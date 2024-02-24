Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1970
Es herrscht ein Gefühl der Ungewissheit... dass das Ergebnis nicht einmal die Stromkosten decken wird.
Ich habe im Moment einfach keine Zeit für so etwas.
Erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, wenn sich alles fabelhaft entwickelt, dann stimmt etwas nicht... Das Ergebnis sollte average.... sein. Sie müssen alles sorgfältig prüfen.... Max, wenn es OOS ist, ist es entweder ein Zufall, der durch wiederholte Schiebefenster-Optimierungen überprüft wird, oder ein heimlicher Blick irgendwo..... Nehmen Sie es als Übung, wenn Sie solche Ergebnisse erhalten, zu zweifeln. Immerhin verstehen Sie, dass wir gegen Marktriesen mit Rechenleistung und Expertenteams arbeiten, Sie können es nicht einfach hinnehmen und es perfekt spielen. Das ist nicht real.... die Aktien müssen in einem Winkel von 45 Grad wachsen, bei einem guten Ergebnis beträgt das Verhältnis von Gewinn zu Verlust IMHO 3:1
ich mache es einfach und das war's, ich habe keine Emotionen dabei) ich mag den Prozess
Ich mache es einfach, ich habe keine Gefühle dabei.
In welcher IDE schreiben Sie?
VSCode, wie ein leichtgewichtiges Visual Studio. Sie können ein Python-Plugin zur Syntaxhervorhebung verwenden und das war's.
Führen Sie es ..., das Studio ist schön :)))
das ist alles, was ich kann))
lernen ) ein Python-Plugin zu installieren, googeln Sie die Anleitungen, es gibt sie auf Russisch
Gehen Sie zu Erweiterungen, schreiben Sie Python in den rechten Bereich und installieren Sie das erste Plugin.
müssen Sie den Debugger auch dort konfigurieren, aber das ist nicht wichtig.
Ich kann das Plugin nicht installieren, ich habe es nicht auf meinem Handy, es scheint nicht zu ziehen, morgen werde ich versuchen
Was stimmt also nicht mit MetaTrader? Es gibt alle Arten von Fenstern, ganz zu schweigen von den Optionsmodulen. Das Wichtigste ist, dass man es richtig einrichtet.