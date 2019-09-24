Agenten in virtueller Maschine Berechnungen für MQL5 Cloud Netzwerk ausführen lassen?
Hallo,
wie im Thema schon angesprochen, würde ich gern wissen ob es nun möglich ist; Agenten in einer virtuellen Maschine Berechnungen für das MQL5 Cloud Netzwerk ausführen zu lassen?
Im einem anderern Post im Englischen Forum der schon viele Jahre zurück liegt schreibt jemand das dies mit der nächsten Version des MetaTesters möglich sei.
Leider konnte ich diesbezüglich nichts mehr finden. Weis jemand was daraus geworden ist?
Carl würde dir die F1 Taste empfehlen .
Ich mach das mal für dich.
Antwort: Nein
Danke, das kenne ich schon...
Meine intention war mehr, das jemand etwas darüber schreibt was mit dem genannten Update, welches erscheinen sollte passiert ist.
Denn ascheinend hat man das ja wieder verworfen, nur aus welchen Gründen?
Das war vor 8 Jahren.
Aber genaue Infos bekomst du von MQ nicht. Weder warum sie etwas einbauen oder entfernen noch wann dies geschehen soll.
Das muss alles mühselig über Berichte von Usern in diesem Forum gesucht werden. Natürlich auf Russisch der Weltsprache.
So ist das mit MQ ...gewöhn dich dran :-)
Ach, ist es jetzt schon soweit... garnicht mitbekommen. xD
Wieso Russisch, wird das alles von Russen entwickelt?
Im Kern ja , heißt aber nicht das alle es sind.
Das sind sicher gute Entwickler nur die Kommunikation ist sehr schwer .
Noch nie aufgefallen die vielen russischen Kommentare in alten EAs auf der Webseite ?
Hab da noch nie so drarauf geachten um ehrlich zu sein. :P
Aber gut zu Wissen.^^
Also wenn man hier mal nicht weiter kommt, kann man es noch im Russischen Bereich versuchen. Wenn da so viel los ist, kommt vielleicht der eine oder andere noch auf eine Idee.
Muss dann nur jemanden finden der mir das dann in Russisch-Deutsch / Deutsch-Russisch übersetzt. :P
Metaquotes Webseiten lassen sich alle in Deutsch übersetzen!
Dazu gibt es in der Editierzeile diesen Hinweis:
und im russ. Form bei einem Post steht dort (wenn man eingeloggt ist) einfach nur ein DE. Ein Klick darauf und meine Tante Google übersetzt Dir
den Post ins Deutsche :)
Aber ersnthaft Carl , damit lässt sich keine Diskussion führen. Die andere Seite versteht immer was anderes.
Zumindes meine Erfahrung , habs probiert und aufgegeben.
Man kann mitlesen ja aber mehr nicht.
