Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCButtonOnMouseDown CreatePressedLockingOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown Le gestionnaire d'évènement "MouseDown" du contrôle. virtual bool OnMouseDown() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note L'évènement "MouseDown" est généré lorsque le bouton gauche de la souris est appuyé sur le contrôle. OnResize OnMouseUp