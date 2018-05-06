Rechenleistung für cloud bereitsstellen - Seite 3

Neuer Kommentar
 
Christian:
Ja , bei jedem neustart wird das gemessen . unf aktualisiert.
Steht dann in der log von den Agenten und in Account mql5 unter Agenten.

Win 10 geht...da hast du falsche infos. 
Die agenten sind nichts anderes wie mehrere Strategie Tester.
Denn der backtest läuft immer auf so einem Agenten

Auf der Seite 

https://cloud.mql5.com/de/about

steht:

Der Tester von Handelsstrategien ist Teil des Terminals und ist mit allen modernen Errungenschaften konzipiert - er nutzt alle Prozessorkerne und ist nur für 64-Bit Betriebssysteme Windows XP/2003/Vista/2008/7 verfügbar.


Aber noch eine andere Frage:

Muss ich den metaTrader auch offen halten oder macht der Strategie Tester alles selbst?

Wenn ich den Tester installiere, kann ich dort z.B. 6 Dienste hinzufügen.

Wenn ich den MT5 öffne nutzt er aber nicht die Einstellungen vom Strategie Tester, sondern ich müsste dort separat die Dienste festlegen.

Danke für die Antwort

VG

Bernd

MQL5 Cloud Network - verteilte Rechenleistung in Rechnerwolken
MQL5 Cloud Network - verteilte Rechenleistung in Rechnerwolken
  • cloud.mql5.com
Seit über zehn Jahren hat MetaQuotes Software Corp. hervorragende Erfolge bei der Entwicklung hoch produktiver und zuverlässiger Handelsplattformen für die Finanzmärkte erreicht. Im Laufe der Jahre haben die Händler aus vielen Ländern die Möglichkeiten der Client-Terminal MetaTrader geschätzt. Die aktuelle Version von MetaTrader 5 ist noch...
 
Carlo 1234:

Auf der Seite 

https://cloud.mql5.com/de/about

steht:

Der Tester von Handelsstrategien ist Teil des Terminals und ist mit allen modernen Errungenschaften konzipiert - er nutzt alle Prozessorkerne und ist nur für 64-Bit Betriebssysteme Windows XP/2003/Vista/2008/7 verfügbar.


Aber noch eine andere Frage:

Muss ich den metaTrader auch offen halten oder macht der Strategie Tester alles selbst?

Wenn ich den Tester installiere, kann ich dort z.B. 6 Dienste hinzufügen.

Wenn ich den MT5 öffne nutzt er aber nicht die Einstellungen vom Strategie Tester, sondern ich müsste dort separat die Dienste festlegen.

Danke für die Antwort

VG

Bernd

Hallo Carlo / Bernd,


Du hast eine separate Installationsdatei des Strategie Testers. Die kann auch in einem ganz anderen Verzeichnis erfolgen.

Download: https://cloud.mql5.com/de/download

Kannst Du in einem Verzeichnis Deiner Wahl installieren.

Mein Tipp: Es gibt Komandozeilen-Befehle. Da kann man die Ports und die Anzahl der Dienste auch automatisieren. Kommandos einfach mit /? aufrufen.


Du musst dann den MT NICHT laufen haben, den Rest regeln die Dienste, welche Du auch im Task Manager unter Dienste sehen kannst.

Die Strategie Tester Dienste werden alle mit niedriger Priorität ausgeführt. Das sollte auch so bleiben, denn sonst kannst Du bei Last die eigenen MT Aktivitäten (oder andere Apps) nicht mehr bedienen/ausführen.


Der MT wird in diesem Fall dennoch die eigenen Cores zugreifen wollen und nicht über den Strategie Tester (Cloud) - denn es sind ja Deine lokalen Ressourcen.

Laden Sie MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um MQL5 Cloud Network beizutreten
Laden Sie MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um MQL5 Cloud Network beizutreten
  • cloud.mql5.com
Laden Sie das Installationsprogramm von MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um dem Netzwerk der verteilten Rechenleistung MQL5 Cloud Network beizutreten. Die Installation ist einfach und erfolgt in wenigen Mausklicks. Geben Sie das Installationsverzeichnis und die Ordner im Start-Menü ein. Das Programm wurde erfolgreich installiert...
 
Carlo 1234:

Der Tester von Handelsstrategien ist Teil des Terminals und ist mit allen modernen Errungenschaften konzipiert - er nutzt alle Prozessorkerne und ist nur für 64-Bit Betriebssysteme Windows XP/2003/Vista/2008/7 verfügbar.


Metaquotes scheint keine regelmäßigen Updates ihrer Dokumente zu machen.


Sei dir sicher das es auf Windows 10 läuft .


Gruß

 
Christian:

Metaquotes scheint keine regelmäßigen Updates ihrer Dokumente zu machen.


Sei dir sicher das es auf Windows 10 läuft .


Gruß

Ja bin ich ja inzwischen, aber daher hatte ich meine Info... das nur bis Win7...

 
Lars Rompe:

Hallo Carlo / Bernd,


Du hast eine separate Installationsdatei des Strategie Testers. Die kann auch in einem ganz anderen Verzeichnis erfolgen.

Download: https://cloud.mql5.com/de/download

Kannst Du in einem Verzeichnis Deiner Wahl installieren.

Mein Tipp: Es gibt Komandozeilen-Befehle. Da kann man die Ports und die Anzahl der Dienste auch automatisieren. Kommandos einfach mit /? aufrufen.


Du musst dann den MT NICHT laufen haben, den Rest regeln die Dienste, welche Du auch im Task Manager unter Dienste sehen kannst.

Die Strategie Tester Dienste werden alle mit niedriger Priorität ausgeführt. Das sollte auch so bleiben, denn sonst kannst Du bei Last die eigenen MT Aktivitäten (oder andere Apps) nicht mehr bedienen/ausführen.


Der MT wird in diesem Fall dennoch die eigenen Cores zugreifen wollen und nicht über den Strategie Tester (Cloud) - denn es sind ja Deine lokalen Ressourcen.

Danke Lars, guter Tipp, wusste ich nicht das ich da mit Kommandozeile arbeiten kann.

...Da werde ich Dich später eh nochmal fragen müssen, weil ich →  LinkShellExtension -  nicht verstanden habe, Deine Antwort in einem anderen Beitrag.

GN8

 

Woran kann es liegen, daß die Agents so unterschiedlich viel Geld verdienen?

Mit einem $/Tag sind ja die Stromkosten bei weitem gedeckt.


Aber bei 10Cent bringt's nicht wirklich was, das sind die Selbstkosten im Energiesparmodus.

Kann man das irgendwie beeinflussen ?

Sorry, falls das schon irgendwie erwähnt wurde, hab nicht alle posts durchgeackert.

 

1. Das wird sicherlich daran liegen das die Cloud User dynamisch den Dienst nutzen.

2. Es zu viele Agenten für die Aufträge gibt und somit ein Schlüssel für die Verteilung der Aufträge genutzt werden muss.


Mach dir keine Gedanken drum Otto ....mit 2 $ in der Spitze liegst du gut.


Auf welcher Hardware laufen deine Agenten ?


Gruß 

 
Christian:Auf welcher Hardware laufen deine Agenten ?

Auf einem i7 mit 4 GHz. Internetverbindung Glasfaser von KabelPlus

Speed

Gruß, Otto

 

Hmm, hat hier jemand auch das Problem, dass seit dem Windows 10 (1803er Update) 

die Software für das verteilte Rechnen nicht mehr funktioniert?


Es gibt zwar zwischenzeitlich ein Update für den MQL Strategy-Tester, aber für den 

Clienten zum verteilten Rechnen habe ich noch nichts gefunden...


Die Installation auf Windows 10 - 1803 läuft zwar erfolgreich durch, die Service-Worker werden aber nicht mehr im Taskmanger

angezeigt. Außerdem lässt sich die Software nicht mehr starten....


Hat hier jemand schon eine Lösung oder Idee?


Viele Grüße 

Schnepf

Laden Sie MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um MQL5 Cloud Network beizutreten
Laden Sie MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um MQL5 Cloud Network beizutreten
  • cloud.mql5.com
Laden Sie das Installationsprogramm von MetaTrader 5 Strategy Tester Agent herunter um dem Netzwerk der verteilten Rechenleistung MQL5 Cloud Network beizutreten. Die Installation ist einfach und erfolgt in wenigen Mausklicks. Geben Sie das Installationsverzeichnis und die Ordner im Start-Menü ein. Das Programm wurde erfolgreich installiert...
 

Eigentlich braucht es keine neue Installation.

Grundsätzlich sind die Agenten gleich. Der Backtester schickt seine Daten an den 1. lokalen Agenten 127.0.0.1:xxxx 


Du kannst die Agenten auch aus dem Metatrader installieren. 

Manager startet mit F6


Gruß

1234
Neuer Kommentar