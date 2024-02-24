Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1100
Haben Sie überhaupt gelesen, worüber wir hier reden?
Dann schauen Sie sich Ihren Bildschirm genau an, die Einstiegspunkte auf den Extrema, das Wort "Pivot" gilt nur als Einstiegsmethode, und was genau Sie damit bestimmen, ist nicht wichtig.
Anhand Ihres eigenen Bildschirms können Sie sehen, dass Sie, wenn sich der Trend fortgesetzt hätte, die Gewinne langsam abgezogen hätten.
Das ist der erste Punkt, denn das ist es, worüber wir hier diskutieren, und ich verstehe immer noch nicht den Sinn Ihrer Beiträge und Bilder.
Dasselbe wie bei Ihnen.
Ein Screenshot des MO-Indikators?
Meine Bildschirmfotos, auf dem NS-Bot. Auch die Ausbildung usw. geht weiter.
Wenn Sie mit der Stochastik handeln wollen, sollten Sie, bevor Sie schreiben, besser verstehen, wovon Sie sprechen.
wie definiert man einen flachen Markt? post factum!
Sie sind eine horizontale Bewegung mit willkürlicher Varianz.
Ich habe versucht, einen Stationaritätstest im beweglichen Fenster mit Dickey Fuller oder wer auch immer durchzuführen, ich dachte, wenn es Stationarität findet, würde es flach sein, aber es hat nicht funktioniert (irgendwelche Ideen?
Ich poste die Charts noch einmal:
GBPJPY 2018.
Top - der Preis selbst
Unten - Summe der Inkremente von CLOSE M1 im gleitenden Fenster - Woche. In der Tat, detrended Preis mit Erwartung = 0 und Varianz = fast konstant. Eine ewige Wohnung, sozusagen...
Vielleicht findet es ja jemand nützlich...
Summe von willkürlichen Inkrementen oder irgendwie ausgewählt?
die Summe beliebiger Inkremente oder irgendwie ausgewählt?
Nein, nur alle Farbverläufe in einer Reihe. Schiebefenster mit 7200 inkrementellen Werten CLOSE M1. Ich habe es von Finam heruntergeladen. Wenn sie angespannt ist, wird die Varianz eine Konstante sein.
Nicht im Vergleich zum rsi-Indikator, zum Beispiel? )
Nein, habe ich nicht, Max... Nachdem mich der Markt wieder einmal geohrfeigt hat, werde ich faul...
Nein, nur alle Inkremente in einer Reihe. Schiebefenster mit 7200 inkrementellen Werten CLOSE M1. Heruntergeladen von Finam. Wenn man sie ausreizt, ist die Varianz eine Konstante.
Ich sehe hier, dass die Varianz der Gradienten nicht immer mit der Varianz der ursprünglichen Reihe übereinstimmt
Ich sehe hier, dass die Rückgabe der Inkremente nicht immer mit der Rückgabe der ursprünglichen Serie übereinstimmt
Ja. Das ist der Trick... Sonst hätten wir schon längst eine größere Brieftasche gekauft...