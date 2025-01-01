DocumentationSections
OnMouseDown

Le gestionnaire d'évènement "MouseDown" du contrôle.

virtual bool  OnMouseDown()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

L'évènement "MouseDown" est généré lorsque le bouton gauche de la souris est appuyé sur le contrôle.