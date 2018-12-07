Pending Order Expiration - Seite 2
Ps : lass das lieber mit Ints statt ENUMs übergebn.
Der Code wird nur für dich "Lesbar" ...später grübelst du wieder was war das noch.
Ist einfach "best practise"
So hier mal die Liste wie ich sie sehe:
das datetime übergibts du ja nur bei den 3. und 4. Enum der Order_time_typ
Sonst bleibt es leer
jetzt klar ?
leider nicht, oder ich mach was falsch
wenn ich
und ORDER_TIME_GTC auswähle
kommt genau das gleiche
drum will ichs ja richtig machen
wie war das letztens mit OOP? ;-)
Zeig mal die komplette mqltraderequest Struktur vor dem Senden der OrderDebugger !
Zeig mal die komplette mqltraderequest Struktur vor dem Senden der OrderDebugger !
wie geb ich das richtig in den Debugger ein? den hab ich noch nie verwendet, ich debugge noch oldstyle mit Print
So wie auf meinem Bild .... versuchs mal
Breakpoint bei der Zeile wie in meinem Bild setzen.
Und los ...dann unten die Variablen einfügen
wieso nimmt mir der Debugger da die Datei links nicht rein?
Achso moment ich mach mal eine Anleitung ...kommt gleich
du bist der beste ;-)
So für alle die den Debugger nicht kennen.