Pending Order Expiration - Seite 3
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
jetzt versteh ich,so schlecht ist der Debugger gar nicht
er geht auf den Specific, aber warum?
jetzt versteh ich,so schlecht ist der Debugger gar nicht
er geht auf den Specific, aber warum?
Lol .....dein datetime ist leer ......bei ORDER_TIME_SPECIFIED ein Fehler
Jetzt weißt du zu was ein Debugger fähig ist .
Nun muss du den Breakpoint so wählen das die Variablen noch nicht gefüllt sind.
Dann klickst du oben mit den mit dem blauen Pfeil .
Damit kannst du Zeile für Zeile weitergehen.
Und du entdeckst wann die Variable mit dem Falschen Wert befüllt wird.
Rest ist doch dann einfach oder ?
Änder mal das Topic des Freds ..... :-)
"
Pending Order Expiration ... wie man ein Fehler mit dem Debugger findet
der war echt gut,
Anfängerfehler, kann nicht funktionieren, wenn ich die Type_Time vorher fix spezifiziere
der war echt gut, danke Christian, hast mir wirklich geholfen, zahl dir gleich mal ein virtuelles Bier
Gerne , wenn man weiß das das Gegenüber auch bereit ist zu Lernen.
Mache ich nicht für jeden hier.
Kein Programmierer kommt ohne Debugger aus , alle anderen bleiben Anfänger
Gerne , wenn man weiß das das Gegenüber auch bereit ist zu Lernen.
Mache ich nicht für jeden hier.
Kein Programmierer kommt ohne Debugger aus , alle anderen bleiben Anfänger
man lernt gerne
bin ja nur hobby programmierer, aber ein hobby braucht jeder ;-)
Das ist auch falsch. Dort muss wenn dann ein datetime stehen ,niemals ein enum
Viel mich jetzt noch auf.