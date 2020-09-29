Algo-Handel abschalten
Wenn dein Ziel EA keine Funktionen eingebaut hat um die Globalen Variablen abzufragen die ein Master EA sendet
https://www.mql5.com/de/articles/2744
Sehe ich keine Möglichkeit
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, den Algo-Handel über einen Befehl abzuschalten?
Ich möchte aus einem EA den gesamten Handel für das Terminal abschalten, also nicht nur für den einzelnen EA sondern für alle EAs die auf diesem Terminal handeln.
Das wäre sehr praktisch, wenn man fremde EAs verwendet. So könnte man eine Art Sicherheitsabschaltung implementieren, wenn der Verlust auf dem Terminal zu groß wird. (oder der Gewinn ... lach)
Leider finde ich nur Befehle wie:
die den Status abfragen aber keinen der es den Status auf "false" setzen kann.
Gruß Uwe
Das ist ja das Problem. Wenn man gekaufte EAs verwendet, hat man keine Möglichkeit sie automatisiert zu stoppen, nur manuell über den Button "Algo-Handel".
Aber ich habe gesehen, dass man den Algo-Handel auch über eine externe Python-API deaktivieren kann. Hab nur keine Ahnung wie ...
Im Nachschlagewerk für MQL5 finde ich unter der Rubrik "Metatrader für Python" auch nur wieder Befehle für die Abfrage, aber keinen für das Setzen.
hab eine Möglichkeit gefunden...
über:
if ("ist Verlust zu gross") TerminalClose(0);return;
Ist zwar nicht sehr elegant, aber funktioniert.
Gruß Uwe
Holzhammer :-) ...aber dann vorher noch alle Trades schließen und hoffen.
Aber es ist eine Lösung.
jepp! Ich schließe alle Trades und fahre dann das Terminal runter .
Klar ist das der Holzhammer und nicht sehr elegant aber ich habe ein Tagesziel und einen Tagesverlust eingebaut und siehe da... jetzt machen alle brav Gewinn.
Das Problem vieler gekaufter EA´s ist, dass sie erst Gewinne machen und dann im laufe des Tages wieder abgeben. Das habe ich ihnen jetzt abgewöhnt.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Befehl in der Art...
Gruß Uwe
Löst das alleine wirklich das Problem, das Du beschreibst? Also, dass Gewinne wieder abgegeben werden?
Ich habe in meinem EA eingebaut, dass er zwei Schwellen hat: Max-Gewinn (pro Tag) und Max-Verlust (pro Tag).
Wird eine Schwelle erreicht, werden alle Orders dicht gemacht mit Ausnahme von denen, die ihren SL schon nachziehen konnten - also gar nicht verlieren können.
D.h. der EA selbst macht etwas Moneymanagement auf pro-Chart-Ebene und diese beiden Schranken beziehen sich so gesehen auf das gesamte Konto.
Einfach dicht machen würde ich ein Fenster nicht. Unelegant und fehlende Kontrolle.
Du machst so aber das Terminal dicht, wenn der Verlust zu hoch ist.
Er möchte fremde Ea Kontrollieren.
Möglicher anderer Weg (Holzhammer_light)
https://www.mql5.com/en/articles/1903
Der Kontrollator EA nutzt die WinAPI um den Button "Algo-Handel" zu drücken.
Heee, das ist gut :-) werde mir das mal reinziehen...
Gruß Uwe
Funktioniert super! Vielen Dank für deine Hilfe...
Zwei Sorten von Menschen sind hier hilfreich... Menschen, die super Sachen programmieren und Menschen, die diese super Sachen finden... :-)
