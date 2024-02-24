Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1356
Ich habe eine Reihe meiner Prädiktoren auf EURRUB und SBRF ausprobiert, die eu schüttet ein bisschen unangenehm
Ausbildung:
Validierung:
Test:
Auf der anderen Seite hat Sber insgesamt zufrieden - es gibt eine Menge zur Auswahl
Ausbildung:
Validierung:
Test:
Veranstaltungsintervalle 2014-2019 Test für 2018 - Protokoll.
Natürlich gibt es nicht viele Abschlüsse, und wahrscheinlich können die meisten Prädiktoren verworfen werden, aber dennoch ist es meiner Meinung nach ein interessantes Ergebnis.
Ich sollte hinzufügen, dass die EURRUB-Fehlerbilanz recht gut aussieht - anscheinend deckt der Gewinn nicht die Verluste - das Paar ist zu nervös...
Oleg, hör auf damit. Der Genosse ist zu klug und versucht seit einer Woche zu vermitteln, dass wir, solange Papa nicht die Treppe hinunterfällt, nichts über das Spektrum seiner Aussagen zu diesem Thema sagen können, da sie nicht existieren.
Ja, sie ist nutzlos.
Funkamateure vermeiden es, zu denken, sei es beim Rechnen oder sogar beim Petrolling. Statistisch gesehen ist ein Treppensturz häufig die Todesursache, was die Existenz von Aussagen der gestürzten Person selbst unvorhersehbar macht.
Der Funkamateur hat sein ganzes Leben lang in einer gefährlichen radioaktiven Industrie gearbeitet, er hat die Sprengköpfe bewacht, daher sein lebhafter Surrealismus in seiner Rede.
Übrigens, Maxim, ich habe eine Stichprobenbilanzierung für verschiedene Situationen (die für die Strategie von Bedeutung sind) für Si durchgeführt, und in der Tat hat sich das Lernen auf Test- und Validierungsstichproben verbessert - die Genauigkeit hat sich auf der Validierungsstichprobe um etwa 5-7 % erhöht, aber den vorläufigen Daten zufolge haben sich die Ergebnisse auf der Teststichprobe in monetärer Hinsicht leicht verschlechtert. Ich denke, dass diese Methode für stationäre Modelle sehr gut geeignet ist, aber im Falle eines sich ändernden Marktmodells ist sie vielleicht nicht ganz richtig, aber es ist noch nicht die endgültige Wahl - ich werde ein paar Tausend Modelle sid und kann eine endgültige Entscheidung treffen.
Das lässt Zweifel an der Gültigkeit der nuklearen Parität aufkommen)
Als Nächstes müssen wir darüber nachdenken, wie wir alles andere ausgleichen können. Wenn Sie kein gutes Gleichgewicht haben, wird das Modell nichts lernen, außerdem wird es von catbust nach seiner Gültigkeit bewertet.
Durch die Validierung kommt es zum Stillstand, was bedeutet, dass wir, wenn weitere Stichproben eher der Validierung als dem Training entsprechen, nichts lernen, was nicht wieder vorkommen wird. Eine andere Sache ist, dass es zwischen der Verbesserung der Validierungswerte und dem Training selbst oft dazwischen liegende Junk-Trees gibt - die müssen wir aussortieren...
Die wichtigste Frage dabei ist, ob sich die Vergangenheit bald wiederholt, wie sich die Gegenwart verändert, mit welcher Geschwindigkeit oder in welchen Sprüngen - Antworten auf diese Fragen würden viele Informationen darüber liefern, wie man am besten eine Stichprobe erstellt.
Das Hauptproblem ist der Mangel an Daten, ich habe weniger als 10 Strings zum Trainieren und Validieren.
Das ist sehr wenig, vor allem, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Und selbst wenn Sie das tun, wissen Sie nicht, was es da draußen gibt.
Gewöhnliche Wörter, natürlich, aber man muss nach etwas suchen, das überall und immer und regelmäßig wiederholt wird. Andernfalls können Sie MICH nicht unterrichten.