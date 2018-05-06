Rechenleistung für cloud bereitsstellen - Seite 3
Ja , bei jedem neustart wird das gemessen . unf aktualisiert.
Aber noch eine andere Frage:
Muss ich den metaTrader auch offen halten oder macht der Strategie Tester alles selbst?
Wenn ich den Tester installiere, kann ich dort z.B. 6 Dienste hinzufügen.
Wenn ich den MT5 öffne nutzt er aber nicht die Einstellungen vom Strategie Tester, sondern ich müsste dort separat die Dienste festlegen.
Danke für die Antwort
VG
Bernd
Hallo Carlo / Bernd,
Du hast eine separate Installationsdatei des Strategie Testers. Die kann auch in einem ganz anderen Verzeichnis erfolgen.
Download: https://cloud.mql5.com/de/download
Kannst Du in einem Verzeichnis Deiner Wahl installieren.
Mein Tipp: Es gibt Komandozeilen-Befehle. Da kann man die Ports und die Anzahl der Dienste auch automatisieren. Kommandos einfach mit /? aufrufen.
Du musst dann den MT NICHT laufen haben, den Rest regeln die Dienste, welche Du auch im Task Manager unter Dienste sehen kannst.
Die Strategie Tester Dienste werden alle mit niedriger Priorität ausgeführt. Das sollte auch so bleiben, denn sonst kannst Du bei Last die eigenen MT Aktivitäten (oder andere Apps) nicht mehr bedienen/ausführen.
Der MT wird in diesem Fall dennoch die eigenen Cores zugreifen wollen und nicht über den Strategie Tester (Cloud) - denn es sind ja Deine lokalen Ressourcen.
Der Tester von Handelsstrategien ist Teil des Terminals und ist mit allen modernen Errungenschaften konzipiert - er nutzt alle Prozessorkerne und ist nur für 64-Bit Betriebssysteme Windows XP/2003/Vista/2008/7 verfügbar.
Metaquotes scheint keine regelmäßigen Updates ihrer Dokumente zu machen.
Sei dir sicher das es auf Windows 10 läuft .
Gruß
Ja bin ich ja inzwischen, aber daher hatte ich meine Info... das nur bis Win7...
Danke Lars, guter Tipp, wusste ich nicht das ich da mit Kommandozeile arbeiten kann.
...Da werde ich Dich später eh nochmal fragen müssen, weil ich → LinkShellExtension - nicht verstanden habe, Deine Antwort in einem anderen Beitrag.
GN8
Woran kann es liegen, daß die Agents so unterschiedlich viel Geld verdienen?
Mit einem $/Tag sind ja die Stromkosten bei weitem gedeckt.
Aber bei 10Cent bringt's nicht wirklich was, das sind die Selbstkosten im Energiesparmodus.
Kann man das irgendwie beeinflussen ?
Sorry, falls das schon irgendwie erwähnt wurde, hab nicht alle posts durchgeackert.
1. Das wird sicherlich daran liegen das die Cloud User dynamisch den Dienst nutzen.
2. Es zu viele Agenten für die Aufträge gibt und somit ein Schlüssel für die Verteilung der Aufträge genutzt werden muss.
Mach dir keine Gedanken drum Otto ....mit 2 $ in der Spitze liegst du gut.
Auf welcher Hardware laufen deine Agenten ?
Gruß
Auf einem i7 mit 4 GHz. Internetverbindung Glasfaser von KabelPlus
Gruß, Otto
Hmm, hat hier jemand auch das Problem, dass seit dem Windows 10 (1803er Update)
die Software für das verteilte Rechnen nicht mehr funktioniert?
Es gibt zwar zwischenzeitlich ein Update für den MQL Strategy-Tester, aber für den
Clienten zum verteilten Rechnen habe ich noch nichts gefunden...
Die Installation auf Windows 10 - 1803 läuft zwar erfolgreich durch, die Service-Worker werden aber nicht mehr im Taskmanger
angezeigt. Außerdem lässt sich die Software nicht mehr starten....
Hat hier jemand schon eine Lösung oder Idee?
Viele Grüße
Schnepf
Eigentlich braucht es keine neue Installation.
Grundsätzlich sind die Agenten gleich. Der Backtester schickt seine Daten an den 1. lokalen Agenten 127.0.0.1:xxxx
Du kannst die Agenten auch aus dem Metatrader installieren.
Manager startet mit F6
Gruß