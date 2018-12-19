Bugs ,Rechtschreibfehler und Übersetzungsfehler auf der MQL5.com >>> Für Metaquotes <<<
Wer Rechnet denn da falsch ?
Hier ist etwas aus der Referenz zu ArrayResize:
PS: Christian, auch wenn es für den Besucher nicht in der Abstimmung steht (ich hatte die Auswahl), muss es doch so sein, wenn mehr als eine Antwort stehen bleibt.
Viel zu kompliziert übersetzt. Das würde vollkommen reichen:
Rückgabewert
Bei Erfolg gibt die Funktion die neue Anzahl der Elemente zurückBei Fehler gibt die Funktion -1 zurück und das Array wurde nicht geändert
Hier das nächste Beispiel einer sehr misslungenen Übersetzung. Jedem Einsteiger raucht da die Birne.
https://www.mql5.com/de/docs/array/arrayfree
Besser: ( zumindest lese ich das aus der Übersetzung herraus)
ArrayFree:
Löscht das dynamische Array und stellt die Größe auf 0
Anmerkung:
Bei der Nutzung von Scripts oder Indikatoren ist es nicht nötig den Speicher freizugeben.
Das System löscht diesen selbstständig nach dem Beenden.
Das betrachte ich als kreativ, im deutschen heist es Literaturverzeichnis
Du meinst Bibliographie? Das wird auch dafür verwendet!
Da man ja nirgends seine Fehler melden kann nutzen wir User jetzt mal diesen Fred.
Hier kann alles rein was da so falsch ist. Am besten mit Bilder.
Ich fang mal an:
https://www.mql5.com/de/docs/convert/normalizedouble