Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 173
Alles richtig, aber dieses Muster ist sehr bekannt, jeder weiß es seit langem, also...
Und nun hätte der einfachste Klassifikator es erkannt, für eine Serie ist diese Interpretation von Preis, Volumen und OI nicht genug Daten, man braucht zumindest Orderbuch und Band mit Richtungen der Geschäfte, und im Fall von Forex, weil diese Informationen nicht existieren, sollte man sie von den westlichen liquiden Futures-Märkten nehmen.
Bei realen Mengen ist die Situation ähnlich.
Leider habe ich kein Recht und ehrlich gesagt auch keine Lust, tiefer zu gehen, schließlich nehmen wir uns gegenseitig Geld ab)))) Aber vor 2 Jahren, als ich mit SAM arbeitete, verarbeitete ich mehr als 500 Chips am Eingang des neuronalen Netzes und hatte etwa 30 Ausgaben, aber die Zeit vergeht... ;)
Das Muster, obwohl bärtig, ist wertvoll, weil es eine "physische Bedeutung" hat. Ein steigender OM zeigt, dass Geld in diese Kursbewegung fließt! Und sie sind der Treibstoff, der den Preis treibt. OM ist keine Ableitung aus einem Diagramm (wie z.B. technische Indikatoren), sondern ein unabhängiger Parameter. Es kann nicht betrogen werden. Es gibt einen Zustrom von Geld - das OM steigt. Das Geld fließt aus dem Markt ab - OM beginnt zu fallen. Alles ist klar und miteinander verknüpft, praktisch ein Marktgesetz. Daher kann und sollte OI verwendet werden. Aber nicht jeder weiß wie. Und auf dem Forex ist sie nicht einmal direkt verfügbar, wie Sie richtig geschrieben haben.
Kommen Sie, ich nehme das Volumen und die OI von Pfund-Futures mit CME, ich nehme auch das Echtzeitvolumen von Delta-Cluster. Es ist also alles verfügbar, und der Unterschied zwischen Futures und Spot beträgt nur ein paar Pips, so.....
Es ist also wahrscheinlich profitabler, mit Futures zu handeln als mit Spot?
Wer kann das bestreiten? Der OI ist ein sehr wichtiges Merkmal, eines der wichtigsten, nur die Muster sind etwas "kniffliger" geworden, nicht so einfach, wie oben vom geschätztenMihail Marchukajtes erwähnt
Es heißt also: ERWARTEN Sie einen Umschwung, zum Beispiel heute beim Pfund. Das Volumen ist rückläufig, der OI ist rückläufig, der Wechselkurs ist rückläufig, Empfehlungen, stark nach oben zu gehen. Das bedeutet nicht, dass wir heute nach oben gehen werden, sondern dass wir einen Einstiegspunkt zum Kaufen suchen müssen). Ich kaufte von unten, aber vorher verkaufte ich, weil die TS, können Sie nicht gegen sie gehen.... Nun, wieder, obwohl es einen Fehler, in rot eingekreist, aber immer noch insgesamt sehr gut, und der Kauf von unten in Übereinstimmung mit den Empfehlungen auf der OM, ich denke, auch halten Sie es länger, wenn der Anschlag wird nicht klopfen Sie es aus, denn am Montag denke ich, das Pfund wird weiter wachsen, und sehr deutlich...... IMHO
Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht, wenn sich die Paare im Gleichschritt bewegen.
Die Analogie über 3 Pixel und HD ist meiner Meinung nach sehr relevant für das, was die meisten Leute hier tun.
Gewinnbringende Modelle kommen nicht einmal mit 10000 oder 500 Prädiktoren aus, sondern mit weniger, sagen wir 10. Es ist idiotisch, 500 Prädiktoren in den Nationalen Statistischen Dienst zu pumpen. Die Geräusche werden alles da draußen übertönen. Ich bin nicht überrascht, dass es nicht gut funktioniert hat.
90 % des Problems (die anderen 10 % bestehen in der Bildung von Prädiktorkandidaten und der Wahl der MO-Methode) ist die unvoreingenommene Modellauswahl. Irgendwie liegt der Engpass oft darin, wie man die Trainingsergebnisse interpretiert und anwendet.
Ich bin mir sicher, dass es auch mit vielen, vielen Informationen sehr einfach sein kann, ein Experiment zu vermasseln. Und es geht nicht um die Methode oder die Daten (die ohnehin verrauscht sind), sondern darum, wie man ein auf Rauschen trainiertes Modell von einem auf Signal trainierten Modell unterscheidet.