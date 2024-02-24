Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1105
Ich interessiere mich für einen bestimmten Algorithmus, nicht für allgemeine offensichtliche Konzepte.
Leider wurde in diesem Forum schon mehr geschrieben als in den letzten Jahren, ich bezweifle, dass es noch mehr gibt.
Suchen Sie im Forum "Räumen einer Wohnung", das war mal ein heißes Thema, Kodobase hat einige Beispiele und es gibt eine regelmäßige Diskussion über Wohnungen ... während sich der Markt seitwärts bewegt ))))
Und ich warte immer noch auf jemanden, der wirklich redet und Entwicklungen in MO aufzeigt.
Warum warten? Sie kommunizieren normal miteinander. In diesem Forum wurde alles schon hundertmal diskutiert, die Suche funktioniert ... Das Einzige, was bleibt, ist nicht einmal ein heller Kopf, sondern ein fester und eifriger Arsch!
Vielleicht "magische Kicks", die regelmäßig@Maxim Dmitrievsky verteilt, um einen Impuls in die richtige Richtung mit Hilfe einer eigentümlichen Art der Kommunikation zu schaffen ))), für das, was im Prinzip, um ihn, den großen Respekt! )))
Wie du ein Boot nennst, so segelt es auch. (с)
Beim Rennrodeln kommt es auf die richtige Anzahl von "s" an. (с)
Jetzt ist es wieder so weit: Maxim hat angefangen, die magischen Dinger zu verteilen. )))
Was MO mit den Grundlagen der KI anbelangt, so bin ich der Meinung, dass es sich dabei hauptsächlich um eine induktive Suche handelt, nicht um eine deduktive.
Dabei geht der Algorithmus selbst durch die Modelle, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Zum Beispiel: Stabilität bei neuen Daten, Regelmäßigkeit. Dieses Kriterium ist außerhalb des Modells selbst, d.h. ein externer Zensor. Die Qualität des resultierenden (gefundenen) Modells hängt von der Wahl des Kriteriums ab, ist aber indirekt auch von den Eingabedaten abhängig :)Wenn man kein Durcheinander im Kopf hat, kann man jeden MO-Algorithmus nehmen und ihn sozusagen mit vollem Verständnis für das, was vor sich geht, verdrehen.
Danke, aber ich bin noch weit davon entfernt, ich muss noch viel lesen, ich lerne die Grundlagen von NS, viele neue Dinge, die man nicht "aus erster Hand" erfährt.
Der Teil über den "Algorithmus selbst" ist meines Erachtens eine Phantasmagorie oder Utopie auf diesem Niveau frei zugänglicher KI-Materialien, und es ist unwahrscheinlich, dass eine oder eine kleine Gruppe von Menschen in der Lage ist, ein voll funktionsfähiges oder sich schnell anpassendes System selbst zu entwickeln ... Ich habe schon einmal geschrieben und werde es wieder tun: Wenn die Märkte einfach wären oder es zumindest ein realistisches KI-Modell gäbe, das effektiv und für eine lange Zeit profitabel wäre, dann wäre Google der erste, der dies tun würde - sie haben eine sehr, sehr große Chance.... Aber wer weiß, vielleicht treibt ja das große Google die Märkte an ))))
Ja, aber was ist das für eine Phantasmagorie? Einmal im Minutentakt ist es realistisch, neu zu trainieren, wenn das Modell schnell ist
Google ist so kapitalisiert, dass sie sich nicht um die Märkte kümmern, ich denke, sie sind der Markt.
Früher gab es Markttrends, die auf Suchanfragen basierten. Jetzt ist sie geschlossen worden oder so.
Ja, sie haben sie geschlossen. Google Finance ist jetzt ein trauriger Anblick
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
Und was bedeutet Korrektur? Auch dies ist ein subjektiver Begriff, denn wenn es nicht so wäre, gäbe es einige Regeln, die helfen würden, eine Korrektur von einem Trend zu unterscheiden. Wir bezeichnen die kleinen Längen als flach und die großen Längen als Trend.
Aber auch hier stellt sich die Frage, was sind kleine und große Bewegungen im Verhältnis zu dem, was sie klein oder groß sind?
In der Tat geben diese Fragen die Antwort darauf, warum parametrische Systeme und mo's unter ihnen niemals mit unverarbeiteten Marktdaten arbeiten werden
Ok, das war's mit den Texten, jetzt zum eigentlichen Thema: Warum brauche ich eine Wohnung? Ich habe ein Netz, das nach pd- und sp-Ebenen sucht.
Starke Niveaus bilden sich, wenn sich der Kurs in einem so genannten Flat befindet.
der Eurodollar, 5 m, jetzt
dies sind Stufen
Wenn sich der Preis also in einer Wohnung befindet, sind dies die Niveaus, die ich finden möchte
Was ist eine Korrektur? Es ist auch ein subjektiver Begriff, denn wenn es nicht so wäre, hätten wir einige Regeln, um eine Korrektur von einem Trend zu unterscheiden, und eine Korrektur wird oft zu einem Trend und andersherum. Wir bezeichnen diejenigen mit geringer Länge als flach und diejenigen mit großer Länge als Trend.
Eine Korrektur ist kein Impuls. Alle diese Begriffe stammen aus der Wellenanalyse. Dieser Begriff kann weder objektiv noch subjektiv sein, er ist objektiv, wenn er definiert ist.
Dann nennen Sie ihn mit anderen Worten - Korridor, Bereich. Dann wäre es für alle klarer.
Ich warte darauf, dass jemand mit vielen klugen Worten in diesem Thread ein Ergebnis erzielt, ich persönlich brauche weder Quellcode noch Algorithmen, sondern ein Ergebnis der Arbeit in Form von eingefrorenen Signalen oder Screenshots für ein paar Tage. Alles, was Sie jetzt brauchen, ist leeres Gerede, und zwar ohne Grund.
Was Flat und MO betrifft, so wird die KI in der Tat das richtige probabilistische Verhalten für den aktuellen Moment finden, egal ob es sich um eine Flat oder einen Impuls im Lernprozess handelt. Ich sehe also keinen Sinn darin, innerhalb von MO separate Algorithmen zur Bestimmung der Ebenheit zu schreiben, das ist nutzlos.