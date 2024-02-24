Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1973
Haben Sie etwas über die Logik des Drehbuchs herausgefunden?
Haben Sie die Logik des Skripts ein wenig durchschaut?
Nein, ich habe die Logik des NS noch nicht verstanden, ich kann sie immer noch nicht nachvollziehen.
Ich werde Ihnen mein Beispiel für das Lernen aus Zitaten schicken. Aber lesen Sie zuerst ein Buch über die Syntax, zumindest am Rande, sonst werden Sie verwirrt sein)
Das Wichtigste ist die Arbeit mit Listen (a la Arrays), wie man sie trennt, Elemente auswählt, usw.
und Schleifen
oder du wirst dumm sein).
Man kann nirgendwo anders hin))
Nun, die Hauptsache ist, mit Listen (a la Arrays) zu arbeiten, wie man sie trennt, Elemente auswählt, usw.
Das ist richtig, es ist verwirrend. In P ist alles getrennt, eine Matrix ist eine Matrix, ein Vektor ist ein Vektor, ein Blatt ist ein Blatt, aber in Python ist alles auf einem Haufen ((( aber ich werde versuchen, das zu tun)
es ist einfach, es ist die einfachste Sprache.
Das stimmt, es ist verwirrend... In R ist alles getrennt, eine Matrix ist eine Matrix, ein Vektor ist ein Vektor, ein Blatt ist ein Blatt, während in Python alles auf einem Haufen ist (( aber ich werde versuchen,
In Python ist alles in einem Array eine Liste. Es können sowohl numerische als auch andere Elemente enthalten sein. Es gibt auch tuple, dictionary, set... aber die werden selten benutzt. Meist werden Listen verwendet.
Wenn Sie Datenrahmen benötigen, verwenden Sie das Pandas-Paket, das eine beträchtliche Menge und mehr enthält. Ich habe noch nie ein solches Paket gesehen.
Bei einer eindimensionalen Liste handelt es sich um einen Vektor, bei einer zweidimensionalen Liste um eine Matrix, usw.
Je länger der Weg, desto länger die Verzögerung.
schreiben Sie es in mql - ein tiefes Faltungsnetz, wird es Sie zwei oder drei Jahre, um den Code zu schreiben .... Aber zur gleichen Zeit, werden Sie gewinnen Zehntel einer Sekunde, um die Daten zu übertragen, denn es ist so wichtig, wenn Sie Handel Minuten!
Dann tun Sie es! :)
Nun, schreiben Sie es in mql um - ein tiefes Faltungsnetzwerk, es wird Sie nur zwei oder drei Jahre kosten, den Code zu schreiben .... Aber zur gleichen Zeit werden Sie dafür Zehntelsekunden bei der Datenübertragung gewinnen, weil es so wichtig ist, wenn Sie mit Minuten handeln!
Ich wollte Ihnen von Pipe Channels als Alternative zur Datenübertragung erzählen, aber es stellte sich heraus, dass dieses Thema in R leider nicht behandelt wird.
Aber ich habe einen Artikel gefunden, in dem es darum geht, makroökonomische Statistiken über R zu erhalten - es könnte nützlich sein, Fundamentaldaten in den Datensatz aufzunehmen.
Außerdem habe ichhier einige interessante Informationen gefunden:
"14. schnelle R-Builds
Revolution Analytics, das später von Microsoft aufgekauft wurde, hat hervorragende Arbeit bei der Optimierung von R geleistet. Ihr Produkt Revolution R ist jetzt als Microsoft R Open bekannt.
Einer derVorteile dieses Builds ist die Verwendung derIntel Math Kernel Library, die Matrix-Operationen erheblich beschleunigt (spürbar bei der Arbeit mit großen Matrizen).
Wo kann man sie herunterladen:https://mran.microsoft.com/download
Installationsanweisungen:https: //mran.microsoft.com/documents/rro/installation
15. JIT-Compiler
In den Tagen der Version 2.13 des R-Interpreters schuf einer seiner führenden Entwickler dasCompiler-Paket, das die Leistung von R bei der Ausführung von Code mit Schleifen erheblich verbesserte. Die Auswirkungen seiner Verwendung sind manchmal so spürbar, dass das Paket nun in das Standard-R-Paket aufgenommen wurde, und für alle Standardfunktionen wird der Bytecode in der Build-Phase der jeweiligen Pakete erzeugt.
Haben Sie eine dieser Möglichkeiten ausprobiert - gibt es wirklich einen Leistungsgewinn?
jetzt läuft sogar der metatrader nicht mehr )))) ahah, ich fühle mich wie ein hilfloser nerd))
Hören Sie mir zu, ich habe ECLIPS durchschaut und Sie können das auch. Wisch dir deinen sabbernden Schwächling ab und arbeite weiter :-)
Können Sie mir einen Link zum Quellcode auf Githab geben? Vielleicht gibt es dort eine Theorie.
Hallo Maxim Dmitrievsky. Ich habe gerade Ihre E-Mail gelesen. Auf Githab ist nichts zu finden. Ich habe einfachen Netzwerkcode genommen und ihn für mich modifiziert. Entscheidend war für mich, den Müll aus der Tick-Historie zu entfernen. Python
Terminal gestartet, aber ich glaube nicht, dass es etwas anderes getan hat, wieder 4 Fehler
Es handelt sich übrigens um einen Fehler des Paketanalysators. Ich habe es auf diese Weise gelöst:
Die Standardeinstellung ist Jedi in den Einstellungen. Ich habe Pylance installiert und in den Studioeinstellungen über die Suche "jedi" am unteren Rand in Pylance geändert. Jetzt sieht es alle Felder des Pakets und gibt keine Fehler aus.