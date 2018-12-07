Pending Order Expiration - Seite 3

Neuer Kommentar
 

jetzt versteh ich,so schlecht ist der Debugger gar nicht


er geht auf den Specific, aber warum?

 
amando:

jetzt versteh ich,so schlecht ist der Debugger gar nicht


er geht auf den Specific, aber warum?

Lol .....dein datetime ist leer ......bei ORDER_TIME_SPECIFIED ein Fehler


Jetzt weißt du zu was ein Debugger fähig ist .

Nun muss du den Breakpoint so wählen das die Variablen noch nicht gefüllt sind.

Dann klickst du oben mit den mit dem blauen Pfeil .

Damit kannst du Zeile für Zeile weitergehen.

Und du entdeckst wann die Variable mit dem Falschen Wert befüllt wird.

Rest ist doch dann einfach oder ?

 

Änder mal das Topic des Freds ..... :-)

"

Pending Order Expiration ... wie man ein Fehler mit dem Debugger findet

 

der war echt gut,

Anfängerfehler, kann nicht funktionieren, wenn ich die Type_Time vorher fix spezifiziere


der war echt gut, danke Christian, hast mir wirklich geholfen, zahl dir gleich mal ein virtuelles Bier

 

Gerne , wenn man weiß das das Gegenüber auch bereit ist zu Lernen.

Mache ich nicht für jeden hier.


Kein Programmierer kommt ohne Debugger aus , alle anderen bleiben Anfänger

 
Christian:

Gerne , wenn man weiß das das Gegenüber auch bereit ist zu Lernen.

Mache ich nicht für jeden hier.


Kein Programmierer kommt ohne Debugger aus , alle anderen bleiben Anfänger

man lernt gerne

bin ja nur hobby programmierer, aber ein hobby braucht jeder ;-)

 

Das ist auch falsch. Dort muss wenn dann ein datetime stehen ,niemals ein enum

Viel mich jetzt noch auf.

123
Neuer Kommentar