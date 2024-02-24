Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1366
Die Schriften Sigmund Freuds sind ein zu provokantes Thema, um sie mit Nichtfachleuten zu diskutieren, da sie ein Maß an Verständnis, Wissen und Erfahrung erfordern, das es erlaubt, mit seinen Ansichten ruhig umzugehen und sie nicht unbewusst auf sich selbst zu übertragen, indem man in Aggression verfällt. Dies ist eindeutig nicht der richtige Ort für solche Diskussionen).
Meine Hauptaussage zur Psychologie war übrigens, dass es unmöglich ist, eine vollwertige KI zu entwickeln, ohne sie zu verstehen, weil sich hier zwei Wissenschaften - Programmierung und Psychologie - überschneiden.
Die "Mechanik" der Neuroprozesse mit ihren 100 Billionen Neuronenverbindungen einfach exakt zu wiederholen, erscheint unrealistisch.
Im Allgemeinen besteht Sigmund Freuds Leistung in der Entdeckung des Unbewussten (seiner Beschreibung und Sammlung von Fakten über seine Manifestation) und der Entwicklung des Modells der Bewusstseinsstruktur, das ein Werkzeug für die Forschung darstellte und es ermöglichte, dem Verständnis der menschlichen Innenwelt näher zu kommen.
Was die künstliche Intelligenz betrifft, so erschafft der Mensch vieles nach seinem Ebenbild, die gleichen Methoden des Lernens mit Verstärkung - die Idee ist rein aus der Psychologie übernommen. Ich kann mir die Ähnlichkeit mit dem menschlichen Geist nicht vorstellen, ohne dass er den Weg der menschlichen Entwicklung durchläuft, insbesondere die Kindheit als eine Zeit der Ansammlung von Lebensenergie, die die Grundlage für eine gesunde Psyche ist. Ich denke, es ist möglich, einen Computer nach neuen Prinzipien zu bauen, aber es wird kein menschliches Bewusstsein sein. Im Allgemeinen sind die modernen Methoden der Psychologie (die derzeit angewandt werden) sehr stark von Statistiken besessen, sogar Methoden des maschinellen Lernens wurden in der Hoffnung angewandt, die Muster aufzudecken, aber hinter diesen Methoden geht die Einzigartigkeit jeder Persönlichkeit verloren.
Nun, um voll funktionsfähig zu sein, muss die KI in ein menschliches Umfeld integriert werden und es muss ihr beigebracht werden, menschliches Verhalten zu verstehen. Wir müssen also die Grundlagen des Menschlichen in ihm wiederherstellen. Andernfalls wird sie aus der Gesellschaft "herausfallen" und nicht zu einer vollwertigen KI werden. Es wird einfach nicht in der Lage sein, die Menschen richtig zu verstehen. Das Ergebnis wird eine Software sein, die menschliche Fragen nachahmt und Antworten gibt, statt der Intelligenz, die sie bereits ist.
Das Problem mit der Intelligenz ist, dass es ihr egal ist, was man von ihr will, weil sie eine Meinung dazu hat.
Man muss also etwas in die Welt setzen, das selbst lernt und das wird, was es will. Es braucht ein leistungsfähiges Neuronennetz, leistungsfähiger als ein menschliches Gehirn, Zugang zum Internet und einige Tentakel, um sich zu bewegen. Das ist eine Frage der nächsten Jahrzehnte.
Dir ist klar, dass dies die nächste Stufe der Evolution ist... die Knochensäcke werden als Abfallmaterial verschwinden... oder als Kulisse für fortgeschrittenere Wesen bleiben.
Und es wird eine unmittelbare Konfrontation sein. Wie die gesamte Evolution. Und nur Konon, der Barbar, wird die Menschheit retten.
1. Einst war ich ein Fan von Freuds Ideen. Er hat mein Verständnis von Psychologie stark beeinflusst. Bis zum heutigen Tag respektiere ich ihn.
2. Im Allgemeinen stimme ich zu.
Maxim, eigentlich hat die Definition von KI bisher nichts mit irgendeiner Verkleidung zu tun. Er spielt Go, fährt ein Auto, beantwortet Fragen am Telefon und dankt Gott.
Das ist es, was ich meine, es könnte alles sein.
Aber solange wir von Konon, dem Barbaren, beschützt werden, herrscht zwar psychologischer Frieden, aber dennoch ist es ein wenig beunruhigend.
Natürlich hat Freud nicht nur das Unbewusste entdeckt, sondern auch dessen Einfluss auf das Bewusstsein beschrieben. Genauer gesagt identifizierte er verschiedene Wege und Formen der Beeinflussung des Unbewussten durch versteckte Mechanismen sowie dessen Bedeutung und Inhalt. Der Inhalt erwies sich aus meiner heutigen Sicht als etwas einseitig, aber grundlegend. Das Bewusstsein selbst wurde noch nicht eingehend erforscht. Sicherlich ist seine Rolle in der Psychologie "wissenschaftlich-pädagogisch".
Übrigens hat auch seine Tochter Anna Freud mit der Veröffentlichung von Büchern über die Kinderpsychoanalyse einen wichtigen Beitrag zur Psychologie geleistet. Sehr interessante Arbeit.
Nun, wahrscheinlich genug über Psychologie.
....
Ich bekam eine sehr gute Vorstellung davon, was maschinelle Intelligenz sein könnte, als ich Stanislaw Lems Roman Fiasko las. Wahrscheinlich werden die Menschen ihn eines Tages auch so machen. Ich empfehle Ihnen, ihn zu lesen.
ZS: Die KI wird keine Kopie des menschlichen Geistes sein, vielleicht ist das unmöglich. Das Unbewusste (und das volle Bewusstsein) kann wahrscheinlich nicht reproduziert werden, was bedeutet, dass seine Software menschenähnliche Gedächtnismechanismen, Denken und Sprache unterstützt. Geistige Aktivitäten werden als unnötig reduziert, so dass eine rein rationale, logische Maschine übrig bleibt, ohne Emotionen, Gefühle und Rudimente von Individualität. Eine weitere Verkomplizierung der KI wird zu einer Verringerung ihrer Effizienzindikatoren führen, da sie im Interesse eines menschenähnlichen Charakters ihre Ressourcen in Anspruch nehmen wird, was aus praktischer Sicht nicht gerechtfertigt sein dürfte. Ja, die KI-Entwicklung wird höchstwahrscheinlich auf der Stufe der toten Wissensbasis mit Frage-Antwort-System aufhören.
Sie verstehen überhaupt nicht, was künstliche Intelligenz ist, Ihre ist "Core-Engine" und anderes profanes Zeug, etwas Design und allerlei externer Mist, nicht einmal Handelsstrategien.
Genau das ist bereits der Fall. Eine Wald-Implementierung in MT - zum Beispiel - wird sich vollständig an alle Trainingsbeispiele erinnern.
