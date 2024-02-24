Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1218
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dies ist der richtige Ansatz für den Fall. Nur ist die Verteilung nicht der Preis selbst, sondern seine Retours. Sie sollten nur mit solchen GP-Blöcken arbeiten, deren Verteilung bekannt ist.
Da Sie mit derWeierstraß-Funktion perfekte Ergebnisse erzielt haben, sollten Sie ihre Rückgabeverteilung überprüfen und nur mit solchen Clustern von realen BP arbeiten und nicht mit anderen.
Ja, das stimmt, man kann nur mit bestimmten Clustern arbeiten, die mit anderen f-Funktionen berechnet wurden, man muss noch experimentieren.
Ja, Sie haben Recht, dass Sie nur mit bestimmten Clustern arbeiten können, die mit anderen F-Frames berechnet wurden, Sie müssen noch experimentieren
Wie hoch ist der Prozentsatz der profitablen Trends? Ich frage mich selbst
Meine Herren!
Ich erinnere mich, dass Aliosha, bevor er von Investoren umgebracht wurde, behauptete, dass er als erstes seine neuronalen Netze und Wälder an einem einfachen Gauß'schen Random Walk testen sollte (aber nicht an einer Sinuswelle, wie Asaulenko vorschlug). Außerdem sagte er, dass er in diesem Fall eine 100%ige Vorhersagegenauigkeit hatte. Und dann übertrug er sein System auf die echte BP.
Hat sonst noch jemand hier solche Experimente durchgeführt? Was sind die Ergebnisse?
Noch einmal: Wenn Sie einen der Prozesse (mit oder ohne Speicher) vorhersagen können, isolieren Sie ihn einfach vom echten BP.
divide et impera
In einer anständigen Gesellschaft werden Menschen für solche Dinge verprügelt. Generell ist das Thema, dass man SB vorhersagen kann und das auch noch zu 100%, viel absurder als die Rede von einem profitablen Martin. Wir sind seit über 20 Jahren auf dem Markt tätig und arbeiten seit 30 Jahren auf dem Markt.
PS: Bitte löschen Sie keine Beiträge, was für eine schlechte Art und Weise, ich schwöre, dass ich für eine solche Respektlosigkeit unter vier Augen fluchen werde!
Aber ich habe in dem hervorgehobenen Text geschrieben, dass R ein Werkzeug für die Forschung und nicht für die Produktion ist.
Eigentlich hat Microsoft R gekauft und es ist jetzt Teil von Microsoft. Es gibt auch R für den Bau industrieller Systeme. Irgendwie habe ich eine Liste sehr bekannter Unternehmen gesehen, die R in der Produktion einsetzen.
Nun, ich sage das nur, weil wir keine industriellen Systeme im Sinne von Microsoft brauchen.
Aber ich bin aufgewacht, habe mich am Kopf gekratzt, und da kam mir ein Gedanke... und dann setzt man es in Rattle ein und sieht... wieder Unsinn. Das ist unsere Art zu leben.
Aber all diese zahllosen und trendigen Modelle werden nicht benötigt, denn das ganze Problem sind die Prädiktoren, die die Vorhersagekraft für den Lehrer haben, und diese Vorhersagekraft sollte sich nicht ändern. Da brauchen wir ein Rattle, das ist ein schnelles Eins-zu-eins und ... ist alles klar. Und es ist möglich, nicht nur sechs Modelle auszuprobieren, sondern vor allem mit den Prädiktoren zu spielen und immer eine vernünftige Schätzung des Ergebnisses zu erhalten.
Das ist das Schema der Arbeit mit MI.
diesesGeklapper ist Blödsinn, außer Fischers Schwertlilien zu trainieren
Eigentlich hat Microsoft R gekauft und es ist jetzt Teil von Microsoft. Es gibt auch R für den Bau von Industriesystemen. Irgendwie habe ich eine Liste sehr berühmter Unternehmen gesehen, die R-Entwicklung im Produktionsmodus verwenden - ich bin zu faul, sie zu finden
Nun, ich sage das nur, weil wir keine industriellen Systeme im Sinne von Microsoft brauchen.
Aber ich wachte auf, kratzte mich am Kopf und hatte eine Idee... und dann setzt man es in Rattle ein und sieht... wieder Unsinn. Das ist unsere Art zu leben.
Aber all diese zahllosen und trendigen Modelle werden nicht benötigt, denn das ganze Problem sind die Prädiktoren, die die Vorhersagekraft für den Lehrer haben, und diese Vorhersagekraft sollte sich nicht ändern. Da brauchen wir ein Rattle, das ist ein schnelles Eins-zu-eins und ... ist alles klar. Und es ist möglich, nicht nur sechs Modelle auszuprobieren, sondern vor allem mit den Prädiktoren zu spielen und immer eine vernünftige Schätzung des Ergebnisses zu erhalten.
Das ist das Schema der Arbeit mit MI.
Sie säbelrasseln vor den Unverdienenden.
DieseRassel ist Blödsinn, außer um Fishers Iris zu trainieren.
Pst, Kleines, du bist keine Autorität.
In einer anständigen Gesellschaft würde man für so etwas eine Ohrfeige bekommen. Im Allgemeinen ist das Thema, dass man SB und sogar 100% vorhersagen kann, viel absurder als das Gespräch über profitable Martin. Sie haben deinen Aliosha richtig umgebracht, ich würde auf sein Grab spucken.
Ich würde auf sein Grab spucken. Aber diese Aleshka ist eine Pi... ...balabal, das ist seit langem bekannt. Alle außer A_K2)).
Wie hoch ist der Prozentsatz der profitablen Trends? Interessant für Sie selbst
Du wirfst Pfennigbeträge vor die Unverdienenden.
DieseRassel istBlödsinn, außer um Fishers Iris zu trainieren.
Pst, Kleiner, du bist keine Autorität.
Was keine Autorität ist, ist wahr, aber dieses Mal hat er Recht). Aber in Bezug auf die Autorität sind Sie sogar noch weiter unten, irgendwo in der Nähe des Sockels.))
Was nicht maßgebend ist, ist wahr, aber dieses Mal hat er Recht). Aber was die Autorität angeht, sind Sie noch weiter unten, irgendwo in der Nähe des Sockels).
Ahahaha)) Auch dafür vielen Dank.)