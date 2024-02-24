Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1369
Es gibt also nichts zu sagen, denn niemand wird es wollen. Interessiert? Ja, aber es ist unwahrscheinlich, dass jemand das in die Praxis umsetzt, er wird sagen: "Plappermaul HaHa". Und du bist der Einzige, der hier noch übrig ist, Maxim, und vergraulst alle mit deiner einseitigen Besserwisserei. Dies ist eines der grundlegenden Merkmale des maschinellen Lernens. Es gibt nur drei von ihnen. Drei Postulate, über die ich in meinem Video sprechen wollte, das sicherlich eines Tages erscheinen wird. Dort erkläre ich Ihnen, warum der Rat, den Sie geben, zwar interessant ist, aber niemand ihn befolgen wird. Selten werden sie auf sie hören. Es ist das Problem von MO, dass der Forscher es nicht richtig macht.
Also...
Meine Ratschläge werden sehr gut genutzt, dann vergessen sie, dass sie von mir sind und denken, sie hätten sie erfunden... das ist normal, so funktioniert das Gehirn
Sie hören mir zu, weil ich Bücher lese und unvoreingenommene Informationen mit Links zu Primärquellen liefere, nicht nur absurdes Geschwätz.In letzter Zeit lerne ich nur noch auf Englisch, da hier fast niemand Englisch spricht, also habe ich aufgehört, super interessante Informationen aus verschiedenen Quellen einzubauen
Und es sieht so aus, als wärst du der Einzige, der hier noch übrig ist, Maxim, der alle mit seiner einmaligen Anwesenheit eines Besserwissers vergrault.
Einige haben ins Jenseits gegangen (Reshetov, Alyosha), Dr-Tr Bitcoins alle entwässert und hasste den Markt, Koldun wurde für ein Fotojob mit einem Pferd verboten, Maxim nur einer, der bleibt, der versucht, aber bisher bescheidene Ergebnisse, aber wer hat fantastisch? Fast alle von uns sind zum Scheitern verurteilt, wir alle setzen uns das Unmögliche zum Ziel und bereuen es bitterlich.
Aber das ist der Gral:
Fast alle von uns sind zum Scheitern verurteilt, wir alle setzen uns das Unmögliche zum Ziel und werden es bitter bereuen.
Ich glaube, dass die meisten von uns für einen Platz auf der Müllhalde bestimmt sind. Der Starke wird dem Schwachen den angeknabberten Knochen wegnehmen. Die Cleveren werden den Starken den Knochen abjagen.
Nun, das ist der Gral:
Es ist ein Monitor-Helligkeitstest - auf meinem Arbeitscomputer ist der Bildschirm schwarz und ich dachte, es sei ein Scherz, aber dann sah ich auf meinem Netbook das Bild...
Aber es ist interessant zu wissen, wie die Modelle ausgewählt werden? Nach welchen Kriterien wird entschieden, dass ein Modell besser ist als ein anderes? Ich habe eine bedingungslose Methode und sie ist recht interessant. Zumindest werden die schlechten aussortiert. Aber bei den Guten finde ich weder das eine noch das andere.
Wenn Sie es von Hand machen, sind die Finanzkennzahlen der erste Schritt.
Zweite Stufe: Stabilität der Klassifizierung im Zeitverlauf und Metrik des Modells.
Der dritte Schritt ist die Struktur des Modells.
Vierte Stufe - Verbesserung der Struktur der ausgewählten Modelle/Extraktion potenziell nützlicher Informationen.
Fünfte Phase - Bildung eines neuen Modells.
Die Party kann nicht die ganze Nacht weitergehen, und genau um Mitternacht verwandelt sich die Kutsche in einen Kürbis. (
Traurig. Ein Fehler in der Berechnung oder Interpretation des Ergebnisses?
Das Ergebnis der naiven Vorhersage der EUR/USD-Schlusswerte M1 mv(11) für 6 Punkte im Voraus. NS haben Sie ehrlich gelernt, naive Vorhersage, es ist schade, es ist nicht genug für den Handel.
In letzter Zeit lerne ich nur noch auf Englisch, da es hier fast niemand spricht, also habe ich aufgehört, super interessante Informationen aus verschiedenen Quellen zu werfen
Ich verwende den Full Page Translator in Chrome und es ist mehr oder weniger verständlich).
Also werfen Sie die Links. Der eine oder andere wird nützlich sein.
Verwendet außer Yuri noch jemand Python? ist der Anschluss an mt5 super einfach und leicht? ohne irgendwelche dlls und anderen Unsinn
Ich habe darüber nachgedacht, einen Artikel zu schreiben.