Algo-Handel abschalten

Hallo Leute,

gibt es eine Möglichkeit, den Algo-Handel über einen Befehl abzuschalten?

Ich möchte aus einem EA den gesamten Handel für das Terminal abschalten, also nicht nur für den einzelnen EA sondern für alle EAs die auf diesem Terminal handeln.

Das wäre sehr praktisch, wenn man fremde EAs verwendet. So könnte man eine Art Sicherheitsabschaltung implementieren, wenn der Verlust auf dem Terminal zu groß wird. (oder der Gewinn ... lach)

Leider finde ich nur Befehle wie:

TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)
IsTradeAllowed()

die den Status abfragen aber keinen der es den Status auf "false" setzen kann.


Gruß Uwe

 

Wenn dein Ziel EA keine Funktionen eingebaut hat um die Globalen Variablen abzufragen die ein Master EA sendet

https://www.mql5.com/de/articles/2744

Sehe ich keine Möglichkeit

Grundlagen der Programmierung in MQL5: Globale Variablen des MetaTrader 5 Terminals
Grundlagen der Programmierung in MQL5: Globale Variablen des MetaTrader 5 Terminals
  • www.mql5.com
Das Beispiel findet sich im Skript sGVTestFlush im Anhang unten.  Es wäre schön, die Arbeitsweise der Funktion GlobalVariableFlush() näher erläutern zu können, aber unglücklicherweise gelang es mir nicht, die globalen Variablen während eines Notfall-Endes des Terminals verschwinden zu lassen. Das Terminal wurde über das Prozess-Fenster des...
 
Das ist ja das Problem. Wenn man gekaufte EAs verwendet, hat man keine Möglichkeit sie automatisiert zu stoppen, nur manuell über den Button "Algo-Handel".

Aber ich habe gesehen, dass man den Algo-Handel auch über eine externe Python-API deaktivieren kann. Hab nur keine Ahnung wie ...



Im Nachschlagewerk für MQL5 finde ich unter der Rubrik "Metatrader für Python" auch nur wieder Befehle für die Abfrage, aber keinen für das Setzen.

 
Christian:

Wenn dein Ziel EA keine Funktionen eingebaut hat um die Globalen Variablen abzufragen die ein Master EA sendet

https://www.mql5.com/de/articles/2744

Sehe ich keine Möglichkeit

hab eine Möglichkeit gefunden...

über:

if ("ist Verlust zu gross") TerminalClose(0);return;

Ist zwar nicht sehr elegant, aber funktioniert.

Gruß Uwe

 
Holzhammer :-) ...aber dann vorher noch alle Trades schließen und hoffen.


Aber es ist eine Lösung.

 
jepp! Ich schließe alle Trades und fahre dann das Terminal runter .

Klar ist das der Holzhammer und nicht sehr elegant aber ich habe ein Tagesziel und einen Tagesverlust eingebaut und siehe da... jetzt machen alle brav Gewinn.

Das Problem vieler gekaufter EA´s ist, dass sie erst Gewinne machen und dann im laufe des Tages wieder abgeben. Das habe ich ihnen jetzt abgewöhnt.

Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Befehl in der Art...


Gruß Uwe

 
Du machst so aber das Terminal dicht, wenn der Verlust zu hoch ist.
Löst das alleine wirklich das Problem, das Du beschreibst? Also, dass Gewinne wieder abgegeben werden?

Ich habe in meinem EA eingebaut, dass er zwei Schwellen hat: Max-Gewinn (pro Tag) und Max-Verlust (pro Tag).
Wird eine Schwelle erreicht, werden alle Orders dicht gemacht mit Ausnahme von denen, die ihren SL schon nachziehen konnten - also gar nicht verlieren können.
D.h. der EA selbst macht etwas Moneymanagement auf pro-Chart-Ebene und diese beiden Schranken beziehen sich so gesehen auf das gesamte Konto.
Einfach dicht machen würde ich ein Fenster nicht. Unelegant und fehlende Kontrolle.
 
Er möchte fremde Ea Kontrollieren.


Möglicher anderer Weg (Holzhammer_light)

https://www.mql5.com/en/articles/1903

Der Kontrollator EA nutzt die WinAPI um den Button "Algo-Handel" zu drücken.

Managing the MetaTrader Terminal via DLL
Managing the MetaTrader Terminal via DLL
  • www.mql5.com
We have a MetaQuotes ID list containing more than four delivery addresses. As we know, the SendNotification function uses only the IDs set in the Notifications tab of the Options window. Thus, you can send push notifications solely to the previously specified IDs no more than four at a time by means of MQL. Let's try to fix that. The issue can...
 
Heee, das ist gut :-) werde mir das mal reinziehen...


Gruß Uwe

 
https://www.mql5.com/en/forum/290394#comment_9402166

MT5 toggle AutoTrading button
MT5 toggle AutoTrading button
  • 2018.11.17
  • www.mql5.com
Hello. Can Anybody help me...
 
Funktioniert super! Vielen Dank für deine Hilfe...

Zwei Sorten von Menschen sind hier hilfreich... Menschen, die super Sachen programmieren und Menschen, die diese super Sachen finden... :-)

