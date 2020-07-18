Was ist denn jetzt wieder passiert?

Neuer Kommentar
 
Ich komme vom Urlaub zurück und das Forum hat sich zu einer Werbeplattform verändert. Ja geht's noch?
 
Das hab ich auch schon kritisiert, die ganze neue aufmacbung der seite ist nur noch kommerzieller schrott

 

Hmm, ach so, ich sehe die nicht wegen des FF und dessen AddOns uMatrix und uBlock.

(Nicht weitersagen!)

;)

 

Das Forum ist vollkommen zerstört!

Es kommt nur die Ansicht vom "Market"
 
Nun Otto, das Forum ist Teil der Webseite wie auch der Market.

Es wurden aus BWL Sicht die Prioritäten beider Teile neu "justiert".

Es ist nichts weg, nur woanders :-)

 
Du musst ganz nach unten scrollen.

MQ hat es noch nicht verstanden, das diese Seite von der Community lebt. Wenn nur noch der Mist verkauft werden soll, dann wird sich das Forum schnell in Luft auflösen

 

Ich verstehe Eure Probleme nicht - das sehe ich:


 
Du stehst auf dem Schlauch Carl 😉

Otto meint mit "Werbe-Plattform" nicht die kleinen Banner, sondern das der Markt jetzt dick und breit beim Aufrufen von mql5.com den Bildschirm ziert.

Ich hoffe ich liege richtig.

 
ich nehme mal an ja,

es gibt da noch einen thread


https://www.mql5.com/de/forum/345473

Mist - schon wieder?

;)

Neuer Kommentar