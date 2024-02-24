Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1104
Also, niemand hat gesagt, wie man eine Wohnung auf formalisierte Weise definieren kann.... es ist schwer zu erkennen, was nicht da ist))
Setzen Sie einen Korridor von Hoch-Tief z.B. in 20 Takten, wenn er den Wert n nicht überschreitet, dann ist er flach
Wenn ich es richtig verstehe, funktioniert es nicht, weil
1) es gibt verschiedene Spannen von Wohnungen
2) Die Flüge können unterschiedlich lang sein
Feste Parameter reichen nicht aus.
Sie sind stur, Sie wollen gesagt bekommen, wie man nach einer Wohnung sucht, aber sehen Sie, die "offensichtlichen" Dinge bedeuten nichts, wenn sie "offensichtlich" sind, dann haben sie ein Muster, und wenn es ein Muster gibt, dann kann es algorithmisiert werden, was brauchen Sie noch, einen Algorithmus, der für Sie schreibt?
Im Allgemeinen wird der Begriff "trend-flat" willkürlich definiert - je nachdem, was bequemer ist. Was für mich ein Trend ist, kann für Sie eine Wohnung sein. Und es ist möglich, dass Ihr Trend für mich zur gleichen Zeit eine Wohnung ist.
Ich kann leicht definieren, was ein Trend oder eine Wohnung ist, aber meine Definition für Sie wird völlig nutzlos und völlig falsch sein.
Was brauchen Sie noch, einen Algorithmus, der für Sie schreibt?
Ja!
Aber Sie werden es nicht schaffen, denn Reden ist eine Sache, ein Problem zu lösen eine andere.
Nun, wenn es sich um einen nicht-parametrischen Ansatz handelt, ist er schon interessant.
Nun, wenn es so ist.) Ist das Bild ein Trend oder eine Flaute?
Meine Antwort lautet: Es kommt darauf an, wer es mag. Für mich, oder besser gesagt für meine Strategie, ist es ein typischer Flat, nur weil man auf einem Flat arbeiten kann, auch wenn der "Trend" kühler ist, bleibt es ein Flat. Auch eine völlige Abschaffung macht keinen Unterschied in der Strategie.
Das heißt, wenn sie wie eine Ente aussieht, wie eine Ente läuft und wie eine Ente quakt, dann ist sie eine Ente. (с)
Und nach der Standarddefinition ist es ein Trend - nach oben, nach unten....
Also, niemand hat mir gesagt, wie ich die Wohnungen formal identifizieren kann.... es ist schwer, etwas zu definieren, das es nicht gibt))
Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das nicht, weil:
1) Flops gibt es in verschiedenen Breitengraden.
2) unterschiedliche Längen der Flots
Feste Parameter werden hier nicht funktionieren.
Trends/Floats sind also immer relativ zum Zeitrahmen und/oder der Wahl der Skalierungsparameter der Datentransformationsfunktion, sei es ein Kanalbruch oder sogar die ZZ-Steilheitskurve.
Ich denke, zunächst sollten Sie entscheiden, was Sie wollen, um die Daten rückwirkend zu markieren, oder um Indikator, der Trends / Fliegen erkennt, ohne zu suchen, wenn es die erste dann die Steigung der ZZ wird tun, wenn die zweite, ach, es gibt nicht (eigentlich gibt es viele, aber es funktioniert nicht), aber Sie können MO lehren, es zu tun, mit in der Nähe von Geist Erfolg (wenn in reiner Form), sondern als eine komplexe Funktion - es ist gut.
Stochastischer Trend
Wie du ein Boot nennst, so segelt es auch. (с)
Wie du ein Boot nennst, so segelt es auch. (с)