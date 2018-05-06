Rechenleistung für cloud bereitsstellen - Seite 2
Hab im MT5 die Anzahl der Dienste auf 6 reduziert, aber in meinem Profil werden noch die 12 nach der Installation angezeigt.
Ändert sich das wieder automatisch?
Ja, kann aber dauern. Du kannst sie auch manuell löschen - kleines Zahnrad am Agenten drücken und entfernen.
Im Agenten habe ich die schon gelöscht.
Toller, detaillierter Beitrag mit guten Reports - Danke, Christian!
Danke fürs Danke :-)
ich kann ..wenn ich will.
Carlo , du darfst eines aber nicht vergessen.
Im Winter lohnt sich das um so mehr , da die verbrauchte ...ähh falsches Wort. "Umgewandelte" Energie wird ja deine Bude geheizt.
Aber was sind schon 50 Watt. Und du siehst ja an meiner Grafik das er mehr im Leerlauf wie unter Vollast ist.
Wenn du Geld mit dem PC vedienen möchtest schwenk zum Mining um ...aber das wäre ein komplett anderes Thema..
Die erwähnten 30 $ erreichtst du nie und wenn dann hasrt du 40 $ Strom ausgegeben ..
Du siehst ja in meiner Grafik . Es taumelt um und bei 5-7 $.
Ich könnte hier noch die echten Stromverbauch posten da der Rechner an einer smarten 6er Dose steckt.
Viel sehen lässt sich da aber nicht da die Programmierer der Software dümmlicherweise den Gesammtverbrauch nicht abschaltbar gemacht haben.
Somit fällt die Linie von der Dose kaum auf .
Im Stromhochpreisland Deutschland ist es ja gewollt das du nicht unsinning Energie umwandelst.
Gruß Christian
Für alle die technisch interessiert sind , gestern war ein "guter" Tag.
Leider nur sehr selten.
Es gab fast einen ganzen Dollar :-)
Auslastung würde ich sagen 50% als im Schnitt 24h*25Watt = 0.6 Kwh
0.6 Kwh * 30 cent = 0.18$ Stromverbrauch ( gut gerechnet)
Somit ein guter Tag. Nur einfach zu selten da die Masse die das macht zu groß ist.
Bild Auslastung gestern:
Verdienst:
Hier sieht man die echte Kern-Belastung.
deutlich zu sehen das oft alle Kerne am rechnen sind.
Ich pack noch den echten Stromverbrauch rein.
Und weil es gerade Spass macht hier noch die Monatsübersicht....traurig aber wahr.
Gestern war ein Glückstag :-)
Danke Christian, tolle Beiträge, die sicher viele interessieren!
Ein Frage noch, spielt die Geschwindigkeit des Internets eigentlich eine Rolle?
Nein , da der ja nur einmal die Ticks geladen werden falls nicht schon da und dann nur einmal den EA in einem speziellen Format ( Cloud Protection)
Und das übermitteln der Ergebnisse pro Durchlauf sollte ja nicht viel sein
Es könnte sein das man weniger Aufträge bekommt wenn oft die Ticks erst geladen werden müssen .
Logisch wäre es . Um so etwas die schlechten und die guten "Anbieter" zu trennen.
Denn der Käufer der Leistung möchte ja das es möglichst gleich los geht. Und nicht erst minutenlang synchronisiert werden muss.
Was ich aber schon mal festgestellt habe ist das es scheinbar nur möglich ist einen PC im Intranet bereitzustellen.
Nach außen ist es ja immer die selbe IP. Bei mir war es so das dann immer nur einer der PCs die Aufträge bekam.
Der andere bekam "Brot und Wasser" :-) ...im Verhältnis 99:1 .
Kann das jemand bestätigen ?
Was soll ich bestätigen? Die 99,1% ? Ja kann ich nach 2 Tagen....
2,0005 ct verdient !
Nur ein Kern mit Aufgaben belegt, da komme ich wohl besser ich mach paar Tonaufnahmen von den Singvögeln am Morgen und verkaufe die dann, oder die Rechte an den Aufnahmen...
Werde es wieder abschalten, da hat Christian wieder mehr Aufträge :-)
Ich denke nicht das die IP Adresse eine Rolle spielt, der bekommt doch mit welcher Prozessor drin ist....