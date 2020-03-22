SCAM
??
MQL5 ist eine Sprache, wenn Du der schreibst gibt's keine Antwort!
MQ (Metaquotes) bietet relativ viel an! Wenn Du eine spezielle Beschwerde hast bezüglich eines Produktes, dann gibt es auf der Seite des Produktes oben rechts die Schaltfläche "Beschwerde":
Da klickt man drauf und kann die Leute informieren, dass hier jemand versucht, seine Ergebnisse in unredlicher Weise zu schönen!
Du kannst Deutsch schreiben, die verwenden Übersetzer - aber wichtig ist die Beschwerde gut zu dokumentieren.
Außerdem gibt es auf der linken Seite einen Hinweis mit Link: "Teste einen Indikator/Roboter vor dem Kauf":
So kann man selbst feststellen, ob man das Produkt 'mag' oder nicht!
Ok Danke Für Den Hinweis,
Das Erste Habe ich getan Das zweite auch.
Doch wenn der Autor nicht für sein Produkt einsteht und es einfach Löscht Damit die Kommentare Verschwinden.
Wie Gesagt Der Autor, hat das Produkt zum kauf Angeboten. Da kaufte ich es,
Dann wurden Kommentare Geschrieben von mehreren Personen.
Der Autor Löschte sein Produkt. Alle Kommentare Weg
nun kann ja nur wieder wer es (wieder Neu) Gekauft hat eine Kommentar dazu Schreiben.
Durch Das Löschen und Neu einstellen kann ich als Käufer es auch nicht Downloaden !
Danke Für deine Aufopferungsvoll Arbeit hier in dem Portal. Du bist Wirklich ein Großer Mehrwert für die Community .
