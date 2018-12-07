Pending Order Expiration
Void ...Int ...Bool Whatever you want :-)
Ist egal , kannst du selber wählen was für ein Rückgabetyp deine Funktion haben soll.
danke Christian,
aber wie definiere ich jetzt die Expiration? lt. Beschreibung sollte das ja eine datetime Variable sein
Order_TIME ..... benutzt das überhaupt jemand ?
Das sind Optionen eigentlich für Trader.
Die nicht ständig am Pc sitzen und möchten das ihre Pending Order selber wieder gelöscht wird.
Im EA hat man doch selber die "Kontrolle" über die Positionen.
Ist jetzt keine Hilfe aber Gedanken ....hach die Weihnachtszeit ... :-)
Andere ?
ja ich verwende das eigentlich, hauptsächlich da ich gerne Pending order eingebe die nach 2-3 Stunden gelöscht werden sollen, du weist ja, das mit der Arbeit die vom Traden abhält ;-)
muss aber auch dazu sagen, ich habe das einen EA gebastelt, wo ich die Trades mit OBJ_HLINE in den Chart zeichnen kann, da ich 99% der Order über VPS und Tablet eingebe
Du must dein MqlTradeRequest erweitern um die expiration als datetime siehe hier
https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltraderequest
- www.mql5.com
und vielleicht kann mir mal wer den Unterschied zwischen ORDER_TIME_DAY und ORDER_TIME_SPECIFIC_DAY verraten?
1. ...endet um 23:59
2. ...endet am "spezifierten" Tag um 23:59
Du must dein MqlTradeRequest erweitern um die expiration als datetime siehe hier
https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqltraderequest
das hab ich ja drinnen in meiner Order Send,
die Frage ist halt, wie übergebe ich, das die Order um Mitternacht endet?
ich kann natürlich die Zeit selbst berechnen, aber wofür sind dann die super auswahlmöglichkeiten vorhanden?
@Carl Schreiber hast Du eine Idee?
He da ...! Carl zückt eh nur die Karte mit der F1 Taste drauf :-)
Die Frage hatte ich doch beantwortet.
ORDER_TIME_DAY endet immer um 23:59
Bei ORDER_TIME_SPECIFIC_DAY übergibts du den Tag mit einem daytime.
Und die endet dan an dem Tag um 23:59 .
Zumindet sehe ich das so.
das ist mir schon klar Christian,
aber wenn ich den Wert der ENUM übergebe, dann steht da 0,1,2,3 drin
prinzipell setzte ich ja den Trade so ab
PendingOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY_LIMIT,Lots,price,SL_Neu,TP_Neu,MN,Text,PendingVaild);
Jetzt übergebe ich PendingVaild als Datetime
wenn ich jetzt die ENUM übergebe habe ich ja keine Datetime drin.
dann kommt als Ergebnis
und genau da ist dar Problem, ich habe nähmlich in der OnInit die Auswahl
switch(Pending_Type_Vaild) // Enumeration für Pending Hours Vaild einfügen. { case ORDER_TIME_GTC : {PendingVaild = 0;break;} case ORDER_TIME_DAY : {PendingVaild = 1;break;} case ORDER_TIME_SPECIFIED : { PendingVaild=TimeCurrent()+Pending_Vaild_Hours*60*60; Print(TimeCurrent()+Pending_Vaild_Hours*60*60); break; } case ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY : {PendingVaild=3;break;} };
und wenn ich da dann eben die 0 übergebe kommt da auch 0 rein, was ja vor der Ordereröffnung ist und erzeugt die Fehlermeldung.
Früher war das intelligenter, da war die Expiration in Sekunden von der Jetztzeit zu sehen, nehme an in MT4 ist das heute noch so
das ist mir schon klar Christian,
aber wenn ich den Wert der ENUM übergebe, dann steht da 0,1,2,3 drin
prinzipell setzte ich ja den Trade so ab
Jetzt übergebe ich PendingVaild als Datetime
wenn ich jetzt die ENUM übergebe habe ich ja keine Datetime drin.
dann kommt als Ergebnis
und genau da ist dar Problem, ich habe nähmlich in der OnInit die Auswahl
und wenn ich da dann eben die 0 übergebe kommt da auch 0 rein, was ja vor der Ordereröffnung ist und erzeugt die Fehlermeldung.
Früher war das intelligenter, da war die Expiration in Sekunden von der Jetztzeit zu sehen, nehme an in MT4 ist das heute noch so
So hier mal die Liste wie ich sie sehe:
das datetime übergibts du ja nur bei den 3. und 4. Enum der Order_time_typ
Sonst bleibt es leer
jetzt klar ?
Hallo,
mal eine Frage zum Verständnis,
bei einer Pending Order kann ich, muss ich aber nicht eine Experiation eintragen.
dazu verwende ich folgenden Code, ich nehme an das eine void hier richtig ist, falls man eine bool verwenden soll bitte mir verraten warum ;-)
der code funktioniert, das ist nicht das Problem.
normalerweise füge ich für die expiration
ein, wobei ich für die Stunden eine Zahl verwende, nur damit keine Verwirrung kommt.
Jetzt habe ich aber bei MQL5 noch andere Möglichkeiten
die stehen ja in der tollen Beschreibung
ORDER_TIME_GTC
ist völlig klar, da verwendet MT5 einfach 0, ist ja eine ENUM, der erste Wert = 0
jetzt gibts ja noch die anderen 3 Möglichkeiten
wenn ich das so einfügen,
die Enumeration würde mir hier ja die Werte 1,2,3 ausgeben
damit hätte ich ja dann, wenn ich die Order bis um Mitternacht stehen haben will, als expiaration eine 3 stehen? Kennt das MQL5 auch so? Weil eigentlich werden da ja die Sekunden eingetragen
neueOrder.expiration = 3;
und vielleicht kann mir mal wer den Unterschied zwischen ORDER_TIME_DAY und ORDER_TIME_SPECIFIC_DAY verraten?
danke
amando