Bugs ,Rechtschreibfehler und Übersetzungsfehler auf der MQL5.com >>> Für Metaquotes <<<

Da man ja nirgends seine Fehler melden kann nutzen wir User jetzt mal diesen Fred.

Hier kann alles rein was da so falsch ist. Am besten mit Bilder.

Ich fang mal an:

https://www.mql5.com/de/docs/convert/normalizedouble


Berechnete Werte von StopLoss, TakeProfit, und Werte des Eüöffnungspreises der Warteordern, müssen normalisiert werden mit der Genauigkeit, deren Wert durch die Funktion Digits() erhalten werden kann. Bitte beachten Sie, dass bei...
 

Wer Rechnet denn da falsch ?


 
Christian:

Wer Rechnet denn da falsch ?


 Vermute mehrfachnennungen zählen als eine stimme

 
Steht da aber nicht . Raten will keiner . Wenn es denn so gemeint ist muss da "Abstimmende " oder "X User haben gestimmt ohne Mehrfachstimmen"
 

Hier ist etwas aus der Referenz zu ArrayResize:

PS: Christian, auch wenn es für den Besucher nicht in der Abstimmung steht (ich hatte die Auswahl), muss es doch so sein, wenn mehr als eine Antwort stehen bleibt.

 
Carl Schreiber:

Hier ist etwas aus der Referenz zu ArrayResize:


Viel zu kompliziert übersetzt. Das würde vollkommen reichen:

Rückgabewert

    Bei Erfolg gibt die Funktion die neue Anzahl der Elemente zurück

    Bei Fehler gibt die Funktion -1 zurück und das Array wurde nicht geändert
 

Hier das nächste Beispiel einer sehr misslungenen Übersetzung. Jedem Einsteiger raucht da die Birne.

https://www.mql5.com/de/docs/array/arrayfree

Besser: ( zumindest lese ich das aus der Übersetzung herraus)

ArrayFree:

  Löscht das dynamische Array und stellt die Größe auf 0

Anmerkung:

 Bei der Nutzung von  Scripts oder Indikatoren  ist es nicht nötig den Speicher freizugeben.

 Das System löscht diesen selbstständig nach dem Beenden.

//| Die Klasse des Dialoges für Arbeit mit dem Speichern             | //| Die Befreiung den Speichern des aktuellen Arrays                 | //
 

Ohhhh die Liste wird lang :-)

Selbst in der Werbung sind Fehler:



 
Das betrachte ich als kreativ, im deutschen heist es Literaturverzeichnis
 
amando:
Das betrachte ich als kreativ, im deutschen heist es Literaturverzeichnis

Du meinst Bibliographie? Das wird auch dafür verwendet!

 
Würde aber auch eher Literaturverzeichnis nehmen. Ist geläufiger unter den nicht Studierten .
