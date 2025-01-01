Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCRectContains LeftTopRightBottomWidthHeightSetBoundMoveShiftContainsFormat Contains Überprüft, ob ein Punkt mit angegebenen Koordinaten innerhalb des rechteckigen Bereichs ist. bool Contains( const int x, // X-Koordinate const int y // Y-Koordinate ) Parameter x [in] X-Koordinate des Punktes. y [in] Y-Koordinate des Punktes. Rückgabewert true, wenn der Punkt innerhalb des rechteckigen Bereichs (einschließlich der Grenze) ist, ansonsten false. Shift Format