Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1222
Der Markt ist ein bisschen anders, es gibt keine Hierarchie, große Investoren bestehen nicht aus kleinen Investoren, und die sind noch kleiner, es gibt keine Verbindung zwischen ihnen, die Großen handeln auf ihre Weise, die Kleinen auf ihre Weise, die Hedger auf ihre Weise, usw. Es gibt Fraktalität, aber keine Hierarchie.
Die Märkte haben eine sehr starke Hierarchie mit konkreten Verbindungen zwischen den "Ebenen".
Und wer mit wem wedelt: Forex mit der Börse oder die Börse mit Forex?
Ich habe versucht, RNN und LSTM, die Ergebnisse sind mittelmäßig, es ist meine persönliche Erfahrung, kann jemand in der Lage sein, es zu tun, habe ich persönlich misstrauisch aller neuronalen Netzwerken mit Backprops, sehr viel Ärger, instabilen Ergebnissen, schrecklich langsam, CNN und RNN haben ihre eigene Nische, Bilder, Video, Ton, Sprache, etc. und es gibt einen erklärbaren Grund dafür, nämlich die hierarchische Struktur, ein Teil des dritten Teils und so weiter. Der Markt ist ein bisschen anders, es gibt keine Hierarchie, die großen Investoren bestehen nicht aus den kleinen, und sie sind nicht einmal klein, es gibt keine Verbindung zwischen ihnen, die Großen haben ihre eigene Art, die Kleinen haben ihre eigene Art, die Hedger haben ihre eigene Art, usw. Es ist fraktal, aber keine Hierarchie.
Aber im Allgemeinen ist die Replikation in ihrem Kontext sehr interessant, ich verstehe sie manchmal, aber ihre Anwendbarkeit auf dem Markt - ich bin im Moment skeptisch.
Sie sprechen von Deep Learning und neuronalen Netzen als einer Modeerscheinung, aber alle unsere Aufgaben können problemlos durch Boosten gelöst werden.
Über die Hierarchie auf den Finanzmärkten lässt sich streiten, aber eine andere Hierarchie - Auflistung->Wald->Entscheidungsbaum - ist für mich offensichtlich, ebenso wie die damit verbundenen rein technischen Probleme.
Zum Beispiel, dass Ziele in Modellen als Konstanten in Baumblättern gespeichert werden und es keinen Sinn macht, dort kontinuierliche Werte wie Preise oder Signalpegel zu speichern, sondern nur diskrete, wie Klassenbezeichnungen.
Prädiktoren sowie Konstanten werden in Verzweigungsknoten gespeichert und begrenzen die Möglichkeiten des Modells zur Extrapolation, und die Glättung von Zwischenergebnissen seiner Vorhersage kann nur bei gewichteter Abstimmung im Ensemble erfolgen.
Mit anderen Worten, wir sind per Definition auf enge Klassifizierungsgrenzen beschränkt, während wir mit Modellen, die sogar auf dem primitiven Perseptron basieren, bereits Regressionsprobleme mit mehreren Ausgaben lösen können. Sogar der Hauptvorteil - die Lerngeschwindigkeit aufgrund schneller, rekursiver Baumbildungsalgorithmen -, der das Boosten gegenüber neuronalen Netzen immer begleitet hat, ist in letzter Zeit umstritten.
Glauben Sie, dass diese Werte an die runden Devisennummern gekoppelt sind, oder "schwimmen" sie mit den CME-Preisen?
Ich habe einen Auftrag, der (zu jeder Zeit während der Spekulation, das Lot ist immer dasselbe - Minimum) so funktioniert, als ob er sich im Trend befindet und gleichzeitig abprallt.
Ich mache mir Sorgen um die roten Bereiche.
Sie treten auf, wenn der Kurs "beschleunigt", so dass es unmöglich ist, Gewinne zu erzielen, weder gegen einen Trend noch gegen eine Korrektur, da es eine
Es gibt ein historisches Rauschen (3000-4000 Punkte), und es gibt keine Möglichkeit, es mit den üblichen Methoden zu erkennen.
Ich habe einen Monat gebraucht, um die erste feste Absenkung (das erste rote Quadrat) wiederherzustellen.
Der Roboter arbeitet immer auf die gleiche Weise, es gibt nur ein paar anpassungsfähige statistische Parameter und das war's. Das Bestellsystem ist immer das gleiche.
Es bleibt nur noch die MO übrig, da alle Parameter bei solchem Lärm wie verrückt springen.
DIES IST EIN BEISPIEL FÜR NEGATIVE WAHRSCHEINLICHKEITEN.
Ich habe das absichtlich in meinem Handelsroboter gemacht, um die Drawdowns deutlich zu zeigen.
Und genau so funktioniert es auch im wirklichen Leben:
Durch die Manipulation der Wahrscheinlichkeit habe ich einfach die Schwachstellen mit der Aktienkurve hervorgehoben...
Leha ist ins Ausland zu einem Hedge-Fonds gegangen, jetzt gibt es niemanden mehr, der dich über den negativen Fehler und ZZ trollt, sie überwachen sogar Telefone und Heimcomputer, du kannst dich in Foren nicht über sie lustig machen, du könntest ins Gefängnis kommen.
Heh-heh-heh... Wir haben es also geglaubt, Ihr Aljoscha flieht vor wütenden Investoren, aber sie werden ihn im Ausland finden und ficken, kein Zweifel.
Was zum Teufel ist 100%ige Genauigkeit?))) Sie müssen jemanden ausgelacht und seine Erbsen lange gegen die Wand geschlagen haben, 53-55% sind genug, Geschichten über 70-90% sind Blödsinn, wie oft muss ich Ihnen noch sagen ...
Ich freue mich, wenn ich falsch liege, aber IMHO gibt es keinen "anderen Ansatz", in diesem Geschäft wird alles hauptsächlich von den Daten, ihrer Quantität und Qualität bestimmt...
Das ist Blödsinn, Demotivation der Forex-Gemeinschaft, und fangen Sie an, über qualifizierte Investoren und ihre Billionen, Harvard und Insider zu reden.
Sie haben keinen Grund, es zu tun, sie wissen nicht, was ist der Markt Trend, wenn es wahrscheinlich zu gehen flach, Kanäle, Raster, etc. arbeiten während der flachen, sie arbeiten während der Trend.
Ich habe bereits die Informationserkennung durchgeführt... Objekt-Signatur-Matrizen so weit wie möglich...
...habe ich nur ein neuronales Netz, mit dem ich arbeiten kann... es ist wirklich nur zum Spaß... es ist nur so, dass man, wenn man etwas selbst macht, eine bessere Vorstellung davon bekommt, wie es funktioniert)
Ich habe mich daran gewöhnt, dass es nur wenige Leute gibt, die wirklich etwas können... der Rest ist zum Pipimachen hierher gekommen, sorry für das Französisch.
PS: Wer wird den letzten Teil persönlich nehmen?)