ich versuche nur, die Gewinne für jetzt zu zeigen, aber ich bin nur versuchen...
Bilanz auf dem Tablett
5 Minuten, inklusive Provision...
Was ist r2?
Bis jetzt habe ich nur für den Profit trainiert, aber es ist ein Probelauf...
Bilanz auf dem Tablett
5 Minuten, inklusive Provision...
für welche Art von Gewinn?alles einrichten und handeln
das Neuron aus dem Artikel feuert auf das echte Neuron.
Schön!!!
Es handelt sich also nicht um ein Neuron, sondern um eine Verstärkung, oder?
Schön!!!
ja
Machen Sie keinen Scheiß... ich addiere nur die Ergebnisse mehrerer FFs.
Machen Sie keinen Scheiß, wenn Sie nicht wissen, was und warum
Mit wem sprechen Sie und warum? :)
Sie können nicht zusammenzählen...
Mit wem sprechen Sie und warum? :)
Man kann nicht stapeln...
ich meine, man kann nicht... nun, man kann es aufteilen ))
Welche Art von Gewinn? Den maximalen?Vielleicht möchten Sie jetzt handeln.
es gibt Probleme ...
1) Algorithmus stirbt mit der Zeit
2) schlechte Fitnessfunktion, instabile Ergebnisse
das Neuron aus dem Artikel feuert auf das echte Neuron.
Der Artikel ist von Ihnen, kann ich den Link bekommen?