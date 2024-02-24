Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1295
Den FAQ entnehme ich, dass sie über die Maklerfirma/mehrere Maklerfirmen handeln. Wenn es jedoch mehrere Maklerunternehmen gibt, sollten es 6*Anzahl der Maklerunternehmen sein. Ich muss erwachsen werden, um ein Händler bei Goldman und Morgan zu werden. Obwohl es bei solchen Summen höchste Zeit ist. Und ein Maklerunternehmen wird einen solchen Kunden nicht verdauen... ...das ist ein weiterer Pluspunkt für den Betrug.
Aber wenn sie wirklich in der Lage sind, mit 43 % 100 % im Jahr zu verdienen, dann ist das eher ein Beispiel für diejenigen, die MO studieren. Diejenigen, die sagen, 10% Fehler - zeigen Sie Ihre Investmentfonds)))
Ich frage mich, wie sehr sich die Strategie geändert hat. Im Jahr 2017 waren es 25 Trades pro Monat auf euR (nur 4 Verlusttrades von 25) und jetzt sind es 3500, aber mit kleineren Beträgen. Offenbar wurde NS von Langzeit- auf Kurzzeitarbeit umgeschult.
Nebenbei bemerkt, eine weitere seltsame Sache. Wenn wir unterschiedliche Strategien hätten, wäre es logischer, nicht auf 6 Konten zu handeln, sondern auf Hunderten von Konten mit unterschiedlichen Währungen und unterschiedlichen Modellen/Strategien. Wenn es 2017 eine funktionierende langfristige Strategie gab, warum sollte man sie wegwerfen? Wir sollten sie nutzen, auch zur Risikodiversifizierung.
Wenn ich es im Testgerät überprüfe, sieht es so aus (100% auf SELL:)
Nun, es ist klar, dass dies ein Betrug ist, kann es sogar auf den Stil der Website zu sehen, mit einer obsessiven "lassen Sie uns anrufen und Ihnen alles sagen", und Video-Werbung ist wahnhaft, Teraflops und 50 Schichten von NS)))))))) Es ist erstaunlich, dass sich der Stil und die Herangehensweise bisher nicht geändert haben, natürlich wissen sie es besser, aber IMHO funktioniert solch billiges Marketing in diesem Zusammenhang in einer Reihe von Fällen nicht gut.
Wie vermitteln Sie den Menschen die Botschaft, dass Sie ihnen helfen können, mit Investitionen Geld zu verdienen? Das ist genau das, was sie verwenden. Website, Werbung auf der Website und auf den Formularen der Website mit "Geben Sie uns Ihre Telefonnummer")PS: Und die gemailte Frage ist immer noch nicht beantwortet worden
Und wie würden Sie (Frage an alle) für Ihr Unternehmen werben, wenn Sie eine funktionierende und profitable MO-Strategie hätten? Nun, abgesehen von Ausdrucken von Goldman und Morgan (die Sie mit weniger als 1 Million Dollar wahrscheinlich nicht an der Tür hereinlassen).
Ist Werbung überhaupt notwendig? Werbung mit Marketing ist eine knifflige Sache, ich weiß nicht viel darüber, wie man es genau macht, aber ich kann deutlich sehen, wenn es nicht in einer Feng Shui Weise gemacht wird. Schauen wir uns zum Beispiel an, was auf der Website eines der coolsten Quant-Fonds der Welt steht: https://www.renfund.com
Stabiler profitabler algorithmischer Handel braucht IMHO keine zusätzliche Werbung, Menschen/Personen, die viele Jahre, sogar Jahrzehnte gewidmet haben, um sich die entsprechenden Fähigkeiten anzueignen und bereits gut bekannt sein sollten (in kleinen Kreisen), finden leicht Investoren für die ersten Experimente für ein paar hundert Kilobucks, vielleicht ein paar Millionen, die anschließend Partner eines Hedge-Fonds werden und Investoren sind auch in der Regel durch "Mundpropaganda", wenn der Fonds richtig funktioniert. Aber für Fly-by-Night-Systeme, Pyramiden und HYIPs ist aggressives Marketing erforderlich, ja es ist sogar das Wichtigste dort.
Glauben Sie, dass Jim Simons zu Beginn seiner Handelskarriere in seinen Anzeigen die Anzahl der neuronalen Netzwerkschichten mit Kiloflops hervorhob und Investoren durch Telefonverkauf anlockte?
Start-ups brauchen auf jeden Fall Werbung, wie sollen sie sonst bekannt werden?
Bei einer Website wie Renaissance bleibt dem Start-up nur die Investition.
Übrigens ist der Name "Renaissance" eine reine Marketingmaßnahme). Es gibt keine Assoziationen mit MO, sondern nur mit Teig und dem schönen Leben (die Renaissance wurde schließlich durch die Plünderung Konstantinopels und der Überreste von Byzanz angeheizt. Sie nahmen alles mit, von Gold und Juwelen über Kunst- und Kulturgegenstände bis hin zu "Gehirnen". Der Dogenpalast in Venedig ist aus verschiedenfarbigen Säulen und einem Material gebaut, das aus Konstantinopel stammt und wahrscheinlich aus verschiedenen Palästen und Tempeln gesägt wurde.)
Byzanz existierte zu Beginn der Renaissance nicht mehr, Konstantinopel war die Hauptstadt des Osmanischen Reiches, und die Kreuzzüge waren 200 Jahre zuvor beendet worden.
Glauben Sie, dass Jim Simons zu Beginn seiner Algotrading-Karriere die Anzahl der Kiloflops neuronaler Netzwerkschichten in seiner Werbung hervorhob und Investoren durch Telefonverkäufe anlockte?
Das ist der Bassist von Kiss - ist er noch auf dem Markt?!!!
Früher hat er das getan, heute wahrscheinlich nicht mehr, er gibt sein Geld aus und hat seinen Spaß daran.
Die Sache ist die, dass die Menschen auf trendigen Websites und Werbespots umgekehrt proportional zur Tiefe des Geldbeutels süchtig sind, und es gibt keine Notwendigkeit, "Start-up" und Hedge-Fonds zu verwechseln, stehe ich zu meiner Meinung, ein altgoytor, die Ergebnisse auf ihre eigenen erreicht hat, wird nicht vor Hunger sterben, und in engen Kreisen zu finden Investition ist kein Problem, Wie für die andere Seite, wenn jemand für "Kapital" im Voraus, ohne Handel Infrastruktur oder Handelssysteme, sondern wie "zahlen Sie mir für die Ausbildung mein Gehalt", natürlich sind sie in die Hölle geschickt und sie brauchen Werbung mit schönen Websites und Videos. Aber es ist eine große Welt, vielleicht bin ich zu kategorisch.
Ich wusste es, wikopedia und diese aufklärerischen Seifenopern von Ausländern über "Kultur" waren eine glatte Lüge! So war es eigentlich gar nicht...