Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2263
Ich bin kein Genie))
Alles wurde bereits erfunden... Genauso wie GMM können wir Durchschnittswerte nehmen und sie nach Belieben bis zum Ergebnis verändern, oder die Reihe selbst verändern, oder ein Spektrum synthetisieren und es zur Rekonstruktion des Signals verwenden, oder... oder...
du hast sozusagen alles wiederholt, was ich geschrieben habe... danke )
Ich denke schon ))
Sagen Sie mir eines: Handelt Ihr Roboter nach dieser Idee und hat er etwas verdient?
3 % vor Silvester... das ist cool.
Ich möchte den gleichen Hund trainieren, aber ich möchte, dass er martingal ist.
es ist interessant, weil es zu völlig anderen Setups, anderen Mustern, anderen Einstiegspunkten führt, die unter normalen Bedingungen nicht funktionieren
Wenn ich mir den Bitcoin anschaue, so ein Anstieg der Emotionen und so weiter.
Aber wenn man sich die logarithmische Skala ansieht, ist es der übliche Trend.
Ich habe einmal versucht, die gleiche Skala zu verwenden, aber es hat nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen, wie man das macht?
Ich denke, dass die Roboter und AMO die Daten in dieser Form besser "fressen" werden
Ja, wie viele Tauschgeschäfte haben Sie vor Neujahr getätigt?
15, ich weiß es nicht mehr genau.
Lassen Sie ihn wenigstens um einen Hunderter feilschen.
Was hat mit der Waage nicht geklappt? Um einen Preisindikator in der logarithmischen Skala zu erstellen?
3 % von was? Auf die Kaution? Von der Sicherheitsleistung? Von der maximalen SL?
Wenn auf der Einlage, wie viel Prozent der Einlage wurde gehandelt?
Was hat mit der Waage nicht funktioniert? Einen Preisindikator in der logarithmischen Skala erstellen?
Ich weiß es nicht mehr genau, ich weiß nur noch, dass es etwas verändert hat, aber nicht so viel... Und Sie haben ein völlig anderes Bild