Rechenleistung für cloud bereitsstellen
Hallo Carlo,
da kann ich etwas erzählen .
Ein PC bei mir ist dafür seit ca 3 Jahren eingerichtet. Es ist nicht die Hauptaufgabe aber es kompensiert den Stromverbrauch.
Verdienen kannst du damit nichts bis etwas. Stromkosten werden gedeckt.
Entscheident ist das PR Rating des Kernes auf dem der Agent Läuft.
Alles unter einem PR von 100 bekommt keine oder nur ganz wenige Aufträge.
Daten:
Intel 6700-T 16GB Ram kleine SSD 256GB steckt alles in einem kleinen Minigehäuse ohne extras wie GPU CD-ROM.
CPU hat ein TDP von 35 Watt der Rest geht auf die anderen Komponenten
Verbraucht unter Vollast ca 50 Watt. Also sehr Sparsam.
CPU ist 14nm .
PR im mittel von 135
Die Belastung für den PC ist teilweise sehr hoch. Pro CPU Kern werden schon mal 2GB Ram benutzt wenn er einen aufwändigen Auftrag bekommt.
Die Festplatte wird auch stark beansprucht. Ich muss regelmäßig die Tickdaten Löschen weil er sonst zu voll wird.
Denn es werden ja immer die echten BrokerDaten zum berechnen geladen.
So kann es sein das du EURUSD Ticks vom letzten Jahr 30 x komplett hast da ja jeder Broker seinen eigenen Daten benutzt.
Also ...regelmäßig löschen :-)
Verdienst:
Hier ein Bild von meiner PRTG Aufzeichnung Belastung des PC mit den CLoud Agenten.
Im Mittel ca 10-20 % Prozessornutzung. Real wechselt das immer von Leerlauf zu teilweise Volllast je nachdem wieviele Kerne gerade rechen.
Jahresübersicht:
Hier die Detail Ansicht von 2 Tagen:
Festplatten Platz:
Fazit:
Es lohnt sich wenn der PC noch andere Aufgaben erfüllt. Nur als CLOUD Rechner ....nein.
Hardwarekosten stehen nicht im Vergleich zu dem Gewinn.
Gruß Christian
Toller, detaillierter Beitrag mit guten Reports - Danke, Christian!
Hallo Christian,
vielen Dank für die ausführliche Darstellung.
Na, das rechnet sich dann doch nicht für mich. Hab nur einen i5 mit 16GB plus SSD rumstehen, da werde ich wohl nicht viel Aufgaben erhalten.
Außerdem hat er mind. 65W, laut CPUID 77W, damit fressen die Kosten den Gewinn auf.
Meine neuere Maschine ist zwar besser, aber W10 drauf, geht also laut Beschreibung nicht.
VG
Bernd
Lars, danke auch an Dich....was ich noch nicht verstanden habe...wie ermittle ich die/das PR? Macht das die Software?
Carlo, dazu gibt es eine Formel, welche ich nicht als praktikabel bezeichne.
Wie also? Du startest einfach mal Deine Agenten/Dienste und gibst natürlich Dein mql5 Konto an.
Nach einiger Zeit siehst Du in der Übersicht des Agentenmanagers, dass die Cloud Verknüpfung hergestellt ist. Das kann einige Zeit dauern (wenn es gar nicht klappt, kann das an den Firewall Regeln liegen).
Danach meldest Du Dich auf der mql5 Seite an und gehst auf Dein Profil - auf der linken Seite gibt es einen Navigationspunkt/Menu "Agenten".
In der Liste sollten Deine aktiven Agenten erscheinen sowie eine Statistik. In der Liste der Agenten wird der PR Wert ausgewiesen.
Ja , bei jedem neustart wird das gemessen . unf aktualisiert.
Ja, meine Info war noch von 2017, da glaube ich stand es irgendwo...
Hallo Lars,
werde ich mal machen...
So, ist installiert
Da nimmt der Tester die threads, hab 12 Dienste ?
Jetzt auf 6 reduziert....PR 132-138
Hallo zusammen,
hat jemand von Euch Erfahrung in dem Bereich? Mich interessiert was es denn für die Vermietung überhaupt gibt.
Was sind die wichtigsten Faktoren bei der Vergütung? Anzahl Prozessor, Rechenleistung der CPU, RAM, zeitliche Verfügbarkeit?
Mich würde es interessieren, ob sich das lohnt oder ich den PC für 24h bereitstellen muss, damit die Vergütung sich rechnet.
Danke Euch,
carlo