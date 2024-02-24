Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1225
Ich danke Ihnen vielmals.
Bevor Sie jedoch irgendetwas in diesem Bereich unternehmen, sollten Sie das Buch "The Supreme Algorithm" von Pedro Domingos herunterladen und lesen, das sehr witzig und einfach ist (für Geeks ist es wie ein "Kauderwelsch"). Es beschreibt die Grundsätze des maschinellen Lernens, was es kann und warum es nicht kann. Meiner Meinung nach ist dies der beste Ort, um damit zu beginnen. Denn alles ist einfach und verständlich. Und Ihr Kopf ist in Ordnung:)
Cool, danke. Ich würde auch gerne ein Modell (trend-flat) von Innocent sehen...
Cool, danke. Ich würde auch gerne das trend-flat Modell von Innocentius sehen...
wow, was ist das denn für ein mysteriöses Modell?)
Vizard_: Sie sind für neue Erkenntnisse zu erreichen, gut gemacht, und Kesha ist entweder schüchtern oder einfach nur gierig, sie mögen sie nicht hier Kesha, halten Sie es einfach ...
Cool, danke. Ich würde auch gerne ein Modell (trend-flat) von Innocent sehen...
Hier ist mein Modell für einen flachen Trend
Ich gehe einfach durch mit einem Roboter von Null bar und analysieren die Summe der Bewegungen auf KAUFEN oder VERKAUFEN. Wenn die potenzielle Bewegung in eine Richtung nicht die Schwelle von 75% zu überwinden, berechne ich die Art der Wohnung - stark (70-75%) ausgedrückt (60-70%) schwach (50-60%).
Die Linie selbst ist nicht zickzackförmig. Sie wird nicht neu gezeichnet; sie bleibt immer so, wie sie ist. Das Wesentliche ist, dass ich Flats und Trends korrekt identifizieren kann, und das gilt für jeden TF, unabhängig davon, auf welchem TF die Analyse durchgeführt wurde.
Für mich funktioniert es am besten, und ich verwende es nicht für den Handel, sondern für die Berechnung des adaptiven Tralls.Dies ist das Modell, das ich mit einem neuronalen Netz als Werkzeug für die Analyse von Informationen verbinden werde.
Hier ist mein Modell für den Flat-Trend.
schön
Was ist also der Grund dafür? Ich kann sehen, dass es kein Zickzack ist, weil es die Spitzen überspringt, und vielleicht ist es nicht überzeichnet, weil es verzögert ist. Wenn der Zweck des Screenshots nicht darin besteht, die einseitige Zeichnung zu demonstrieren, war es ausreichend, die Punkte zu zeigen, die wirklich den Beginn des Flats oder Trends signalisierten, aber nicht den Chartausrutscher zu zeigen.
Ich verwende es nicht für den Handel.
Bei Antworten wie der Ihren habe ich klargestellt, dass ich es nicht für den Handel verwende .
Es geht nicht um den Nutzen, es geht um die Praktikabilität, und wenn die nicht gegeben ist, dann ist es eben so.
Es geht nicht um den Nutzen, sondern um die Leistung, und wenn auch die nicht gegeben ist, sollte man es ausrangieren.
Das kleine Rechteck da drüben ist genau das, was ich hier beschrieben habe.
Da Sie wahrscheinlich nicht viel von "Gebrauchstauglichkeit" verstehen, kann ich nur mit Ihnen mitfühlen.
Wenn Sie glauben, dass ein Algorithmus auftauchen wird, der für alles und überall gilt, liegen Sie völlig falsch.
Und wie Sie sehen können... oder vielleicht auch nicht... was in dem roten Rechteck steht, entspricht voll und ganz der Marktsituation).