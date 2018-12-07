Pending Order Expiration - Seite 2

Ps : lass das lieber mit Ints statt ENUMs übergebn.

Der Code wird nur für dich "Lesbar" ...später grübelst du wieder was war das noch.

Ist einfach "best practise"

 
Christian:

So hier mal die Liste wie ich sie sehe:


das datetime übergibts du ja nur bei den 3. und 4. Enum der Order_time_typ

Sonst bleibt es leer

jetzt klar ?


leider nicht, oder ich mach was falsch

wenn ich 

   switch(Pending_Type_Vaild) // Enumeration für Pending Hours Vaild einfügen.
     {
      case ORDER_TIME_GTC              : {PendingVaild = ORDER_TIME_GTC;break;}
      case ORDER_TIME_DAY              : {PendingVaild = ORDER_TIME_DAY  ;break;}
      case ORDER_TIME_SPECIFIED        :
        {
         PendingVaild=TimeCurrent()+Pending_Vaild_Hours*60*60;
         Print(TimeCurrent()+Pending_Vaild_Hours*60*60);
         break;
        }
      case ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY     : {PendingVaild=3;break;}

     };

und ORDER_TIME_GTC auswähle 

kommt genau das gleiche


 
Christian:

drum will ichs ja richtig machen

wie war das letztens mit OOP? ;-)

 

Zeig mal die komplette mqltraderequest Struktur vor dem Senden der Order

Debugger !
 
Christian:

wie geb ich das richtig in den Debugger ein? den hab ich noch nie verwendet, ich debugge noch oldstyle mit Print

 

So wie auf meinem Bild .... versuchs mal

Breakpoint bei der Zeile wie in meinem Bild setzen.

Und los ...dann unten die Variablen einfügen



 

wieso nimmt mir der Debugger da die Datei links nicht rein?

 

Achso moment ich mach mal eine Anleitung ...kommt gleich

 
Christian:

Achso moment ich mach mal eine Anleitung ...kommt gleich

du bist der beste ;-)

 

So für alle die den Debugger nicht kennen.



