Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 969
es ist müßig, darüber zu streiten, für meinen Geschmack sieht dieser Editor in jedem Farbschema hässlich aus, auch die Sprache
Ich denke, Sie haben den Code in Python, vscode IDE und jupiter notebook selbst gesehen.
Kein Grund zum Streiten, kein Grund zu abwertenden Bewertungen.
Jeder benutzt das, was er gewohnt ist, was nützlich, einfach usw. ist.
Ich respektiere die verschiedenen Ansätze, aber ich mag es nicht, wenn jemand anfängt, etwas zu kritisieren, ohne sich mit dem Thema auszukennen.
Es gibt keinen Grund, Diskussionen in eine Sackgasse zu führen, wie R vs. Python vs. Java oder Windows vs. Linux. Sie nützen nichts, nur die Nerven.
Viel Glück!
Dummheit auf Dummheit.
1. Pakete/Module in Python können mit pip install / conda install geladen werden und gleichnamige Pakete haben nicht unbedingt den gleichen Inhalt. Und diese Perl "die einzige Quelle der Distribution ist die Python-Site :)" sollte in die Anals gesetzt werden.
2. Weder IPython noch Anaconda sind Erweiterungen von MO. Ersteres ist ein einfacher Editor mit Zeilen-/Blockcodeausführung, während Anaconda ein Paketverwaltungssystem (wie ein Repository) ist und nicht nur Python, sondern auch R unterstützt.
Wenn Sie mit Ihrem Wissen angeben wollen, dann tun Sie das. Andernfalls zeigen Sie Ihren Dilettantismus.
Sei bescheiden.
Ich verstehe nicht, was Ihr Gemecker im Allgemeinen soll, einige Worte und Unsinn, den Sie geschrieben haben.
Wenn Sie Bilder wollen - ich habe xgb in 3 Minuten auf einen neuen Computer heruntergeladen und ein Testbeispiel erstellt. Haben Sie sonst niemanden, mit dem Sie für R streiten können? :)))
Ich schrieb respektvoll, dass R und R Studio eine hässliche Sprache und IDE ist, aber ich habe großen Respekt vor denen, die es schaffen, ohne Tränen damit zu arbeiten
Und von Männern hat sie gehört,
Dass dieses Übel noch nicht so groß ist wie eine Hand:
"Es geht nur darum, eine Brille zu bekommen.
Sie hat ein halbes Dutzend Gläser für sich selbst;
Sie wirbelt ihre Brille hin und her:
Sie drückt sie auf ihre Haut oder legt sie auf ihren Schwanz,
und dann riecht sie an ihnen, und dann leckt sie sie ab;
Die Brille hat keinerlei Wirkung.
"Puh! - sagt sie, - und er ist ein Narr,
der den Lügen des Volkes zuhört:
Sie haben mir nur alles über die Brille erzählt;
Sie haben keinen Nutzen für mich."
Und das Seidenäffchen, in seiner Wut und Traurigkeit.
Sie schlug sie so hart auf einen Stein,
und es plätscherte und plätscherte und plätscherte.
Leider ist das bei Männern immer so:
Egal wie nützlich eine Sache ist, sie ist wertlos,
Das Wissen des Unwissenden darüber ist völlig umsonst;
Aber wenn die Unwissenden gelehrter sind,
Er hasst es auch.
Krylows Fabel "Der Affe und die Brille" ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil der Hauptgedanke darin nicht nur in der Moral zum Ausdruck kommt, sondern die Hauptironie im Text liegt. Der aufmerksame Leser wird leicht verstehen, dass der Affe die Rolle des Unwissenden spielt, während die Brille direkt mit der Wissenschaft verbunden ist. Menschen-Martyskas, die nichts über Wissenschaft wissen, weit- und scharfsichtig wie eine Brille, bringen mit ihrer Unwissenheit oft nur alle um sich herum zum Lachen. Unwissenheit, insbesondere von hochrangigen Beamten, wirkt sich auf alle in ihrem Umfeld aus. Die Ironie ist, dass sie ihre Einfältigkeit und Unfähigkeit nicht verbergen können.
zeig mir die Aktienkurve, Affe )) - Analyse
Der Satz "Zeig mir den Aktiengraphen, das Seidenäffchen" ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sein Kerngedanke nicht nur in der Moral ausgedrückt wird, sondern die Hauptironie zwischen den Zeilen liegt. Ein aufmerksamer Leser wird leicht verstehen, dass das Seidenäffchen die Rolle eines Unwissenden spielt und "zeig mir die Aktienkurve" direkt mit dem Handel verbunden ist. Menschenaffen, die nichts über den Handel wissen, bringen oft alle um sie herum mit ihrer Unwissenheit zum Lachen. Unwissenheit, insbesondere von hochrangigen R-Adepten, wirkt sich auf alle in ihrem Umfeld aus. Die Ironie ist, dass sie ihre Einfalt und Unwissenheit nicht verbergen können.
Eine gute Nachricht. Paketjsr223: Eine Java-Plattform-Integration für R mit den Programmiersprachen Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python), und Kotlin.
Für diejenigen, die mit diesen Sprachen arbeiten, ist es einfacher, Skripte mit MT zu verbinden.
Viel Glück!
Imho ist dies eine Perversion - von Python oder Java zu R, und von dort zu MT.
Ich habe schon vor langer Zeit mit dem Forex aufgehört, und ich rate Ihnen, dasselbe zu tun.
Jetzt teste ich eine Strategie mit minimalem Volumen auf Bitcoin-Futures.
Ich habe wieder angefangen, bei numerai mitzumachen -https://numer.ai/dr_tr
Kannst du 0,691616 und 83,33% in Python eingeben?
All dies auf reinen Standard-R, auch den Handel auf Krypto Exchange.
Ich habe nur Ihr Demosignal gesehen, das Sie gelöscht haben, aber wenigstens haben Sie noch einen Screenshot -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Bitte machen Sie das Signal 424027 wieder öffentlich, ich möchte wirklich sehen, wie Ihr "es gibt bessere Updates, wie der Screenshot oben. Nächste Woche werde ich schon ein neues hochladen".