Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2038
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
gibt es nichts zu streiten, weil in jedem normalen Rahmen tat und zeigte, mit einem Minimum an Code
wir diskutieren hier keine selbst erstellten Modelle, sondern nur ausgereifte Modelle wie Catbust oder moderne neuronale Netze
Dieses Mäusegetue mit den neuronalen Netzen von mql ist nicht einmal interessant zu diskutieren, denn die Welt ist weit voraus, und jedes Jahr verdoppelt sich der Abstand.
Angenommen, Sie sagen mir: "Ich habe so und so ein Modell auf Tensorflow"... Ich sage: "Gut, ich kann das gleiche Modell 5 Minuten lang auf einem Torch erstellen und es überprüfen. Und Sie sagen mir, dass Sie etwas in mql gebaut haben. Wozu brauche ich diese Informationen und wie soll ich sie wiederherstellen?
Warum geben Sie nicht zu, dass ich ein Modell habe, dasTensorfloat/Torch noch ein paar Jahre brauchen wird, um es zu bauen, undich werde die Leistung verdreifachen?)
aus einem Buch von Edgar Peters, natürlich nicht wortwörtlich - "Der Schreiber/Broker wird eine Fünf-Pfund-Note, die in irgendeiner Straße liegt, weitergeben, weil sie nach seiner Wahrscheinlichkeitstheorie nicht dort liegen sollte...")
Viel Glück!
Je mehr Zeilen es gibt, desto mehr Tiefe wird benötigt.
Wenn es Gigabytes sind, dann sind es Millionen von Zeilen. Bei Tiefe 6 besteht das endgültige Blatt aus 1/64 der vollen Anzahl von Beispielen/Strings, d. h. Zehntausende, wenn die Eingabe Millionen beträgt.
CB bildet also Ensembles, d. h. der Schnitt erfolgt in beide Richtungen, und der Schnitt hängt von der Anzahl der Bäume ab, wobei im Allgemeinen eine maximale Tiefe von 10 Bäumen empfohlen wird.
warum gibst du nicht zu, dass ich ein Modell habe, dasnoch ein paar Jahre länger schwimmt, und ich verdreifache den Abstand, warum tust du es nicht?)
es ist leider schon ein Wermutstropfen, wenn man darüber spricht
CB bildet also Ensembles, d. h. das Schneiden erfolgt in beide Richtungen, und die Kreidung hängt von der Anzahl der Bäume ab, wobei im Allgemeinen eine maximale Tiefe von 10 Bäumen empfohlen wird.
Offenbar ist dies keine Empfehlung für Millionen von Leitungen. Versuch 15.
Offensichtlich geht es nicht um Millionen von Zeilen an Ratschlägen. Versuch 15.
Dies gilt nur für sehr große Muster in Breite und Tiefe.
Ich will damit sagen, dass das Lernen einfach ist, aber die durch das Lernen entdeckten Muster werden in der Kontrollstichprobe nicht bestätigt.
Dies gilt nur für sehr große Muster in Breite und Tiefe.
Ich behaupte, dass Lernen einfach ist, aber die beim Lernen festgestellten Muster werden in der Kontrollstichprobe nicht bestätigt.
Es gibt im Allgemeinen kein Problem mit der Analyse von Marktinformationen... mit Ausnahme der Gier des Forschers, der glaubt, dass der Markt nur ihm Informationen liefert und er alle Daten verarbeiten muss, d.h. hier wird die Aufgabe formalisiert als Suche nach einem sich wiederholenden Muster, andere Daten sollten verworfen (nicht verwendet) werden
mit der Entscheidung ist traurig - zu generieren TS, die den Test und vorwärts ist möglich, aber zu finden, Verbindungen zwischen der Strategie-Tester Statistiken und die Zeit der Persistenz von TS oder die Möglichkeit, die Einhaltung der TS mit dem Markt Kontext zu bestimmen - das ist das Problem
d.h. wie Sie schreiben, liegt das Problem in der Zukunft
Ich denke, dass wir bei der Formalisierung des Problems im Allgemeinen ein wenig vorangekommen sind,
Im Prinzip ist es nicht schwierig, eine Entladung von Teststatistiken vorzunehmen und zu versuchen, NS in Python zu trainieren,
Die Bestimmung des Marktkontextes ist imho - wie Sie geschrieben haben - nur eine Entscheidung des Händlers, d.h. ich bezweifle, dass sie formalisiert oder algorithmisiert oder untersucht werden kann
Bei den Atomen ist es auf 2 Ebenen einfacher: Materie, Moleküle, Atome in der Anorganik und Materie, große Moleküle und viele Atome in der Organik. In der staatlichen Marktanalyse sind Wirtschaftseinheiten Menschen, und Menschen sind komplizierter als Atome und ihre Bestandteile.
Meiner Meinung nach ist die Anzahl der Spalten für die Tiefe nicht so wichtig. Nur bei einer großen Anzahl von Zeilen sollte die Tiefe erhöht werden. Die Zahl der Spalten kann jedoch bis zu einer Million betragen. Sie werden alle geprüft und nur die besten werden ausgewählt.
Alles in allem ergibt sich folgendes Bild - insgesamt 2 Bäume
Die Metrik
Bewertung der Bedeutung der Prädiktoren nach der gewählten Methode
Im Anhang finden Sie ein C++- und Bin-Modell sowie eine Quantisierungstabelle.
Mir scheint, dass die Stichprobe entweder gemischt werden muss, oder dass dies das Maximum ist - verwirrt durch den Unterschied in den Metriken zwischen der Test- und der Prüfungsstichprobe.
Mit Atomen ist es auf zwei Ebenen einfacher Materie, Moleküle, Atome in der Anorganik und Materie, große Moleküle und viele Atome in der Organik.
Genau so ist es, aber solange man Atome betrachtet, und sobald man sich entscheidet, ein Kristallgitter zu betrachten, "ist es vorbei" - in den meisten Fällen ist es sehr schwierig, das Problem zu lösen, ich habe einmal gelesen, dass man durch die Verwendung neuronaler Netze schnellere Ergebnisse bei der Modellierung erhält
Es ist dasselbe mit den Märkten, während wir auf ein oder zwei Ticks schauen, gibt es nicht viele Varianten - entweder nach oben oder nach unten, alles wird kompliziert, wenn wir zu den Studien "hier haben sie einen Auftrag eröffnet, und hier haben sie ihn geschlossen" )))
In der Marktanalyse von Staaten sind Wirtschaftseinheiten Menschen. Und Menschen sind komplizierter als Atome und ihre Bestandteile. definitiv komplizierter als organische Chemie.
Ja, es ist eine lebendige Struktur, aber sie hat ein Verhaltensmodell - nennen wir es Muster oder Marktkontext, nicht den Punkt.
Sie können das Verhalten in der Vergangenheit studieren, jetzt liegt es an Ihnen, zu entscheiden, was Sie in Zukunft tun wollen.
Dies ist das Gesamtergebnis - 2 Bäume insgesamt
Metrisch
Schätzung der Bedeutung der Prädiktoren nach der gewählten Methode
Beigefügtes C++- und Bin-Modell sowie Quantisierungstabelle.
Mir scheint, dass die Stichprobe entweder neu gemischt werden muss, oder dass dies das Maximum ist - verwirrt durch den Unterschied in den Metriken zwischen Test- und Prüfungsstichprobe.
Rühren innerhalb des Zuges oder der Prüfung ist möglich, aber nicht sinnvoll, und zwischen Zug und Prüfung ist es nicht möglich. Haben Sie sie dort zufällig gemischt, etwas sehr gutes Ergebnis für Test mit Prüfung.
Der Unterschied ist, dass der Markt nicht immer derselbe ist, sondern sich verändert. Die Hauptsache ist der durchschnittliche Gewinn).