Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCRectContains 

Contains

Überprüft, ob ein Punkt mit angegebenen Koordinaten innerhalb des rechteckigen Bereichs ist.

bool  Contains(
   const int  x,     // X-Koordinate
   const int  y      // Y-Koordinate
   )

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Punktes.

y

[in] Y-Koordinate des Punktes.

Rückgabewert

true, wenn der Punkt innerhalb des rechteckigen Bereichs (einschließlich der Grenze) ist, ansonsten false.