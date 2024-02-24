Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1975
Ich habe es mit der Ausbreitung getestet - nun, es scheint zu schleppen, es ist schlimmer. Nächste Woche werde ich es für das Terminal umschreiben, und es wird möglich sein, es zu testen.
Haben Sie eine Tabelle mit der Verteilung?
Ich habe neue Prädiktoren hinzugefügt (alle Arten von Renditen gemäß meiner Technologie, Volatilität, Regressionskanal für den Tag), und ich denke, es ist gut geworden - nicht perfekt - aber plausibel.
Aber auch bei den alten bin ich im Plus, 30 Modelle (100%) im grünen Bereich - schön, ich weiß nicht, vielleicht haben die CatBoost-Trainingseinstellungen das auch beeinflusst.
Kann ich Watchdogs einsetzen?
Übrigens ist dies ein Fehler des Paketanalysators. Ich habe es auf diese Weise gelöst:
Die Standardeinstellung ist Jedi in den Einstellungen. Ich habe Pylance installiert und in den Studioeinstellungen über die Suche "jedi" am unteren Rand in Pylance geändert. Jetzt sieht er alle Felder des Pakets und gibt keine Fehler aus.
verstanden)
14. Quick R-Baugruppen
15. JIT-Compiler
Wozu brauchen Sie das alles?
Sie haben einen funktionierenden Algorithmus, aber es mangelt ihm an Geschwindigkeit?
Sie haben eine super-duper Idee, aber es fehlt Ihnen an Rechenleistung?
Konzentrieren Sie sich auf den TS, alles andere ist nur Blödsinn.
Hören Sie, ich habe die ECLIPS, und Sie können das auch. Wisch dir dein sabberndes Weichei ab und arbeite weiter :-)
Du verstehst schon R-ka? Profesor))
Was ist mit den Stundenmarkierungen?
Ich habe einen magischen Button erstellt, der die Anzahl der Trades reduziert/erhöht
in Python einsteigen, werden Sie testen... ich bin es leid, so viel zu kodieren)
ich würde gerne eines Tages Programmierer sein))
Meine Pipeline. Das erste Ziel ist es, eine Grundlage für weitere Forschungen zu schaffen, das Endziel ist es,das "klassische" System zu schlagen.
Basiert auf einem Wald, kann aber leicht durch ein neuronales Netz ersetzt werden. Es gibt das Laden aus einer Datei, Rendering, Einstellung der History-Tiefe (Eingabegröße), Wichtigkeit der Eingaben, Fehler auf dem Tablett und Validierung, einfacher Tester.
Der Plan ist, einen Zickzackkurs hinzuzufügen, ma, den Tester zu ändern.
Kritik ist willkommen.
Wozu brauchen Sie das alles?
Sie haben einen funktionierenden Algorithmus, aber es fehlt an Geschwindigkeit?
Sie haben eine super-duper Idee, aber nicht genug Rechenleistung?
Konzentrieren Sie sich auf den TS, alles andere ist Blödsinn.
Ich habe ein System, aber nicht genug Geschwindigkeit.
Dieses "System" ist für 1 DTs mit positivem Schlupf ausgelegt.
