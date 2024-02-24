Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1971
Ich konnte nicht anders als es zu posten )) Ich habe mich zu Tränen gerührt )
Max, schick mir einen einfachen Python-Code zum Laden und Lernen von Daten, denn ich habe keine Ahnung von diesen Tutorials
in welchen Tutorials?
Oh Scheiße, ich habe irgendeinen coolen Artikel von irgendeinem Schulungsguru gelesen, aber alle Beispiele funktionieren nicht, weil der Artikel von 2008 war)) Ich habe diese Syntax nicht mehr)
Ich habe mir 2 Stunden lang Videos angesehen, in denen ich lernte, wie man Variablen deklariert ...
Danach habe ich keine Lust mehr)), ich brauche solche Aufgaben, um motiviert zu sein...
Verwenden Sie OOP?
Verwenden Sie OOP?
Python ist im Prinzip OOP, alle Objekte sind da ) Sie meinen Klassen? Nun, manchmal, wenn man sie braucht. Meistens unnötig.
python ist im Prinzip OOP, alle Objekte sind vorhanden )
Ja R ist genau das gleiche, da auch alle Objekte aber Klassen ich erst vor ein paar Tagen herausgefunden habe)))), als ich mir den Code von "unserem" Programmierer angesehen habe
Was meinen Sie mit Unterricht?
Ja, R hat auch alles, das wusste ich gar nicht, das ist peinlich.
Übrigens, mein erster Eindruck von Python ist nicht so gut ...
Denken Sie nicht, dass ich Werbung mache oder so, aber in R sind die Entwürfe +- 2 mal kürzer als in Python und lesbar.
aber ich werde es als Unerfahrenheit abtun.
R ist im Durchschnitt kürzer, ja. Aber es gibt eine ganze Reihe von Schnörkeln, die man sich merken muss. In Python ist es eher eine klassische, vertraute Syntax, aber nicht übermäßig kompliziert mit allen möglichen Klammern und so.
hat nicht funktioniert, vielleicht in der mt müssen etwas anderes tun
Pandas und Mt-Bibeln installiert
es hat nicht funktioniert, vielleicht muss etwas anderes in mt gemacht werden
pandas und mtbibbles installiert
from datetimeimport datetime
importieren Sie datetime am Anfang.
sollten die Zeitfehler ignoriert werden.
Sie können es in Zeilen mit Umschalt+Eingabe ausführen und prüfen
es öffnete das Terminal, aber ich glaube nicht, dass es etwas anderes tat, ich bekam wieder 4 Fehler
in tensorflow-in keras-in theano -in mxnet-in pyTorch- etc ....
Worum handelt es sich bei diesem Eintrag, worum geht es?
Ich habedie Schaltfläche-"Millionen von Codezeilen konvertieren, ein tiefes Faltungsnetzwerk in MQL erstellen und trainieren, weil ich ein Händler bin und es will" - nicht gesehen.
Beim Lernprozess geht es nicht um das Schaffen, sondern um die Ergebnisse - lassen Sie sich nicht verwirren. All diese Sprachen sind gut, um eine Lösung zu finden, aber es ist besser, das Modell bereits in MQL anzuwenden.
Aber die ganze Welt benutzt es, es ist wahrscheinlich ein Spiel des Zufalls
:)
Die dort beschriebene Methode funktioniert am besten bei Stichproben mit mehreren Klassen, und wenn es zwei oder drei Klassen gibt, erscheint die Lösung redundant.