Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1970

Erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, wenn sich alles fabelhaft entwickelt, dann stimmt etwas nicht... Das Ergebnis sollte average.... sein. Alles muss sorgfältig geprüft werden.... Max, wenn es OOS ist, ist es entweder ein Zufall, der durch wiederholte Sliding-Window-Optimierungen überprüft wird, oder ein Peek irgendwo..... Nehmen Sie es als Übung, wenn Sie solche Ergebnisse erhalten, zu zweifeln. Immerhin verstehen Sie, dass wir gegen Marktriesen mit Rechenleistung und Expertenteams arbeiten, Sie können es nicht einfach hinnehmen und es perfekt spielen. Das ist nicht real.... Das Eigenkapital sollte in einem Winkel von 45 Grad wachsen, in einem guten Fall ist der Gewinn zum Verlust 3:1 IMHO
elibrarius:
Es herrscht ein Gefühl der Ungewissheit... dass das Ergebnis nicht einmal die Stromkosten decken wird.

Ich habe im Moment einfach keine Zeit für so etwas.

 
Ich beschloss, SmartICS zu installieren und erinnerte mich daran, dass ich eine virtuelle Maschine mit NSH auf XP habe, und was denken Sie? Ich habe Windows gestartet, auf das HP-Symbol geklickt und es ist ohne Probleme hochgefahren, aber diese Software ist von geringem Nutzen, wenn auch nur, um Ihre Bibliotheken dort zu verbinden....
Mihail Marchukajtes:
Erinnern Sie sich daran, dass ich gesagt habe, wenn sich alles fabelhaft entwickelt, dann stimmt etwas nicht... Das Ergebnis sollte average.... sein. Sie müssen alles sorgfältig prüfen.... Max, wenn es OOS ist, ist es entweder ein Zufall, der durch wiederholte Schiebefenster-Optimierungen überprüft wird, oder ein heimlicher Blick irgendwo..... Nehmen Sie es als Übung, wenn Sie solche Ergebnisse erhalten, zu zweifeln. Immerhin verstehen Sie, dass wir gegen Marktriesen mit Rechenleistung und Expertenteams arbeiten, Sie können es nicht einfach hinnehmen und es perfekt spielen. Das ist nicht real.... die Aktien müssen in einem Winkel von 45 Grad wachsen, bei einem guten Ergebnis beträgt das Verhältnis von Gewinn zu Verlust IMHO 3:1

ich mache es einfach und das war's, ich habe keine Emotionen dabei) ich mag den Prozess

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich mache es einfach, ich habe keine Gefühle dabei.

Mann, es macht Spaß, wenn man genau weiß, was man in der Praxis anwenden kann und nicht nur schöne Bilder zeichnet.....
 
Maxim Dmitrievsky:

In welcher IDE schreiben Sie?

mytarmailS:

In welcher IDE schreiben Sie?

VSCode, wie ein leichtgewichtiges Visual Studio. Sie können ein Python-Plugin zur Syntaxhervorhebung verwenden und das war's.

 
Maxim Dmitrievsky:

VSCode, wie ein leichtgewichtiges Visual Studio. Es gibt ein Python-Plugin zur Syntaxhervorhebung und das war's

Führen Sie es ..., das Studio ist schön :)))

das ist alles, was ich kann))

 
Maxim Dmitrievsky:

lernen ) ein Python-Plugin zu installieren, googeln Sie die Anleitungen, es gibt sie auf Russisch

Gehen Sie zu Erweiterungen, schreiben Sie Python in den rechten Bereich und installieren Sie das erste Plugin.

müssen Sie den Debugger auch dort konfigurieren, aber das ist nicht wichtig.

Ich kann das Plugin nicht installieren, ich habe es nicht auf meinem Handy, es scheint nicht zu ziehen, morgen werde ich versuchen

 

Was stimmt also nicht mit MetaTrader? Es gibt alle Arten von Fenstern, ganz zu schweigen von den Optionsmodulen. Das Wichtigste ist, dass man es richtig einrichtet.


