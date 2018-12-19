Bugs ,Rechtschreibfehler und Übersetzungsfehler auf der MQL5.com >>> Für Metaquotes <<< - Seite 3
Es ist ja auch erster Advent und die 1 schaut aus wie eine Kerze - naja ein bisschen ;)
Mal sehen was zu Nikolaus passiert ;)
Ich habe gerade einen Beitrag von Renat Fatkhullin gelesen (https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page52#comment_9735061):
Der Metaeditor compiliert das ohne zu meckern:
Es wird immer schlimmer
Diese Erklärungen hier sind besser verständlich: https://www.metatrader5.com/de/mobile-trading/android/help/trade/general_concept/fill_policy
Es wird zwar nix bringen Stilblüten hier zu sammeln, aber ich hab eine wirklich schöne gefunden.
*Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich"
Und dabei können sie es ja, siehe neue Artikel und Webseiten.
Nur der Kram den sich Neulinge zu erst ansehen bleibt in einer "Eigenen" Sprache.
Und dann wundern sie sich wenn sie im Service-Desk mit Neulingen zum Burn-Out gezwungen werden.
Am Ball bleiben, Druck aufrechterhalten ...nur das wirkt.
Frohe Weihnachten :-)
Diese Übersetzungen stammen noch aus der ziemlich frühen Zeit von mt4 und Google Translate und noch sehr wenig 'Germanisten' in dem Forum hier ;)
10 Jahre alt ist ja schon eine digitale Antiquität ;)
Schade, ich kann mir nicht vorstellen, dass digitale Antiquitäten etwas bringen könnten bei Bares für Rares ;)
Auch von mir schöne Weihnachten und viel Erfolg!
Calli
Auch von mir ein schönes Weihnachtsfest, und treibt es nicht zu bunt mit euren Weihnachtscherzen
LG Otto